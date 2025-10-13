Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene graves problemas de visión", dice su abogado

Pablo Bedouret afirmó que esa condición, que se determinó en un estudio oftalmológico, será expuesta en la audiencia para pedir la absolución de su cliente.

La causa judicial por el crimen de Ivana Garcilazo avanza hacia el juicio que tiene a tres personas imputadas por la violenta muerte de la joven, al recibir el impacto de una piedra en la cabeza cuando regresaba a su casa tras haber presenciado el clásico entre Rosario Central y Newell's Old Boys, el 30 de septiembre de 2023. Mañana martes se realizará la audiencia preliminar al debate en donde se expondrán los cargos y las pruebas contra Damián Reinfestue l , Ariel Matías Cabrera y Juan José “Tuerca” Massón , se definirá la fecha del inicio del juicio y se confirmará si los acusados seguirán o no en prisión preventiva hasta el comienzo de las deliberaciones.

El proceso sumó en los últimos días un nuevo foco de tensión para la parte querellante, es decir los familiares de Ivana Garcilazo, cuando se conoció un pedido del abogado defensor de Damián Reinfestuel, Pablo Bedouret, para que su cliente sea sometido a un estudio oftalmológico debido a una presunta dificultad para ver.

En declaraciones a LT8, Bedourt afirmó este lunes que "los estudios realizados a Damián demostraron que sufre importantes problemas de visión. Es una persona con visión casi nula. A juicio de esta defensa, esa cuestión tiene una enorme importancia frente a los hechos por los que será juzgado Damián, quien cuenta dedos a un metro como máximo con un ojo. Y el otro ojo es prácticamente ciego”.

“El hecho fue imputado con un dolo eventual. Es decir que no hubo una intención directa de matar por parte de los tres acusados. Según la Fiscalía, los imputados tendrían que haber visualizado la posibilidad de que si tiraban una piedra, era posible causar la muerte de alguien. Esa es la teoría de la Fiscalía, que es bastante controversial. Una pericia demostró que Damián es una persona que no ve a más de dos metros. Muy difícilmente se haya representado la posibilidad al tirar una piedra, de dar en un blanco cuando es ciego. Es como que una persona tira una piedra en la oscuridad. La posibilidad de representarse un resultado daño es prácticamente nula. Esa es la teoría de esta defensa”, subrayó Bedouret.

El defensor manifestó que “desde el primer momento” sostuvo que Reinfestuel es inocente. “No tiró ninguna piedra y menos la piedra que mató a Ivana Garcilazo. Pero en el ejercicio de la defensa, tratamos de demostrar ese punto con diferentes elementos objetivos, y éste es uno de esos elementos”.

Un prófugo con disminución visual

Al ser consultado sobre cómo habría hecho Reinfestuel para huir hacia Bolivia con semejante incapacidad visual, Bedouret respondió: “La verdad, no sé cómo hizo. Pero tampoco de fue tan bien como prófugo. Reinfestuel puede leer sin lentes, no tiene miopía. No usaba anteojos en su vida cotidiana. Estaba acostumbrado a vivir en una nebulosa y convivió con esas limitaciones para ver a lo largo de su vida. Era profesor y daba clases viendo de esa manera”.

Bedouret también negó que hubiera un pacto de silencia entre los tres imputados y dijo que esa posibilidad “fue una construcción mediática. Lo normal es que los imputados no declaren y más en causas tan mediáticas como ésta. No hay pacto de silencio. Del legajo judicial surge quién es el autor del piedrazo fatal. No voy a aumir el rol de decirlo cuando aún no se hizo el juicio. Pero no fue Damián. Hay cuatro testigos en el expediente que declararon quién es el autor”.

Con relación a la audiencia que se realizará mañana, el defensor sostuvo que “en la primera parte seguramente se discuten las medidas cautelares. Nosotros vamos a ofrecer la prueba para el debate y entiendo que no habrá controversias al respecto. Damián se arrepiente de todo. Está sufriendo mucho todo esto que le toca vivir y cómo se desenvolvieron los hechos que lo llevaron a donde está hoy. Está con atención psiquiátrica y psicológica en la cárcel”.

Qué se discutirá en la audiencia de mañana

El asesinato de Ivana Garcilazo, la hincha de Rosario Central que murió alcanzada por un piedrazo en la cabeza en 2023 en la esquina de Ovidio Lagos y Montevideo, se discutirá en una instancia clave este martes en el Centro de Justicia Penal. A partir de las 8, y según se prevé con los tres acusados conectados por pantalla, el fiscal y la querella presentarán sus acusaciones de cara al juicio oral, previsto para marzo o abril del año que viene. En esta instancia adelantarán las penas que requirieron previamente por escrito en sus acusaciones por el caso, que van de los 30 a los 33 años por el delito de homicidio agravado.

El trámite llegará precedido por una reciente controversia ante un planteo de la defensa del último detenido, quien pidió retrasar el trámite para que le practiquen un estudio de la vista. Si bien el peritaje fue autorizado por el juez Fernando Sosa, quien ordenó realizar el examen de agudeza visual en un efector público, la fecha de la audiencia preliminar se mantuvo.

La instancia está agendada para este martes en la sala 1 del Centro de Justicia Penal. Se trata de una de las etapas del proceso en el que las partes acusatorias presentan su pretensión de pena y el encuadre legal con que esperan que el caso llegue a juicio. Las defensas pueden solicitar sobreseimientos o el cese de medidas de detención. En función de lo que resuelva el juez, comenzarán a discutirse las pruebas a presentar en el juicio.

En este caso, los tres implicados por la muerte de Ivana llegan bajo arresto preventivo que cumplen en las cárceles de Coronda y Piñero, desde donde se espera que se conecten a la audiencia por videoconferencia. El fiscal Artacho reclama para los acusados 30 años de prisión como coautores de un homicidio simple, delito que se considera agravado por haber ocurrido en ocasión de un espectáculo deportivo. La querella reclama la pena más alta para ese delito: 33 años.

Cómo fue el crimen de Ivana Garcilazo

Ivana Garcilazo tenía 32 años. En el anochecer del sábado 30 de septiembre de 2023 fue atacada con un piedrazo que le provocó un traumatismo encéfalocraneano grave. De acuerdo con la investigación, hinchas de Newell’s le arrojaron objetos contundentes cuando volvía en moto de un clásico rosarino en el Gigante de Arroyito, seguida por su novio. Por esta acción posterior a la victoria canalla sufrió un golpe en la cabeza y cayó de la moto, a pocas cuadras del estadio Marcelo Bielsa.

De acuerdo con la pesquisa, los hinchas se habían reunido a ver el partido y tras el resultado al menos tres decidieron ir a las inmediaciones de la cancha de Newell’s. El fiscal Artacho considera que a Garcilazo la atacaron por su pertenencia al club rival y que es indiferente quién arrojó el piedrazo letal porque todos fueron “aportes esenciales en el marco de un plan”, sin los cuales “el hecho no se hubiera cometido en esas circunstancias específicas”.

Los acusados son los hinchas Ariel Cabrera, Juan José “Tuerca” Masson y Damián Reifenstuel, este último detenido en Bolivia tras permanecer prófugo un año y nueve meses. Tras la extradición, fue imputado en julio. La semana pasada, su defensor solicitó retrasar la preliminar para que se le practique una pericia ocular a este hombre de 45 años, profesor de química y detenido en la cárcel de Piñero.