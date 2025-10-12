Pullaro pidió "usar todas las herramientas legales" para derrotar al narcotráfico

El gobernador visitó la mesa de Mirtha Legrand y habló de la problemática del narcotráfico. Pullaro reclamó trabajo coordinado entre las jurisdicciones

Maximiliano Pullaro , gobernador de la provincia de Santa Fe, fue uno de los invitados de La Noche de Mirtha y se refirió a la lucha contra el narcotráfico. “Estuve amenazado, en muchísimas oportunidades, con disparos de armas de fuego en mi domicilio” , aseguró.

Pullaro contó algunos detalles sobre las consecuencias personales que debió atravesar en su provincia tras enfrentarse a las bandas narco que azotaban Rosario. Las amenazas fueron tan contundentes que se vio obligado a sacar a su familia de la ciudad. “Tuve que sacar a mi familia de la ciudad” , comentó, sin dar mayores detalles, y confesó que, por razones de seguridad, no puede brindar más información.

En la mesa también estuvo presente la periodista Cristina Pérez , quien sin tapujos lo interrogó sobre el triple crimen de Florencio Varela y el vínculo entre el narcotráfico y el poder. “Hay que tomarlo muy en serio. Nosotros tuvimos hechos de esas características en Santa Fe. No se comparan los casos porque lo que sucedió en Rosario cruzó una línea, fue narcoterrorismo para quebrar políticas públicas que estaba llevando mi gobierno; se atacó a la población civil” , sentenció.

Finalmente, fue contundente respecto a las medidas que debe tomar el Estado y los procedimientos judiciales necesarios para erradicar el narcotráfico en el país.“El Estado tiene que actuar con todas las herramientas legales para aplastar la violencia y derrotar al narcotráfico”, afirmó.

“A mí me preocupó cuando el gobierno de Buenos Aires y el gobierno de la Capital Federal se tiraban el tema: que la banda era de acá, que los homicidios estaban de un lado y del otro”, manifestó el gobernador santafesino.

“Nosotros lo que entendimos fue que había que trabajar todos juntos: junto al Estado nacional, al gobierno nacional que nos apoyó, junto a la Justicia provincial, a la Justicia federal, a las fuerzas federales, a la Legislatura —que a mí me dio leyes muy duras, que no hay en el resto de la República Argentina—, para que podamos actuar”, explicó. Y finalmente sostuvo que, si bien “hubo determinación y decisión política, hay que seguir”.

Pullaro en La Noche de Mirtha