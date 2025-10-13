Los motivos por los que Santi Maratea es buscado por la Justicia de La Plata

Ovación
Facundo Guch: "Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo"
Ovación
El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez
Ovación
La emotiva carta de Nacho Russo tras la muerte de su papá: "Las palabras escasean por el nudo en la garganta"
La Ciudad
Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana
Economía
Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: "El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos"
Información General
El polémico video que compartió el gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre
La Región
Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario
La Ciudad
Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis
La Ciudad
La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica
Policiales
Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto
La Ciudad
Con la crisis, crece la reparación de bicicletas y la venta de usadas
La Ciudad
Con viejos tambores de combustible fabricaron cocinas para un merendero del barrio
La Ciudad
Santa Fe destina bienes del delito a la salud mental y abre un nuevo hostal asistido
Política
Pullaro pidió "usar todas las herramientas legales" para derrotar al narcotráfico
Política
Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe
La Ciudad
Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas
San Lorenzo: con 30 disciplinas vuelve "Jugarte", el evento deportivo estudiantil más grande de la región
La Ciudad
Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario
La Ciudad
Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026
La Región
Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen