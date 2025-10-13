Las peatonales Córdoba y San Martín suman nuevas islas de sombra

En el marco del plan de acción climática, este domingo el municipio comenzó a instalar las estructuras que brindan protección y resguardo a los peatones

Este domingo, en la peatonal Córdoba , comenzaron los trabajos de colocación de islas de sombra , un sistema de telas lavables que actúa como un filtro solar. Las estructuras se extenderán este verano a través de las peatonales Córdoba y San Martín , dos arterias que concentran una alta circulación diaria de personas y, que a su vez, figuran dentro de los lugares que mayor calor acumulan durante la época estival .

Con estas intervenciones, explican desde el municipio, se busca disminuir la temperatura ambiental, mejorar el confort térmico, y reducir el consumo energético en locales comerciales, más aún en vísperas de un verano que promete tener temperaturas máximas por encima del promedio. Dicha acción, es parte del plan de acción climática, que centra sus políticas en la ampliación del arbolado urbano, la reducción de gases efecto invernadero y la movilidad sustentable.

En esta ocasión, las islas se ubicarán en seis tramos de la zona céntrica: Córdoba, entre Corrientes y Entre Ríos; Córdoba, entre Mitre y Entre Ríos; Córdoba, entre Mitre y Sarmiento; Córdoba, entre Sarmiento y San Martín; San Martín, entre Córdoba y Rioja; y San Martín, entre Rioja y San Luis.

“Esta acción es solo una parte de todo lo que hacemos desde el Estado para mitigar las altas temperaturas . No es una solución que funcione sola, sino que viene a ser parte de una serie de medidas que tomamos para afrontar las altas temperaturas, fundamentalmente en zonas donde está comprobado que la temperatura promedio es más elevada que en otras zonas de la ciudad”, sostuvieron desde la Subsecretaria de Ambiente del Municipio.

La colocación de estas estructuras “se suma a la ampliación de canteros y plantación de nuevo árboles en la peatonal, espacios donde anteriormente solamente había cemento, estamos buscando tener la mayor cantidad de suelo absorbente. Las islas de sombra son un complemento de esas otras acciones”, amplió Pablo Florio, subsecretario de Planeamiento municipal.

El año pasado, el municipio hizo la primera prueba piloto de la colocación de islas de sombra en la cuadra de Córdoba entre Mitre y Entre Ríos. Allí, estudios realizados por el Área de Política Ambiental de la Universidad de Rosario (UNR) dejaron constancia de su efectividad y comprobaron que la temperatura disminuye en los lugares donde se instalan estas estructuras, que brindan un importante aporte para afrontar las consecuencias del cambio climático.

>>Leer más: Islas de sombra: una medición de la UNR mostró diferencias de temperatura en las peatonales

Así, se persigue el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito en estas dos calles que representan el corazón del núcleo céntrico, y que fueron ejes a través de los que se desarrolló el comercio, y que cumplieron roles preponderantes y determinantes en el desarrollo urbano de la ciudad.

En el mismo sentido, el funcionario destacó que “es un proyecto interesante ya que, en el tramo comercial en el centro, hay zonas que tienen más de 12 horas de impacto del sol y en el verano se vuelve muy difícil poder transitar por ellas. Estas protecciones representarán un gran aporte”.

islasdesombra2

Peatonales más frescas

En marzo de este año, se realizaron mediciones de temperatura en la isla de sombra instalada en el último verano en Córdoba entre Mitre y Entre Ríos. El experimento mostró que representa un aporte positivo para reducir la temperatura en una zona de la ciudad que carece de arbolado.

Las primeras evaluaciones realizadas por el Área de Política Ambiental arrojaron resultados muy positivos, ya que la temperatura del suelo donde fue colocada esta Isla, se redujo considerablemente.

En ese marco, equipos académicos implementaron mediciones de la temperatura en hora pico, tomando como referencia dos puntos: uno expuesto directamente al sol y el otro bajo el filtro de las Islas de Sombra. Así, el primero arrojó una temperatura de más de 60 grados, mientras que, en el segundo, la temperatura se redujo a 34 grados centígrados. Esto pone de manifiesto una amplitud térmica muy importante, de alrededor de 25 grados, durante esa prueba que se realizó al mediodía del 6 de marzo de este año.

En otras pruebas, también se reflejó una significativa merma en la temperatura de las baldosas de la peatonal. Mientras que, en la sombra proporcionada por las Islas, se registraron 33°, a la exposición solar, la temperatura aumentó a más de 52°. Una diferencia, también apreciable.

Tras esas mediciones, desde el Área de Política Ambiental, también se encargaron de destacar que todas las acciones de adaptación ante la crisis climática son de vital importancia y colaboran para conseguir estas importantes mejoras.

La reactivación del centro

Las islas de sombra y las obras en esa zona se inscriben en el proceso de recuperación y de revitalización urbana que atraviesa la zona céntrica de la ciudad, y que continúa promoviendo la Municipalidad con una gran cantidad de propuestas y actividades.

Esas intervenciones buscan ampliar y diversificar los usos urbanos y las actividades para impulsar rangos más extensos de horarios, en una zona que sigue evidenciando sumando evidentes gestos de vitalidad, a través de respuestas cada vez más masivas por parte de los rosarinos.