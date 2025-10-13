La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

La Fórmula 1 analizó el futuro incierto de Franco Colapinto con Alpine en 2026

El piloto argentino sumó méritos para sellar su continuidad durante la próxima temporada, pero la escudería francesa todavía no hizo un anuncio oficial

13 de octubre 2025 · 15:02hs
Franco Colapinto espera ser confirmado por Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Franco Colapinto espera ser confirmado por Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El futuro de Franco Colapinto es uno de los temas que resuena entre los pilotos de la Fórmula 1. Mientras el argentino se mantiene peleando a la par de Pierre Gasly, e incluso superándolo, desde Alpine todavía no confirmaron oficialmente su continuidad en 2026, por lo que se mantienen las especulaciones en torno a esa butaca.

A falta de seis Grandes Premios para el final de la temporada, restan seis asientos libres en la parrilla de la F1 para el próximo año, entre ellos el segundo lugar de Alpine. El francés ya fue confirmado al menos hasta 2028, pero no se informó quién será su compañero para encarar un año de renovación en la Máxima.

En una nota difundida por la plataforma digital de la Fórmula 1, el periodista Lawrence Barretto analizó la decisión que deberán tomar las autoridades de la escudería francesa y cuál es el panorama para Colapinto, quien al mismo tiempo mantiene su evolución. "¿Quién podría ser compañero de equipo de Pierre Gasly en Alpine en 2026?", tituló.

image (31)
Franco Colapinto, en el paseo previo por el trazado de Marina Bay.

Franco Colapinto, en el paseo previo por el trazado de Marina Bay.

La crítica temporada de Alpine

“Desde que Renault rebautizó su equipo de Fórmula 1 como Alpine en 2021, la escudería francesa nunca quedó fuera del top 6 del Campeonato de Constructores. Pero mantener esa racha este año será complicado”, comenzó el periodista, quien remarcó que el equipo suma 20 puntos en lo que va del año, pero no pudo puntuar en “los últimos cinco fines de semana”.

>> Leer más: Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos, en Texas

Al respecto, agregó: “Su enfoque, entonces, está en presionar el botón de reinicio para 2026. Alpine centró toda su atención en el nuevo auto, que se construirá de acuerdo con nuevas regulaciones radicales y ejecutará una unidad de potencia Mercedes de cliente en lugar de un motor Renault de fábrica; hace varios meses, y como tal, precisar la identidad de su segundo conductor no ha sido una prioridad”.

Barretto resaltó que “no se espera una decisión hasta el final de la temporada, pero eso no significa que no hayan estado discutiendo las posibilidades internamente” en la cúpula del equipo. Por eso, sostuvo que “al menos por ahora, parece que están enfocando su selección internamente, considerando a Franco Colapinto y Paul Aron”, con Jack Doohan relegado y viendo opciones en otros equipos.

Franco Colapinto responde y aguarda su confirmación

Tal como destacó el periodista, “Colapinto no tiene miedo de admitir que el comienzo de su vida en Alpine fue incómodo” y los cuestionamientos de Flavio Briatore en agosto pasado pusieron en duda su futuro, pero el argentino “respondió para dar un giro a su situación y ahora, según dicen las fuentes, está en buena forma para conservar su asiento”.

“Puede parecer extraño decir que Colapinto ha mejorado cuando aún no ha puntuado para Alpine, pero eso se debe más al rendimiento del coche que al talento del piloto”, afirmó Barretto sobre la evolución del pilarense a pesar de las limitaciones de su monoplaza.

Además, aseguró que el punto fundamental para analizar sus actuaciones se encuentra dentro del equipo. “En situaciones como estas, la única forma real de evaluar el rendimiento de un piloto es comparándolo con el de su compañero de equipo, y es aquí donde Colapinto está mejorando”, concluyó.

image (22)
Franco Colapinto se ríe con Pierre Gasly en un juego gastronómico de la Fórmula 1.

Franco Colapinto se ríe con Pierre Gasly en un juego gastronómico de la Fórmula 1.

La comparación con Pierre Gasly

Gasly es un piloto fuerte dentro de la parrilla de la Fórmula 1, con años de experiencia, una victoria y varios podios con distintos equipos, por lo que Alpine le firmó un contrato a largo plazo para proyectar su futuro sobre él. Esto genera que quien sea su compañero deberá estar a la altura de los rendimientos del francés, y Colapinto logró incluso superarlo.

>> Leer más: El efecto Colapinto: más argentinos viajan a Brasil por la Fórmula 1

“En la clasificación cara a cara, Colapinto está detrás de Gasly 7-5, pero en los últimos cuatro fines de semana de Grandes Premios -Países Bajos, Italia, Azerbaiyán y Singapur-, el piloto argentino tiene una ventaja de 3-1”, subrayó Barretto y añadió que también lo supera con el “promedio en la clasificación de 0,122 s” según la comparación de tiempos en la Q1 de las últimas cuatro carreras.

A su vez, señaló que el “resultado general es de 7-5 a favor de Gasly, pero en los últimos cuatro eventos es de 2-2, con Colapinto obteniendo el mejor resultado con un 11º en los Países Bajos”. A este rendimiento del pilarense también lo acompaña el apoyo económico, por lo que “sigue siendo una opción muy atractiva para el equipo de cara a 2026”.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto a bordo de Alpine, en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Un rival culpó a Franco Colapinto de una mala maniobra: "Frenó 100 metros antes de lo normal"

Franco Colapinto comparte datos con su ingeniero de pista en Alpine. A las 10 será la hora de la verdad, la clasificación en Singapur.

Cuándo corre Franco Colapinto: días y horarios de la próxima carrera de Fórmula 1 en Texas

A pesar de llegar en el 16º puesto, Franco Colapinto superó a Pierre Gasly en Singapur.

Señales para 2026: Franco Colapinto, "lo único positivo" de Alpine en Singapur

Franco Colapinto tragó saliva. Se sintió frustrado en Singapur pese a que fue mucho mejor que Pierre Gasly.

Franco Colapinto humilló a Pierre Gasly todo el fin de semana pero no se conforma y quiere más

Ver comentarios

Las más leídas

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Newells quedó a 6 puntos del descenso, con 12 en juego, por el triunfo de Aldosivi

Newell's quedó a 6 puntos del descenso, con 12 en juego, por el triunfo de Aldosivi

Lo último

Caliente disputa para el final del Clausura: las definiciones en los dos extremos de la tabla anual

Caliente disputa para el final del Clausura: las definiciones en los dos extremos de la tabla anual

Quién es Pablo Laurta, el antifeminista detenido por el doble femicidio y el secuestro de su hijo en Córdoba

Quién es Pablo Laurta, el antifeminista detenido por el doble femicidio y el secuestro de su hijo en Córdoba

Thiago Medina en plena recuperación: el emocionante video junto a sus hijas

Thiago Medina en plena recuperación: el emocionante video junto a sus hijas

Explota la adicción al juego online entre adolescente: 40.000 apuestas ilegales en tres meses en Santa Fe

Lotería de Santa Fe reveló un fuerte aumento del juego online entre menores de la provincia y denunció a una empresa que operaba sin control
Explota la adicción al juego online entre adolescente: 40.000 apuestas ilegales en tres meses en Santa Fe
Milei derrocha optimismo: Nos van a salir dólares por las orejas
Política

Milei derrocha optimismo: "Nos van a salir dólares por las orejas"

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu
POLICIALES

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Investigan un robo como antesala del crimen de un adolescente cerca de barrio Ludueña
Policiales

Investigan un robo como antesala del crimen de un adolescente cerca de barrio Ludueña

Los docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes
La Ciudad

Los docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes

Crimen de Ivana Garcilazo: Reinfestuel tiene problemas de visión, dice su abogado
POLICIALES

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Newells quedó a 6 puntos del descenso, con 12 en juego, por el triunfo de Aldosivi

Newell's quedó a 6 puntos del descenso, con 12 en juego, por el triunfo de Aldosivi

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: "El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos"

Ovación
Gómez Mattar y el presente de Newells: Vamos a sacar esto adelante, por la gente y por nosotros

Por Hernán Cabrera
Ovación

Gómez Mattar y el presente de Newell's: "Vamos a sacar esto adelante, por la gente y por nosotros"

Gómez Mattar y el presente de Newells: Vamos a sacar esto adelante, por la gente y por nosotros

Gómez Mattar y el presente de Newell's: "Vamos a sacar esto adelante, por la gente y por nosotros"

La Fórmula 1 analizó el futuro incierto de Franco Colapinto con Alpine en 2026

La Fórmula 1 analizó el futuro incierto de Franco Colapinto con Alpine en 2026

Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos, en Texas

Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos, en Texas

Policiales
Investigan un robo como antesala del crimen de un adolescente cerca de barrio Ludueña
Policiales

Investigan un robo como antesala del crimen de un adolescente cerca de barrio Ludueña

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Crimen de Ivana Garcilazo: Reinfestuel tiene problemas de visión, dice su abogado

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado

Con pedidos de hasta 33 años de prisión, llega una audiencia clave por el crimen de Ivana Garcilazo

Con pedidos de hasta 33 años de prisión, llega una audiencia clave por el crimen de Ivana Garcilazo

La Ciudad
Los docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes
La Ciudad

Los docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes

Turismo: Javkin dijo que Rosario lidera la oferta cultural en Argentina

Turismo: Javkin dijo que Rosario lidera la oferta cultural en Argentina

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro
La Ciudad

Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno
Política

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4: 96 quieren reemplazar a Bailaque
La Ciudad

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4: 96 quieren reemplazar a Bailaque

Facundo Guch: Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Facundo Guch: "Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo"

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez
Ovación

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

La emotiva carta de Nacho Russo tras la muerte de su papá: Las palabras escasean por el nudo en la garganta
Ovación

La emotiva carta de Nacho Russo tras la muerte de su papá: "Las palabras escasean por el nudo en la garganta"

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana
La Ciudad

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos
Economía

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: "El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos"

El polémico video que compartió el gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre
Información General

El polémico video que compartió el gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre

Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario
La Región

Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario

Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica
La Ciudad

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto
Policiales

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Con la crisis, crece la reparación de bicicletas y la venta de usadas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Con la crisis, crece la reparación de bicicletas y la venta de usadas

Con viejos tambores de combustible fabricaron cocinas para un merendero del barrio
La Ciudad

Con viejos tambores de combustible fabricaron cocinas para un merendero del barrio

Santa Fe destina bienes del delito a la salud mental y abre un nuevo hostal asistido
La Ciudad

Santa Fe destina bienes del delito a la salud mental y abre un nuevo hostal asistido

Pullaro pidió usar todas las herramientas legales para derrotar al narcotráfico
Política

Pullaro pidió "usar todas las herramientas legales" para derrotar al narcotráfico

Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe
Política

Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas

San Lorenzo: con 30 disciplinas vuelve Jugarte, el evento deportivo estudiantil más grande de la región

San Lorenzo: con 30 disciplinas vuelve "Jugarte", el evento deportivo estudiantil más grande de la región