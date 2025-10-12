Newell's quedó a 6 puntos del descenso, con 12 en juego, por el triunfo de Aldosivi

Se achicó la diferencia que la Lepra le llevaba al equipo que desciende por la tabla anual, que ahora es Aldosivi por su victoria sobre Huracán

Los futbolistas de Newell's se retirán de la cancha tras el empate 1 a 1 con Tigre en el Coloso.

El domingo empezó con Newell's a 7 puntos del equipo que desciende por la tabla anual: San Martín de San Juan. Pero más tarde se achicó esa distancia que separaba a la Lepra del conjunto que pierde la categoría. Todo a causa de la victoria de Aldosivi sobre Huracán por 2 a 0 en el estadio José María Minella.

Este resultado dejó a la Lepra a 6 puntos de Aldosivi , que ahora pasó a ser el conjunto que baja a la Primera Nacional por la tabla anual, con cuatro fechas por jugarse.

En la temporada son dos los equipos que descenderán a la segunda división del fútbol argentino: el último de la tabla de promedios y el último de la tabla anual.

Antes del partido en Mar del Plata, Aldosivi bajaba por el promedio y San Martín de San Juan por la tabla anual. Si bien los sanjuaninos se encontraban penúltimos en la anual, el último era Aldosivi y ya descendía por el promedio.

Hasta allí, Newell's estaba 7 puntos encima de San Martín de San Juan en la tabla anual.

Ahora, Newell's más cerca

Pero el triunfo de Aldosivi, con goles de Natanael Guzmán (16') e Ignacio Cerato (90'+3'), cambió todo y perjudicó a Newell's. El Tiburón ahora está penúltimo en la tabla de promedios y San Martín de San Juan quedó último, por lo tanto está bajando a la Primera Nacional.

¡El Tiburón sigue de racha y se ilusiona! @clubaldosivi venció 2 a 0 a @CAHuracan con goles de Guzmán y Cerato por la #Fecha12 del #TorneoBetano Clausura 2025

Mientras que en la tabla anual, Aldosivi también salió del último lugar y quedó penúltimo, empujando al fondo de las posiciones a San Martín de San Juan. Pero como el equipo de San Juan desciende por el promedio, el equipo marplatense baja por la anual.

La distancia entre Newell's y Aldosivi

En esta tabla donde se suman todos los puntos acumulados durante el año, Newell's tiene 30 puntos y Aldosivi 24. Son 6 puntos los que distancian a la Lepra del descenso.

A favor del conjunto de Cristian Fabbiani es que hay otros equipos que tiene abajo comprometidos con el descenso. También que Aldosivi y San Martín de San Juan se enfrentarán en la última fecha y dividirán puntos.

Los partidos que le restan a Newell's son: Argentinos (V), Unión (L), Huracán (V) y Racing (L).