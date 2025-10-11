La Capital | Política | peronismo

Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe

Sergio Massa estuvo de visita en Rosario y hubo asado después del partido de Newell's en la casa de Diego Giuliano, titular del Frente Renovador

11 de octubre 2025 · 20:14hs
Sergio Massa estuvo este viernes en Rosario para delinear la estrategia del peronismo.

Foto: AP

Sergio Massa estuvo este viernes en Rosario para delinear la estrategia del peronismo.

Las elecciones nacionales están a la vuelta de la esquina y los equipos de campaña se encuentran en mitad de sus trabajos para conseguir votos el 26 de octubre próximo. Santa Fe aparece como uno de los objetivos del peronismo a nivel nacional y prueba de ello fue la visita de Sergio Massa a Rosario, que estuvo en el Coloso Marcelo Bielsa viendo el encuentro entre Newell's y Tigre, y culminó su visita a la ciudad con un asado pospartido para reforzar la imagen a nivel nacional de la principal candidata del PJ en Santa Fe, Caren Tepp.

Mientras Newell's y Tigre se enfrentaban este viernes por los tres puntos en el Coloso, se lo vio a Massa por los pasillos del estadio del parque Independencia. Pero la visita de quien fuera candidato a presidente por el peronismo tuvo otras razones además de las futbolísticas: delinear la estrategia de campaña del peronismo en Santa Fe.

SM
Massa se hizo ver en la cancha de Newell's.

Massa se hizo ver en la cancha de Newell's.

Justamente, el principal objetivo de la llegada de Massa a Rosario fue afinar la estrategia previa a las elecciones para ir en búsqueda de los 37 puntos que sacó en la elección en primera vuelta y que, por poco, no lo convirtieron en presidente.

Asado y estrategia de campaña

Segundos después de que el Newell's y Tigre repartieran puntos gracias a los goles de Nacho Russo y de Facundo Guch, el excandidato a presidente partió rápidamente hacia la casa de uno de sus hombre de confianza, Diego Giuliano, quien es titular del Frente Renovador (FR).

En la casa del exministro de Transporte hubo asado, charlas y mucho debate político, acompañado por la observación de videos y el relevamiento de encuestas. No comieron solos: los acompañaron la propia Tepp, el concejal Juan Monteverde y Oscar "Cachi" Martínez, entre otros.

>> Leer más: Elecciones: Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

La sobremesa se extendió hasta las 3 de la madrugada para definir cómo volver a obtener el caudal de votos adquirido en 2023 y, además, para cuidar la unidad con los senadores. De todos modos, el objetivo principal quedó fijado después del postre: darle la máxima visibilidad posible a Tepp en los próximos diez días.

Provincias Unidas habla de gestión en lugar de ideologías en su campaña

Gestión o ideología, qué garpa más

El nuevo bloque de diputados en la Cámara baja de la Legislatura de Santa Fe.

Nuevo bloque de tres diputados provinciales que tomaron distancia de Granata

José Luis Espert y Diego Santilli

Confirman que Santilli será cabeza de lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de Espert

El candidato presidencial Edmundo González Urrutia (centro) junto a María Corina Machado, micrófono en mano, en la localidad de La Victoria, estado de Aragua.

Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: "Más que merecido"

