Turismo: Pablo Javkin dijo que Rosario está liderando la oferta cultural en Argentina

El intendente sostuvo que las visitas a la ciudad crecieron, entre otros factores, porque el espacio público se usa "como nunca antes"

Tras un fin de semana largo en el que casi no hubo lugar disponible en los hoteles, el intendente Pablo Javkin cree que el turismo receptivo puede seguir creciendo por distintos factores. En primer lugar, este lunes sostuvo que Rosario está liderando la oferta cultural en Argentina .

El exdiputado nacional consideró que en la ciudad "está pasando algo distinto" en comparación con la evolución del resto del país . Así planteó que el crecimiento del consumo y la demanda hotelera es mucho más pronunciado que en otras plazas reconocidas como buenos destinos para viajes de cabotaje.

El jefe del Palacio de los Leones también puso en primer plano una diferencia entre el último relevamiento y el de otros picos turísticos de 2025, ya que en la agenda faltaba un evento excluyente como principal motor de las reservas. "Este fin de semana no tuvimos un eje, se ha dado una serie de actividades que ha repartido la oferta en la ciudad" , apuntó.

Dentro del movimiento propio de la vida cultural de Rosario, el funcionario ponderó la apertura de nuevos espacios para niños entre los incentivos para los visitantes. Al respecto, recordó: "La Isla de los Inventos seguramente va a ser un factor que atraiga" .

Según fuentes oficiales, la facturación de 3.200 millones de pesos este último fin de semana largo es un récord local en el registro de la actividad turística. Así como se refirió al efecto de la organización de recitales, ferias y festivales, Javkin sostuvo que el aumento también se da porque "la ocupación del espacio público en Rosario se ha recuperado como nunca antes".

Los números positivos no sólo llamaron la atención en octubre. Junio concluyó con la ciudad ubicada entre los cinco destinos más visitados de Argentina. "Creo que vamos a repetir esa cifra", anticipó el intendente.

De acuerdo al registro de la Municipalidad y el gobierno de Santa Fe, alrededor de 45.000 personas pasaron por Rosario el último fin de semana largo y la ocupación hotelera alcanzó el 95 % de la capacidad. En relación a estos datos, Javkin señaló: "Lo destacamos porque no es la tendencia que se está dando en el país".

¿Por qué aumentó el turismo receptivo en Rosario?

El intendente recordó que las plazas emisoras tradicionales en el circuito turístico local son la provincia de Buenos Aires y el sur de Córdoba. Actualmente, el mapa de visitas se extendió a Mendoza y Entre Ríos en paralelo con un aumento de los viajes desde Capital Federal.

Los cambios no sólo son geográficos. Por otra parte, el funcionario precisó: "Lo que hemos visto es una ampliación en el rango de edad". Luego indicó como ejemplo reciente que el show de Alejandro Lerner coincidió con los dos conciertos a sala llena de la banda colombiana Morat.

Javkin cree que Rosario todavía no alcanzó su techo debido al cierre del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas por obras. y estimó que la situación "va a mejorar a partir de recuperar el uso pleno" de la terminal de Fisherton. "Tenemos mucha expectativa en enero", indicó en cuanto a la apertura de nuevas rutas y la remodelación.

Por último, el intendente dejó en claro que la mejora de la estación aérea es un elemento central para cumplir con el objetivo de 2026. Al respecto, anticipó: "El año que viene vamos a hacer mucho esfuerzo en turismo corporativo y eventos, lo que pasa durante la semana".