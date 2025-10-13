La Capital | La Ciudad | incendio

Tensión por voraz incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

El incidente se produjo este lunes a la madrugada. Los daños fueron totales, pero no hubo heridos. Se investiga en origen del fuego.

13 de octubre 2025 · 06:52hs
Incendio en Corrientes y Salta. Este lunes a la madrugada ardió un colectivo. 

Foto: Bomberos Voluntarios

Incendio en Corrientes y Salta. Este lunes a la madrugada ardió un colectivo. 
Colectivo envuelto en llamas en Corrientes y Salta. 

Foto: Bomberos Voluntarios.

Colectivo envuelto en llamas en Corrientes y Salta. 

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Rosario junto a con la colaboración de Bomberos Zapadores debieron actuar para sofocar el incendio de un colectivo del transporte urbano de pasajeros en Salta y Corrientes, en pleno centro de Rosario.

Según las primeras informaciones el incidente se produjo alrededor de las 3.30 y si bien los daños fueron totales no hubo que lamentar heridos. El vehículo afectado fue el interno 360 de la línea 120, que era conducido por una mujer.

La colectivera declaró que cuando se detuvo en esa esquina observó que la parte trasera del mismo se estaba prendiendo fuego. En ese momento había un solo pasajero. Tanto la conductora como el usuario del servicio pudieron abandonar rápidamente el micro y llamar a los bomberos.

incendio cole en Salta y Corrientes

Fuentes policiales señalaron que como consecuencia del fuego también resultaron dañadas las vidrieras de una inmobiliaria ubicada sobre calle Salta a escasos metros del micro siniestrado. Javier, el titular de la empresa, contó a LT8 que alrededor de las 3.30 "desde la empresa de la alarma avisaron que había un incendio. Al principio no sabíamos de qué se trataba. Después vimos que se había incendiado un colectivo. Por suerte, todo sucedió en un horario donde no había nadie. No fue nada grave. Los vecinos están todos bien. Hubo un montón de daños materiales, se verá cómo nos podremos recuperar de todo esto".

incendio colectivo 2
Colectivo envuelto en llamas en Corrientes y Salta.

Colectivo envuelto en llamas en Corrientes y Salta.

Las consecuencias del incendio

Javier agregó que los principales daños en su negocio fueron los vidrios del frente y de un lateral, aparatos de aire acondicionados, todas cosas materiales. El fuego dañó los carteles del frente, pero no afectó a los cables de electricidad, tenemos servicio. Ahora, estamos haciendo gestiones con el seguro para ver cómo se puede ir solucionando todo esto. Estamos haciendo todo lo necesario para reemplazar los vidrios del frente para que vuelva todo a la normalidad. Estamos evaluando cómo vamos a trabajar hoy, siempre pensando en el cliente. Probablemente abramos más tarde", añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LT8am830/status/1977686425954115627&partner=&hide_thread=false

Alrededor de las 7.30, el colectivo pudo ser retirado de la calle y el tránsito comenzó a normalizarse en ese sector de la ciudad. Pero los daños del fuego en la calzada y en las veredas quedaron en evidencia. Restos de vidrios y cables colgando quedaron sobre la calle y había que circular, especialmente motos y bicicletas, con mucha precaución.

Noticias relacionadas
las peatonales cordoba y san martin suman nuevas islas de sombra

Las peatonales Córdoba y San Martín suman nuevas islas de sombra

Cultivos. Los parques huerta abrirán sus puertas en el marco de la Semana de la Agricultura Urbana.

Para comer mejor: comienza la Semana de la Agricultura Urbana

El Politécnico ya había mostrado sus reliquias en la Noche de los Museos Abiertos.

El Instituto Politécnico vuelve a mostrar su museo de máquinas y motores

Volvió Rosario. Uno de los atractivos del fin de semana largo fue la reinauguración de la Isla de los Inventos.

Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro

Ver comentarios

Las más leídas

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no cumplieron la ley

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no cumplieron la ley

Hallaron al nene que era buscado en Córdoba: detuvieron a su padre por el doble femicidio

Hallaron al nene que era buscado en Córdoba: detuvieron a su padre por el doble femicidio

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

Lo último

Con pedidos de hasta 33 años de prisión, llega una audiencia clave por el crimen de Ivana Garcilazo

Con pedidos de hasta 33 años de prisión, llega una audiencia clave por el crimen de Ivana Garcilazo

Israel confirmó la liberación de los últimos 20 rehenes vivos secuestrados por Hamás

Israel confirmó la liberación de los últimos 20 rehenes vivos secuestrados por Hamás

Incendio en pleno centro de la ciudad: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Incendio en pleno centro de la ciudad: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Incendio en pleno centro de la ciudad: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

El incidente se produjo este lunes. Los daños fueron totales, pero no hubo heridos. Una inmobiliaria también sufrió las consecuencias del fuego.
Incendio en pleno centro de la ciudad: ardió un colectivo en Salta y Corrientes
Israel confirmó la liberación de los últimos 20 rehenes vivos secuestrados por Hamás
Información general

Israel confirmó la liberación de los últimos 20 rehenes vivos secuestrados por Hamás

Pullaro pavimenta con las cerealeras

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Pullaro pavimenta con las cerealeras

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

El Instituto Politécnico vuelve a mostrar su museo de máquinas y motores
La Ciudad

El Instituto Politécnico vuelve a mostrar su museo de máquinas y motores

Las peatonales Córdoba y San Martín suman nuevas islas de sombra
La Ciudad

Las peatonales Córdoba y San Martín suman nuevas islas de sombra

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no cumplieron la ley

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no cumplieron la ley

Hallaron al nene que era buscado en Córdoba: detuvieron a su padre por el doble femicidio

Hallaron al nene que era buscado en Córdoba: detuvieron a su padre por el doble femicidio

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

Ovación
River sufrió otra derrota y quedó más lejos de Central en la tabla anual

Por Rodolfo Parody
Ovación

River sufrió otra derrota y quedó más lejos de Central en la tabla anual

River sufrió otra derrota y quedó más lejos de Central en la tabla anual

River sufrió otra derrota y quedó más lejos de Central en la tabla anual

Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI consiguió un valioso punto ante Aguirre y sigue líder en la Primera A

Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI consiguió un valioso punto ante Aguirre y sigue líder en la Primera A

Central Córdoba visita a Deportivo Español en la ida por los cuartos de final en la Primera C

Central Córdoba visita a Deportivo Español en la ida por los cuartos de final en la Primera C

Policiales
Con pedidos de hasta 33 años de prisión, llega una audiencia clave por el crimen de Ivana Garcilazo
Policiales

Con pedidos de hasta 33 años de prisión, llega una audiencia clave por el crimen de Ivana Garcilazo

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

La Ciudad
Incendio en pleno centro de la ciudad: ardió un colectivo en Salta y Corrientes
LA CIUDAD

Incendio en pleno centro de la ciudad: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Las peatonales Córdoba y San Martín suman nuevas islas de sombra

Las peatonales Córdoba y San Martín suman nuevas islas de sombra

Para comer mejor: comienza la Semana de la Agricultura Urbana

Para comer mejor: comienza la Semana de la Agricultura Urbana

Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario
La Región

Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario

Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica
La Ciudad

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto
Policiales

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Con la crisis, crece la reparación de bicicletas y la venta de usadas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Con la crisis, crece la reparación de bicicletas y la venta de usadas

Con viejos tambores de combustible fabricaron cocinas para un merendero del barrio
La Ciudad

Con viejos tambores de combustible fabricaron cocinas para un merendero del barrio

Santa Fe destina bienes del delito a la salud mental y abre un nuevo hostal asistido
La Ciudad

Santa Fe destina bienes del delito a la salud mental y abre un nuevo hostal asistido

Pullaro pidió usar todas las herramientas legales para derrotar al narcotráfico
Política

Pullaro pidió "usar todas las herramientas legales" para derrotar al narcotráfico

Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe
Política

Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas

San Lorenzo: con 30 disciplinas vuelve Jugarte, el evento deportivo estudiantil más grande de la región

San Lorenzo: con 30 disciplinas vuelve "Jugarte", el evento deportivo estudiantil más grande de la región

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026
La Ciudad

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen
La Región

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen

El uno x uno de Central ante Vélez: Malcorra, el destacado por despliegue y el gol del triunfo

Por Carlos Durhand
Ovación

El uno x uno de Central ante Vélez: Malcorra, el destacado por despliegue y el gol del triunfo

Ariel Holan tras el triunfo canalla: El equipo es muy competitivo y lo venimos demostrando
Ovación

Ariel Holan tras el triunfo canalla: "El equipo es muy competitivo y lo venimos demostrando"

Falleció la actriz Diane Keaton a sus 79 años
zoom

Falleció la actriz Diane Keaton a sus 79 años

Aumentó el uso de monopatines eléctricos en Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Aumentó el uso de monopatines eléctricos en Rosario

Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada
La Ciudad

Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco
Policiales

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco