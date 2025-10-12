La Capital | Ovación | Barros Schelotto

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

Central ganó 2 a 1 en el Amalfitani con autoridad y mantuvo su liderazgo, pero el cierre del partido se vio empañado por la desmedida reacción del DT de Vélez, que salió a increpar a Holan y debió ser contenido por sus propios jugadores.

12 de octubre 2025 · 16:23hs
El entrenador de Vélez sorprendió a todos cuando

El entrenador de Vélez sorprendió a todos cuando, una vez que terminó el juego, salió del banco de suplentes a buscar a su par canalla.

Central se impuso 2 a 1 sobre Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani y confirmó su gran presente en el Torneo Clausura. El triunfo, emotivo por los homenajes a Miguel Ángel Russo, tuvo además un condimento inesperado: el inusual exabrupto del DT de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, hacia su par canalla, Ariel Holan, tras el pitazo final.

El encuentro fue intenso desde el inicio. Central se puso en ventaja a los 17 minutos con un cabezazo de Alejo Véliz, tras una gran combinación entre Ángel Di María y Agustín Sández. El delantero canalla dedicó su gol al cielo, en memoria de Russo. Vélez reaccionó y lo empató, pero fue Malcorra quien sentenció el 2-1 con un penal en los minutos finales, luego de que el VAR confirmara una falta de Elías Gómez.

Con la victoria, el equipo de Holan sigue invicto y se mantiene en la cima de la Zona B, con una solidez que vuelve a ilusionar a todo Arroyito.

El cierre del encuentro dejó una escena insólita. Apenas el árbitro marcó el final, Barros Schelotto salió del banco de suplentes a los gritos y fue directo a encarar al entrenador canalla.

holan

La imagen sorprendió incluso a los propios futbolistas de Vélez: Braian Romero debió interponerse para frenar al DT de Vélez antes de que el cruce pasara a mayores.

El gesto fue tan intempestivo como injustificado. Holan, que se había limitado a saludar a su cuerpo técnico, se vio sorprendido por un Barros Schelotto fuera de sí, que más tarde reconoció en conferencia de prensa:

“Fue un problema mío, nada que ver el técnico rival. Si es necesario le pido disculpas, fue una reacción mía contra el poco tiempo que se jugó”, admitió.

Sin embargo, sus declaraciones posteriores —en las que se quejó del ritmo del partido— dejaron entrever una frustración mal canalizada, más que un simple impulso emocional.

Holan, cauto: “Nosotros jugamos, ellos se enojaron”

Desde el entorno de Central relativizaron el episodio y destacaron el enfoque del equipo. “Nosotros jugamos, ellos se enojaron. Prefiero hablar del trabajo de los muchachos y del homenaje a Miguel”, deslizó Holan en diálogo con la prensa tras el partido.

La dirigencia auriazul, por su parte, evitó amplificar el tema, pero en el mundo Central la sensación fue unánime: Barros Schelotto desentonó en una noche que debía ser de respeto y fútbol.

Una noche especial: homenaje a Miguel Ángel Russo

El partido estuvo atravesado por la emoción. En el Amalfitani, Vélez desplegó una bandera en homenaje a Russo —“Gracias por la estrella 2005”—, mientras Central vistió una camiseta especial con la inscripción “Miguel eterno”.

Ambos equipos colocaron una ofrenda floral y los trofeos obtenidos bajo su conducción junto al retrato del entrenador, en un gesto de unidad y respeto que contrastó con el incidente posterior que protagonizó el DT de Vélez.

Central, líder y con identidad

El triunfo deja a Central líder de la Tabla Anual con 56 puntos, seguido por Boca (50) y River (49). Con juego sólido, equilibrio táctico y una mentalidad que trasciende la coyuntura, el equipo de Holan se consolida en la parte alta de la tabla y ratifica su papel protagónico en el fútbol argentino.

En contraste, la reacción de Barros Schelotto expuso un síntoma de impotencia en Vélez, que más allá de su rendimiento, no supo aceptar el resultado final del partido ante Central.

Noticias relacionadas
Gozo estar adentro de una cancha, en el banco, en una comisión directiva o en una tribuna de Victoriano Arenas, sostuvo Luis Ventura en una entrevista con La Capital.

Luis Ventura, el periodismo, el fútbol y las once amenazas: "Ando con botón antipánico"

Ariel Holan vivió con mucha intensidad el trámite ante Vélez en un partido de ida y vuelta permanente.

Ariel Holan tras el triunfo canalla: "El equipo es muy competitivo y lo venimos demostrando"

Los once de Central que saltaron al césped del José Amalfitani de Liniers.

El uno x uno de Central ante Vélez: Malcorra, el destacado por despliegue y el gol del triunfo

Los futbolistas de Central celebran eufóricos uno de los tantos en el Amafitani, en el gran triunfo ante Vélez.

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Ver comentarios

Las más leídas

Central y una noche caliente en Liniers: penal y roja inobjetables y el Mellizo increpó a Holan

Central y una noche caliente en Liniers: penal y roja inobjetables y el Mellizo increpó a Holan

En Newells, las tribunas hablaron pero Fabbiani parece seguir sin comprender

En Newell's, las tribunas hablaron pero Fabbiani parece seguir sin comprender

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Gran triunfo de Central en Liniers ante Vélez, con goles de Veliz y de Malcorra de penal en el final

Gran triunfo de Central en Liniers ante Vélez, con goles de Veliz y de Malcorra de penal en el final

Lo último

Rosario volvió a posicionarse como referencia tuerca con el espectáculo del Turismo Nacional

Rosario volvió a posicionarse como referencia tuerca con el espectáculo del Turismo Nacional

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4 de Rosario: 96 quieren reemplazar a Marcelo Bailaque

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4 de Rosario: 96 quieren reemplazar a Marcelo Bailaque

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: "El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos"

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4 de Rosario: 96 quieren reemplazar a Marcelo Bailaque

El Consejo de la Magistratura recibió esa cantidad de inscripciones para ocupar el juzgado tras la renuncia de Marcelo Bailaque, procesado y con prisión domiciliaria. Abogados litigantes, fiscales y funcionarios judiciales figuran entre los aspirantes.
Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4 de Rosario: 96 quieren reemplazar a Marcelo Bailaque
Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos
Economía

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: "El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos"

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no cumplieron la ley
Política

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no cumplieron la ley

Alarma en Villa Constitución: Acindar importa acero chino y los operarios temen el cierre

Alarma en Villa Constitución: Acindar importa acero chino y los operarios temen el cierre

Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario
La Región

Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana
La Ciudad

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central y una noche caliente en Liniers: penal y roja inobjetables y el Mellizo increpó a Holan

Central y una noche caliente en Liniers: penal y roja inobjetables y el Mellizo increpó a Holan

En Newells, las tribunas hablaron pero Fabbiani parece seguir sin comprender

En Newell's, las tribunas hablaron pero Fabbiani parece seguir sin comprender

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Gran triunfo de Central en Liniers ante Vélez, con goles de Veliz y de Malcorra de penal en el final

Gran triunfo de Central en Liniers ante Vélez, con goles de Veliz y de Malcorra de penal en el final

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Ovación
Newells quedó a 6 puntos del descenso, con 12 en juego, por el triunfo de Aldosivi
Ovación

Newell's quedó a 6 puntos del descenso, con 12 en juego, por el triunfo de Aldosivi

Newells quedó a 6 puntos del descenso, con 12 en juego, por el triunfo de Aldosivi

Newell's quedó a 6 puntos del descenso, con 12 en juego, por el triunfo de Aldosivi

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

Luis Ventura, el periodismo, el fútbol y las once amenazas: Ando con botón antipánico

Luis Ventura, el periodismo, el fútbol y las once amenazas: "Ando con botón antipánico"

Policiales
Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto
Policiales

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

La Ciudad
Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4 de Rosario: 96 quieren reemplazar a Marcelo Bailaque
La Ciudad

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4 de Rosario: 96 quieren reemplazar a Marcelo Bailaque

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana

Santa Fe destina bienes del delito a la salud mental y abre un nuevo hostal asistido

Santa Fe destina bienes del delito a la salud mental y abre un nuevo hostal asistido

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026
La Ciudad

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen
La Región

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen

El uno x uno de Central ante Vélez: Malcorra, el destacado por despliegue y el gol del triunfo

Por Carlos Durhand
Ovación

El uno x uno de Central ante Vélez: Malcorra, el destacado por despliegue y el gol del triunfo

Ariel Holan tras el triunfo canalla: El equipo es muy competitivo y lo venimos demostrando
Ovación

Ariel Holan tras el triunfo canalla: "El equipo es muy competitivo y lo venimos demostrando"

Falleció la actriz Diane Keaton a sus 79 años
zoom

Falleció la actriz Diane Keaton a sus 79 años

Aumentó el uso de monopatines eléctricos en Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Aumentó el uso de monopatines eléctricos en Rosario

Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada
La Ciudad

Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco
Policiales

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial
Policiales

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Confirman que Santilli será cabeza de lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de Espert
Política

Confirman que Santilli será cabeza de lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de Espert

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México que iba a participar en un reality
Información general

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México que iba a participar en un reality

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario
Policiales

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

Paro docente: la provincia descontará el día a los que adhieran a la huelga de Ctera
La Ciudad

Paro docente: la provincia descontará el día a los que adhieran a la huelga de Ctera

El tiempo en Rosario: después de la lluvia hay alerta amarillo por vientos
La Ciudad

El tiempo en Rosario: después de la lluvia hay alerta amarillo por vientos

Sin procesión, la comunidad peruana de Rosario invita a la tradicional misa por el Señor de los Milagros
La Ciudad

Sin procesión, la comunidad peruana de Rosario invita a la tradicional misa por el Señor de los Milagros

Casas sin escritura: impulsan la regularización de los hogares de Santa Fe
La Región

Casas sin escritura: impulsan la regularización de los hogares de Santa Fe

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla
Policiales

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

Scott Bessent defendió el rescate a Milei: No queremos otro Estado liderado por China
Economía

Scott Bessent defendió el rescate a Milei: "No queremos otro Estado liderado por China"

OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una mega inversión en la Argentina
Economía

OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una mega inversión en la Argentina

Simularon un volcán para una feria de ciencias y explotó: una nena internada
La Región

Simularon un volcán para una feria de ciencias y explotó: una nena internada