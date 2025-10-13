La Capital | Policiales | robo

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

El robo fue descubierto este lunes en Mendoza al 4200. Se investiga si los delincuentes cortaron el suministro de energía eléctrica para burlar el sistema de alarma.

13 de octubre 2025 · 10:58hs
Policía de Santa Fe en el lugar donde se produjo el multimillonario robo. Fue en un local de Pago Fácil en Echesortu.

Foto: La Capital / Marcelo Bustamante.

Policía de Santa Fe en el lugar donde se produjo el multimillonario robo. Fue en un local de Pago Fácil en Echesortu.

Un local destinado al cobro de impuestos y servicios en Mendoza al 4200, en barrio Echesortu, fue blanco de un impactante robo. Según las primeras informaciones, los delincuentes habrían cortado suministro de energía para dejar fuera juego al sistema de alarma y así poder sustraer una suculenta cantidad de dinero, que rondaría en los 100 millones de pesos.

La posibilidad de un corte de luz intencional era una de las hipótesis que no pudo ser confirmada oficialmente y no había en los primeros minutos información oficial sobre cómo habrían ingresado los ladrones. Al parecer ningún vecino, en una zona muy transitada de Echesortu, tomó conocimiento de lo ocurrido hasta que advirtieron la llegada de la Policía. Tampoco eran visibles daños en el frente del local

El atraco fue perpetrado bajo la modalidad de “escruche”, es decir cuando el local estaba cerrado al público y no había empleados en el lugar. El lugar asaltado pertenece a la red de Pago Fácil, pero también se pueden hacer trámites para la empresa internacional Wester Union.

El delito fue descubierto por personal que ingresó a trabajar este lunes a la mañana temprano. Según se podía apreciar desde la calle, el sitio cuenta con cámaras de videovigilancia en el frente

Nora Yolanda Bergamin fue hallada sin vida por su nieto en su casa de French al 600 de Granadero Baigorria.

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Crimen de Ivana Garcilazo. Damián Reinfestuel al ser trasladado a la cárcel de Piñero tras permanecer varios meses prófugo en Bolivia.

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado

Familiares de Ivana Garcilazo reunidos en la puerta del Centro de Justicia Penal durante una de las audiencias por el caso.

Con pedidos de hasta 33 años de prisión, llega una audiencia clave por el crimen de Ivana Garcilazo

