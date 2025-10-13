La Capital | Información General | Maratea

Los motivos por los que Santi Maratea es buscado por la Justicia de La Plata

El influencer tiene una causa penal en su contra por difundir consejos alimentarios sin tener la matrícula habilitante correspondiente

13 de octubre 2025 · 11:54hs
El conductor del programa Trato Hecho podría enfrentar cargos por daños e injurias

El conductor del programa "Trato Hecho" podría enfrentar cargos por daños e injurias

Santi Maratea se volvió el foco de la polémica luego de que no asistió a declarar en la audiencia judicial del pasado 26 de septiembre por la denuncia del Colegio de Nutricionistas bonaerense en su contra. Se lo acusa de promocionar recomendaciones alimenticias en sus redes sociales sin tener el título habilitante requerido.

La inasistencia del influencer a la citación del Juzgado Correccional Nº2 de La Plata llevó a las autoridades a buscarlo activamente por los domicilios informados para que brinde su testimonio sobre el caso, aunque no pudieron encontrarlo.

La causa penal iniciada por la entidad de salud de la provincia de Buenos Aires argumenta que el activista de colectas solidarias estaba ejerciendo ilegalmente la profesión. El punto clave de la polémica fue cuando habló públicamente en un video acerca del producto "No Carb", una especie de té que "ayuda a adelgazar", situación que generó preocupación en los nutricionistas por el peligro de la falsa publicidad a gran escala.

>> Leer más: Santi Maratea vs nutricionistas: ¿cómo es el té para adelgazar que promociona el influencer?

Maratea fue notificado de la citación de hace dos semanas pero, a pesar de ello, decidió no presentarse. Al momento de dar con su paradero, los funcionarios judiciales detectaron ciertas inconsistencias en cuanto al domicilio fiscal proporcionado por el implicado y el que se encuentra registrado en el RENAPER. Frente a ello, el tribunal dispuso nuevas medidas de localización para asegurar su comparecencia y la posibilidad de aplicar sanciones más severas en caso de seguir ausentándose.

El conflicto entre Maratea y los nutricionistas

Los cruces entre el influencer y los especialistas de la salud estaban latentes desde hace mucho tiempo, pero esta causa marcó un antes y después en el conflicto. El mediático, al momento de promocionar esta especie de té, dijo: "Si lo quieren probar, háganlo con información, no como los nutricionistas arrogantes que, a pesar de tener un título, no investigan y desinforman".

Por el otro lado, el Colegio de Nutricionistas bonaerense remarcó el peligro que representa para la salud pública promocionar mensajes y productos alimentarios sin la formación ni la habilitación correspondiente. El caso reaviva la discusión sobre la responsabilidad que tienen las celebridades públicas al difundir contenidos vinculados con a la salud y la nutrición.

Noticias relacionadas
La videollamada de los hermanos Cunio a su madre Silvia. Ariel y David permanecieron más de 700 días como rehenes

Los rehenes argentinos secuestrados por Hamás pudieron hablar con su familia

Un santafesino se llevó más de 100 millones de pesos

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo

Los rehenes israelíes pasaron 738 días privados de su libertad.

Israel confirmó la liberación de los últimos 20 rehenes vivos secuestrados por Hamás

Los resultados del Quini 6 de este domingo 12 de octubre 

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo millonario para el próximo sorteo

Ver comentarios

Las más leídas

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no cumplieron la ley

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no cumplieron la ley

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

Lo último

Los motivos por los que Santi Maratea es buscado por la Justicia de La Plata

Los motivos por los que Santi Maratea es buscado por la Justicia de La Plata

Milei celebró el regreso de los rehenes a Israel: Admiración y gratitud

Milei celebró el regreso de los rehenes a Israel: "Admiración y gratitud"

Nobel de Economía 2025 para un trío por investigaciones sobre innovación y crecimiento

Nobel de Economía 2025 para un trío por investigaciones sobre innovación y crecimiento

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

El robo fue descubierto este lunes en Mendoza al 4200. Se investiga si los delincuentes cortaron el suministro de energía eléctrica para burlar el sistema de alarma.

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu
Swap y críticas: Pullaro dijo que el plan de Milei claramente no anda como pensaba
Política

Swap y críticas: Pullaro dijo que el plan de Milei "claramente no anda como pensaba"

Reynaldo Sietecase dará el discurso inaugural en la Feria del Libro
La Ciudad

Reynaldo Sietecase dará el discurso inaugural en la Feria del Libro

Crimen de Ivana Garcilazo: Reinfestuel tiene problemas de visión, dice su abogado
POLICIALES

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Por Luis Castro
Ovación

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Lo docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes
La Ciudad

Lo docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no cumplieron la ley

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no cumplieron la ley

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

Hallaron al nene que era buscado en Córdoba: detuvieron a su padre por el doble femicidio

Hallaron al nene que era buscado en Córdoba: detuvieron a su padre por el doble femicidio

Ovación
Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Por Luis Castro
Ovación

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Jorge Broun: Con Di María terminamos con calambres por la semana muy especial que tuvimos

Jorge Broun: "Con Di María terminamos con calambres por la semana muy especial que tuvimos"

River sufrió otra derrota y quedó más lejos de Central en la tabla anual

River sufrió otra derrota y quedó más lejos de Central en la tabla anual

Policiales
Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu
POLICIALES

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Crimen de Ivana Garcilazo: Reinfestuel tiene problemas de visión, dice su abogado

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado

Con pedidos de hasta 33 años de prisión, llega una audiencia clave por el crimen de Ivana Garcilazo

Con pedidos de hasta 33 años de prisión, llega una audiencia clave por el crimen de Ivana Garcilazo

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

La Ciudad
Lo docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes
La Ciudad

Lo docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes

Turismo: Javkin dijo que Rosario lidera la oferta cultural en Argentina

Turismo: Javkin dijo que Rosario lidera la oferta cultural en Argentina

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Facundo Guch: Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Facundo Guch: "Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo"

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez
Ovación

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

La emotiva carta de Nacho Russo tras la muerte de su papá: Las palabras escasean por el nudo en la garganta
Ovación

La emotiva carta de Nacho Russo tras la muerte de su papá: "Las palabras escasean por el nudo en la garganta"

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana
La Ciudad

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos
Economía

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: "El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos"

El polémico video que compartió el gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre
Información General

El polémico video que compartió el gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre

Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario
La Región

Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario

Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica
La Ciudad

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto
Policiales

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Con la crisis, crece la reparación de bicicletas y la venta de usadas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Con la crisis, crece la reparación de bicicletas y la venta de usadas

Con viejos tambores de combustible fabricaron cocinas para un merendero del barrio
La Ciudad

Con viejos tambores de combustible fabricaron cocinas para un merendero del barrio

Santa Fe destina bienes del delito a la salud mental y abre un nuevo hostal asistido
La Ciudad

Santa Fe destina bienes del delito a la salud mental y abre un nuevo hostal asistido

Pullaro pidió usar todas las herramientas legales para derrotar al narcotráfico
Política

Pullaro pidió "usar todas las herramientas legales" para derrotar al narcotráfico

Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe
Política

Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas

San Lorenzo: con 30 disciplinas vuelve Jugarte, el evento deportivo estudiantil más grande de la región

San Lorenzo: con 30 disciplinas vuelve "Jugarte", el evento deportivo estudiantil más grande de la región

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026
La Ciudad

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen
La Región

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen