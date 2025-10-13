Gómez Mattar y el presente de Newell's: "Vamos a sacar esto adelante, por la gente y por nosotros"

El volante habló de su regreso anticipado para estar a disposición para el reciente partido contra Tigre. "Es hermoso lo de la selección pero quiero estar acá"

Gómez Mattar se lamenta por el tiro que le sacó Zenobbio y que hubiese sido el segundo gol de Newell's.

La templanza y la madurez con la que se expresa Jerónimo Gómez Mattar en cada declaración justifica el porqué en dos encuentros se quedó con la cinta de capitán tras la salida de los referentes. Con mucho recorrido y presente en selecciones nacionales, comenzó a ganar rodaje en un equipo de Newell's donde los más grandes faltan y los pibes empiezan a ganar esos lugares.

"Sumar también es bueno. Creo que hicimos un muy buen partido. No se reflejó en el resultado por diferentes motivos pero el grupo está muy fuerte y unido. Vamos a sacar esto adelante por la gente y por nosotros" analizó Gómez Mattar sobre la igualdad 1 a 1 ante Tigre en el Coloso del viernes por la noche.

Además del mal momento futbolístico que atraviesa la Lepra, el volante siente que tampoco la suerte está ayudando. "El fútbol es así, a veces, la pelota pega en el palo y entra, y en otras ocasiones no. Frente a Tigre no nos tocó, pero vamos a seguir metiéndole y darle una alegría a la gente" expresó.

La racha negativa, según Jerónimo, no afecta el día a día del plantel rojinegro. "El grupo está muy bien y unido. Se lo nota en todos los entrenamientos, en cada partido, en el vestuario. Los más grandes nos intentan llevar a los más chicos. Todos unidos, y junto a Cristian (Fabbiani), lo vamos a sacar adelante".

>> Leer más: Newell's quedó a 6 puntos del descenso, con 12 en juego, por el triunfo de Aldosivi

El "poné a los pibes" que retumbó en los cuatro costados del Marcelo Bielsa fue un mensaje duro pero realista ante el fracaso de los experimentados. "Los más chicos aportamos lo que podemos, pero que la gente se quede tranquila que vamos a salir de este momento" explicó.

La chance de gol que tuvo ante Tigre

"Tuve una clara cuando entré, me quedó frente del arco. El arquero la tocó con la uña. Son cosas que pasan. Probé, me salió y ahora espero que la próxima entre", relató sobre su primer remate en el encuentro, que tapó a quemarropa el arquero del Matador.

Por pedido de Fabbiani, según expresó el propio técnico en conferencia de prensa, Gómez Mattar regresó antes de los entrenamientos con la selección argentina sub-17 para ponerse a disposición de Newell's.

El futbolista tiene claro lo que es la celeste y blanca, pero no quiere dejar de enfrentar esta realidad rojinegra. "Es algo hermoso lo de trabajar en la semana junto a la selección argentina, pero yo quiero estar acá, en Newell's y jugando. Por eso, cuando me toque y los minutos que sean necesarios, estaré a disposición del técnico dando lo máximo", subrayó.