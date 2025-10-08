Transforman con obras estratégicas la estructura urbana y de salud en Funes

El actual dispensario se convertirá en un centro de salud de alta complejidad y también se mejora el acceso a la ciudad

El gobierno de Santa Fe avanza con obras estratégicas en la ciudad de Funes , donde se ejecutan intervenciones clave en salud pública y conectividad vial. Este lunes, la vicegobernadora Gisela Scaglia supervisó el avance de la ampliación del Samco Eva Perón , acompañada por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y el intendente Roly Santacroce. La obra presenta un 96% de ejecución y representa una inversión provincial superior a los 3.400 millones de pesos.

La intervención transformará el actual dispensario en un centro de salud de alta complejidad, con capacidad para internación, atención de urgencias y servicios de apoyo . “Es la primera vez que Funes va a contar con camas de internación”, expresó Scaglia. “Es una ciudad que crece y que aún no había podido responder a esa demanda. Este hospital permitirá atender emergencias y resolver las necesidades cotidianas de un Samco. Es una obra que hacía falta”, reforzó.

El nuevo edificio contará con tres áreas principales: guardia médica equipada, shock room con ingreso de ambulancias, recepción al público , doce camas distribuidas en seis habitaciones y un ala de servicios complementarios. “Estamos conectando el gas y por realizar la acometida eléctrica para el suministro”, explicó Enrico. “La obra está prácticamente terminada y lista para entrar en funcionamiento”.

Santacroce agradeció el acompañamiento provincial dijo que “cuando cambiaban los gobiernos, las diferencias políticas separaban las obras. Hoy, el gobernador Pullaro nos acompaña en todos los aspectos. En los momentos más difíciles, siempre estuvo presente para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Scaglia remarcó que “Funes está recomponiendo, a través de un gobernador que cumple con su palabra, la salud pública y la obra pública. Queremos demostrarle a Santa Fe que las obras se inician y se terminan a tiempo”.

La ampliación del Samco Eva Perón alcanza los 1.000 metros cuadrados cubiertos y 1.500 metros cuadrados de áreas exteriores. Está equipada con tecnología de última generación y preparada para responder a la creciente demanda de la ciudad y del área metropolitana de Rosario. La habilitación marcará un antes y un después en la atención sanitaria de la región.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron también la obra de repavimentación y mejoramiento del acceso a la ciudad por la avenida Miguel Galindo, en el tramo comprendido entre la Autopista Nacional 9 y la avenida Fuerza Aérea. Allí, la provincia invierte más de 2.500 millones de pesos en una intervención que busca transformar el ingreso principal a Funes.

El proyecto contempla la reconversión de una calzada de dos carriles en una vía de mayor capacidad, con un carril de ingreso y dos de egreso, de aproximadamente 1.000 metros de longitud. Se incluyen rotondas en las principales intersecciones y obras complementarias de señalización, drenaje y seguridad vial.

“Los ingresos y egresos serán tres”, precisó Enrico y añadió que “tendrá dos carriles de salida, porque lo que más se prioriza aquí es la salida de Funes, y un carril de ingreso. Además, estamos evaluando la posibilidad de construir una rotonda del otro lado de la autopista para mejorar también el tránsito vehicular”.

