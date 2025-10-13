La Capital | La Ciudad | Pablo Javkin

Turismo: Pablo Javkin dijo que Rosario está liderando la oferta cultural en Argentina

El intendente sostuvo que las visitas a la ciudad crecieron, entre otros factores, porque el espacio público se usa "como nunca antes"

13 de octubre 2025 · 09:52hs
Javkin cree que la demanda hotelera seguirá subiendo a nivel local.

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

Tras un fin de semana largo en el que casi no hubo lugar disponible en los hoteles, el intendente Pablo Javkin cree que el turismo receptivo puede seguir creciendo por distintos factores. En primer lugar, este lunes sostuvo que Rosario está liderando la oferta cultural en Argentina.

El exdiputado nacional consideró que en la ciudad "está pasando algo distinto" en comparación con la evolución del resto del país. Así planteó que el crecimiento del consumo y la demanda hotelera es mucho más pronunciado que en otras plazas reconocidas como buenos destinos para viajes de cabotaje.

El jefe del Palacio de los Leones también puso en primer plano una diferencia entre el último relevamiento y el de otros picos turísticos de 2025, ya que en la agenda faltaba un evento excluyente como principal motor de las reservas. "Este fin de semana no tuvimos un eje, se ha dado una serie de actividades que ha repartido la oferta en la ciudad", apuntó.

Javkin espera que el turismo siga creciendo en Rosario

Dentro del movimiento propio de la vida cultural de Rosario, el funcionario ponderó la apertura de nuevos espacios para niños entre los incentivos para los visitantes. Al respecto, recordó: "La Isla de los Inventos seguramente va a ser un factor que atraiga".

Según fuentes oficiales, la facturación de 3.200 millones de pesos este último fin de semana largo es un récord local en el registro de la actividad turística. Así como se refirió al efecto de la organización de recitales, ferias y festivales, Javkin sostuvo que el aumento también se da porque "la ocupación del espacio público en Rosario se ha recuperado como nunca antes".

>> Leer más: Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro

Los números positivos no sólo llamaron la atención en octubre. Junio concluyó con la ciudad ubicada entre los cinco destinos más visitados de Argentina. "Creo que vamos a repetir esa cifra", anticipó el intendente.

De acuerdo al registro de la Municipalidad y el gobierno de Santa Fe, alrededor de 45.000 personas pasaron por Rosario el último fin de semana largo y la ocupación hotelera alcanzó el 95 % de la capacidad. En relación a estos datos, Javkin señaló: "Lo destacamos porque no es la tendencia que se está dando en el país".

¿Por qué aumentó el turismo receptivo en Rosario?

El intendente recordó que las plazas emisoras tradicionales en el circuito turístico local son la provincia de Buenos Aires y el sur de Córdoba. Actualmente, el mapa de visitas se extendió a Mendoza y Entre Ríos en paralelo con un aumento de los viajes desde Capital Federal.

Los cambios no sólo son geográficos. Por otra parte, el funcionario precisó: "Lo que hemos visto es una ampliación en el rango de edad". Luego indicó como ejemplo reciente que el show de Alejandro Lerner coincidió con los dos conciertos a sala llena de la banda colombiana Morat.

Javkin cree que Rosario todavía no alcanzó su techo debido al cierre del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas por obras. y estimó que la situación "va a mejorar a partir de recuperar el uso pleno" de la terminal de Fisherton. "Tenemos mucha expectativa en enero", indicó en cuanto a la apertura de nuevas rutas y la remodelación.

Por último, el intendente dejó en claro que la mejora de la estación aérea es un elemento central para cumplir con el objetivo de 2026. Al respecto, anticipó: "El año que viene vamos a hacer mucho esfuerzo en turismo corporativo y eventos, lo que pasa durante la semana".

Con más de 1.000 bicicletas y 93 estaciones, Rosario cuenta con el sistema de bicicletas públicas más grande del país.

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

las peatonales cordoba y san martin suman nuevas islas de sombra

Las peatonales Córdoba y San Martín suman nuevas islas de sombra

Cultivos. Los parques huerta abrirán sus puertas en el marco de la Semana de la Agricultura Urbana.

Para comer mejor: comienza la Semana de la Agricultura Urbana

El Politécnico ya había mostrado sus reliquias en la Noche de los Museos Abiertos.

El Instituto Politécnico vuelve a mostrar su museo de máquinas y motores

Swap y críticas: Pullaro dijo que el plan de Milei claramente no anda como pensaba
Swap y críticas: Pullaro dijo que el plan de Milei "claramente no anda como pensaba"

Crimen de Ivana Garcilazo: Reinfestuel tiene problemas de visión, dice su abogado
Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Lo docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes
POLICIALES

Crimen de Ivana Garcilazo: Reinfestuel tiene problemas de visión, dice su abogado

La Ciudad

Turismo: Javkin dijo que Rosario lidera la oferta cultural en Argentina

Facundo Guch: Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez
La emotiva carta de Nacho Russo tras la muerte de su papá: Las palabras escasean por el nudo en la garganta
Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana
Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos
El polémico video que compartió el gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre
Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario
Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica
Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto
Con la crisis, crece la reparación de bicicletas y la venta de usadas

Con viejos tambores de combustible fabricaron cocinas para un merendero del barrio
Santa Fe destina bienes del delito a la salud mental y abre un nuevo hostal asistido
Pullaro pidió usar todas las herramientas legales para derrotar al narcotráfico
Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe
Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas
Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026
Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen
