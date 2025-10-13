La Capital | Zoom | Nico Vázquez

Quién es Dai Fernández, la supuesta nueva pareja de Nico Vazquez

Después de su separación, Nico Vázquez confirmó su cercanía con otra mujer pero no le puso títulos al asunto. ¿Amor reciente o tercera en discordia?

13 de octubre 2025 · 15:16hs
Los actores Nico Vázquez y Dai Fernández son vinculados hace semanas 

Después de 18 años en pareja, Nico Vázquez y Gime Accardi se separaron en un polémico episodio mediático que no quedó exento de rumores y acusaciones. Con el pasar de las semanas, fueron apareciendo nuevos actores en la escena y actualmente las miradas están puestas sobre Dai Fernández, la presunta nueva pareja de Vázquez.

Recientemente, los rumores alrededor de una nueva pareja formada entre Nico Vázquez y Dai Fernández sacudieron al mundo del espectáculo. Fue la periodista Paula Varela quien reveló en el programa "Intrusos" (América TV) que la pareja estaría a punto de blanquear su romance.

La actriz fue señalada como una de las posibles terceras en discordia cuando se dio a conocer la noticia de que Gimena Accardi y Nico Vazquez se habían separado. Pero, en este sentido, la periodista aclaró: “Lo que me confirman también es que él se enamoró después de que se separó de Gimena Accardi”. Marcela Tauro, conductora del ciclo sumó: “La Canosa los vio en un ascensor y estaban besándose”.

En tanto la separación de Vázquez y Accardi es reciente, muchos se preguntaron si se trataba de un amor que había nacido como prohibido y ahora, ya solteros, decidían blanquear. Las sospechas se despertaron a raíz del papel protagónico que Dai Fernández tiene en la obra de Nico Vázquez, situación que los habría puesto cerca durante meses.

Quién es Dai Fernández

Dai Fernández es una actriz, cantante y bailarina con larga trayectoria pero perfil bajo de 37 años. Comenzó a trabajar con Nico Vázquez cuando le tocó reemplazar a Julieta Nair Calvo en su obra de teatro "Tootsie".

Luego fue seleccionada por el actor para interpretar uno de los personajes protagónicos de la obra "Rocky", específicamente a la pareja del boxeador. Hace algunos días, la periodista Paula Varela dio a conocer que Fernández se separó de su novio Gonzalo Gerber.

Qué dijo Dai Fernández sobre los rumores

La primera en dar declaraciones fue Dai Fernández. Consultada sobre la situación, Fernández desmintió estar en pareja con el actor. De hecho, pidió a la prensa que “no metan mugre donde no la hay”. “No hay nada que salir a blanquear. No hay nada que confirmar”, remarcó en diálogo con LAM.

Durante el último tiempo, la actriz ha recibido todo tipo de comentarios por ser apuntada como la supuesta tercera en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez. Con respecto a su situación personal comentó que se encuentra “bien” e “intentando mantener la calma”.

Aunque sus comunicados en principio niegan el posible romance, Fernández no cerró la puerta a un futuro vínculo. “Si en algún momento hay algo, por supuesto que se van a enterar”, expresó.

Qué dijo Nico Vázquez

Recientemente, Nico Vázquez también aprovechó para referirse a los rumores, sobre todo después de que estos se intensificaran. Según aseguró Yanina Latorre en “Sálvese Quien Pueda" (América TV) “hace 15 días que conocen sus cuerpos”, dando a entender que entre los actores habría surgido un romance.

Fue entonces que Vázquez decidió romper el silencio y respondió a los rumores. “No tengo nada para blanquear, no estoy mintiendo, no tengo nada para blanquear”, dijo el actor, marcando distancia de la etiqueta de “pareja”.

“Esto no tiene título, porque es algo de hace días. ¿Por qué voy a tener que confirmar algo que no tengo que confirmar?”, expresó el actor. “¿Estoy de novio con Dai? No. Esa sería la realidad. Nos conocemos hace un montón, porque somos muy amigos. Pasamos de compañeros a mejores amigos en los últimos tiempos. Me he apoyado mucho en ella y ella en mí. Y sí, por ahí nos vamos a conocer desde otro lugar”, reconoció.

En definitiva, si bien ninguno de los dos involucrados niega la relación, tanto Nico como Dai prefieren mantener un perfil bajo y sin definiciones públicas.

Crimen de Ivana Garcilazo: Reinfestuel tiene problemas de visión, dice su abogado

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado

