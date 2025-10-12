La emotiva carta de Nacho Russo tras la muerte de su papá: "Las palabras escasean por el nudo en la garganta"

El delantero de Tigre realizó una conmovedora publicación con un sentido mensaje para Miguel Angel Russo, quien falleció el pasado miércoles en su domicilio

Ignacio Russo , hijo de Miguel Ángel Russo , realizó una emotiva publicación en redes sociales en el que le dedicó unas sentidas palabras a su padre luego de su fallecimiento, el pasado miércoles mientras se encontraba internado en su domicilio.

El delantero de 24 años, quien viene de anotar un gol en el empate 1-1 ante Newell´s y dedicó el festejo a su padre, compartió una conmovedora publicación a través de su cuenta oficial de Instagram.

Con un carrusel de varias imágenes de ambos a lo largo de los años, Nacho escribió a corazón abierto: “Hola pa, sinceramente en este momento las palabras escasean por el nudo en la garganta y en la panza al escribir esto”, comenzó el texto.

Y continuó: "Se me vienen infinitos recuerdos y momentos, pero en todos predomina algo igual, tu sonrisa. Gracias a la vida pude hacer lo que a vos más te gusta, que es el futbol. Porque evidentemente el futbol da vida y pucha que te dio. Pero tomaste una decisión acorde a los que sos”. Finalmente, el emocionante posteo en redes sociales concluyó: “ Espérame para hacer ronda de café y comer vigilante de batata. Te amo ”.

El gol y la dedicatoria

Las últimas semanas de la familia Russo fueron un torbellino de emociones y con el fallecimiento decretado, la tristeza invadió a todos sus seres queridos. Ignacio, su hijo rosarino producto del amor con su esposa Mónica, fue uno de los más conmovidos en la cancha de Boca, cuando miles de hinchas del fútbol argentino se acercaron a despedir a su padre en el velorio público que se realizó el jueves pasado.

Sin embargo, Nacho nunca se bajó para estar este viernes en el Coloso Marcelo Bielsa, cuando su club, Tigre, enfrentaba a Newell’s. “Tomé la decisión de jugar porque lo necesitaba y porque él (por Miguel) quería que juegue. Hablé con Diego Davobe (el entrenador del Matador) y la gente del club, ellos me dieron la posibilidad en conjunto y me apoyaron con mucho respeto”, dijo Russo tras el encuentro.

Sobre los 21', Russo tuvo la chance de dedicarle el gol a su padre, cuando inició la jugada en el medio, habilitó a David Romero quien le ganó en velocidad a toda la defensa y se la devolvió para que Nacho la toque casi en la línea. Tras empujar la pelota al fondo de la red, el atacante se arrojó al suelo de rodillas y rompió en llanto.

Luego llegaron minutos de emoción con el delantero mostrando el tatuaje en referencia a su padre, Miguel: “Todo se cura con amor”, reza la inscripción que llevará por siempre en la piel.