Newell's quedó a 6 puntos del descenso, con 12 en juego, por el triunfo de Aldosivi

El domingo empezó con Newell's a 7 puntos del equipo que desciende por la tabla anual: San Martín de San Juan. Pero más tarde se achicó esa distancia que separaba a la Lepra del conjunto que pierde la categoría. Todo a causa de la victoria de Aldosivi sobre Huracán por 2 a 0 en el estadio José María Minella.
Este resultado dejó a la Lepra a 6 puntos de Aldosivi, que ahora pasó a ser el conjunto que baja a la Primera Nacional por la tabla anual, con cuatro fechas por jugarse.
En la temporada son dos los equipos que descenderán a la segunda división del fútbol argentino: el último de la tabla de promedios y el último de la tabla anual.
Antes del partido en Mar del Plata, Aldosivi bajaba por el promedio y San Martín de San Juan por la tabla anual. Si bien los sanjuaninos se encontraban penúltimos en la anual, el último era Aldosivi y ya descendía por el promedio.
Hasta allí, Newell's estaba 7 puntos encima de San Martín de San Juan en la tabla anual.
Ahora, Newell's más cerca
Pero el triunfo de Aldosivi, con goles de Natanael Guzmán (16') e Ignacio Cerato (90'+3'), cambió todo y perjudicó a Newell's. El Tiburón ahora está penúltimo en la tabla de promedios y San Martín de San Juan quedó último, por lo tanto está bajando a la Primera Nacional.
Mientras que en la tabla anual, Aldosivi también salió del último lugar y quedó penúltimo, empujando al fondo de las posiciones a San Martín de San Juan. Pero como el equipo de San Juan desciende por el promedio, el equipo marplatense baja por la anual.
La distancia entre Newell's y Aldosivi
En esta tabla donde se suman todos los puntos acumulados durante el año, Newell's tiene 30 puntos y Aldosivi 24. Son 6 puntos los que distancian a la Lepra del descenso.
A favor del conjunto de Cristian Fabbiani es que hay otros equipos que tiene abajo comprometidos con el descenso. También que Aldosivi y San Martín de San Juan se enfrentarán en la última fecha y dividirán puntos.
Los partidos que le restan a Newell's son: Argentinos (V), Unión (L), Huracán (V) y Racing (L).