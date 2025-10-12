Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana

Después del temporal del sábado, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa días soleados, sin lluvias y con temperaturas en ascenso

El tiempo en Rosario. La semana invita a pasear junto al Paraná

Luego de una jornada marcada por las fuertes ráfagas y lluvias que azotaron Rosario este sábado, el clima comenzará a estabilizarse. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , la semana se presentará sin lluvias, con buen tiempo y un paulatino aumento de la temperatura en toda la región.

El domingo 12 de octubre amaneció con vientos del sudoeste entre 23 y 31 km/h , ráfagas de hasta 60 km/h y un cielo mayormente nublado. La temperatura máxima será de 21 °C y se espera una mejora progresiva hacia la noche, con nubosidad en disminución.

El lunes 13 marcará el inicio de un período más cálido y estable: el cielo se mantendrá despejado , con vientos del norte entre 13 y 22 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h . La temperatura oscilará entre 13 °C de mínima y 25 °C de máxima , ideal para actividades al aire libre.

Durante el martes 14 , Rosario tendrá una jornada soleada, con leve nubosidad y vientos del este. Las temperaturas se mantendrán similares, con mínima de 14 °C y máxima de 25 °C , y sin probabilidad de lluvias .

El miércoles 15 se espera un ascenso más notorio en las marcas térmicas: el termómetro alcanzará los 28 °C, con cielo algo nublado y vientos del noreste. Será un día cálido y primaveral, con mínima de 17 °C y sin precipitaciones previstas.

El jueves 16 se mantendrá el mismo panorama, con cielo parcialmente cubierto y vientos del este, en una jornada cálida que rondará los 28 °C de máxima.

Cómo estará el tiempo el próximo fin de semana

Hacia el viernes 17, el SMN prevé un leve descenso de temperatura y mayor presencia de nubes. Las marcas oscilarán entre 18 °C y 26 °C, con probabilidad de lluvia baja (0–10 %) y vientos del sureste.

Finalmente, el sábado 18 se perfila como una jornada agradable y con sol, con vientos del sur de hasta 22 km/h y ráfagas que podrían llegar a 50 km/h. La temperatura se mantendrá estable, con mínima de 17 °C y máxima de 25 °C.

En resumen, la tormenta dio paso a una semana de estabilidad meteorológica, con predominio del sol y temperaturas primaverales. Ideal para disfrutar del aire libre tras un fin de semana agitado por el temporal.