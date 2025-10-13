Tensión por voraz incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

El incidente se produjo este lunes a la madrugada. Los daños fueron totales, pero no hubo heridos. Se investiga en origen del fuego.

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Rosario junto a con la colaboración de Bomberos Zapadores debieron actuar para sofocar el incendio de un colecti vo del transporte urbano de pasajeros en Salta y Corrientes, en pleno centro de Rosario.

Según las primeras informaciones el incidente se produjo alrededor de las 3.30 y si bien los daños fueron totales no hubo que lamentar heridos. El vehículo afectado fue el interno 360 de la línea 120, que era conducido por una mujer.

La colectivera declaró que cuando se detuvo en esa esquina observó que la parte trasera del mismo se estaba prendiendo fuego. En ese momento había un solo pasajero. Tanto la conductora como el usuario del servicio pudieron abandonar rápidamente el micro y llamar a los bomberos.

Fuentes policiales señalaron que como consecuencia del fuego también resultaron dañadas las vidrieras de una inmobiliaria ubicada sobre calle Salta a escasos metros del micro siniestrado. Javier, el titular de la empresa, contó a LT8 que alrededor de las 3.30 "desde la empresa de la alarma avisaron que había un incendio. Al principio no sabíamos de qué se trataba. Después vimos que se había incendiado un colectivo. Por suerte, todo sucedió en un horario donde no había nadie. No fue nada grave. Los vecinos están todos bien. Hubo un montón de daños materiales, se verá cómo nos podremos recuperar de todo esto".

incendio colectivo 2 Colectivo envuelto en llamas en Corrientes y Salta. Foto: Bomberos Voluntarios.

Las consecuencias del incendio

Javier agregó que los principales daños en su negocio fueron los vidrios del frente y de un lateral, aparatos de aire acondicionados, todas cosas materiales. El fuego dañó los carteles del frente, pero no afectó a los cables de electricidad, tenemos servicio. Ahora, estamos haciendo gestiones con el seguro para ver cómo se puede ir solucionando todo esto. Estamos haciendo todo lo necesario para reemplazar los vidrios del frente para que vuelva todo a la normalidad. Estamos evaluando cómo vamos a trabajar hoy, siempre pensando en el cliente. Probablemente abramos más tarde", añadió.

#ElPrimero l @maxiklan desde Salta y Corrientes, donde un colectivo se incendió en horas de la madrugada. No hubo heridos. Una inmobiliaria recibió daños colaterales. Javier, titula de la inmobiliaria, aclara que fueron "pérdidas materiales" pic.twitter.com/CAje9NgvIZ — LT8 am830 (@LT8am830) October 13, 2025

Alrededor de las 7.30, el colectivo pudo ser retirado de la calle y el tránsito comenzó a normalizarse en ese sector de la ciudad. Pero los daños del fuego en la calzada y en las veredas quedaron en evidencia. Restos de vidrios y cables colgando quedaron sobre la calle y había que circular, especialmente motos y bicicletas, con mucha precaución.