Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Un hombre de 36 años fue detenido cuando cortaba cables en el techo del banco Macro de Ovidio Lagos al 5500. Había causado daños en un transformador

Un hombre de 36 años fue detenido este domingo por la mañana cuando intentaba sustraer cables del techo de una sucursal del banco Macro, ubicada en Ovidio Lagos al 5500 , en la zona sur de Rosario.

El hecho ocurrió cerca de las 7.50 , cuando personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de personas ajenas en los techos del edificio. Al arribar, los agentes escucharon ruidos y subieron al techo, donde sorprendieron a un individuo mientras cortaba cables conectados a un transformador .

El sospechoso, identificado como Maximiliano Andrés R. , fue inmediatamente aprehendido . En el lugar, los efectivos constataron daños en la estructura del techo y en el transformador del banco , del cual sobresalían cables cortados.

Durante el procedimiento, la policía secuestró una tapa de chapa en forma hexagonal y una varilla de hierro de unos 50 centímetros, elementos que habrían sido utilizados para cometer el ilícito.

El detenido fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía en turno, acusado de tentativa de robo y daños.