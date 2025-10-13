Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu El robo fue descubierto este lunes en Mendoza al 4200. Se investiga si los delincuentes cortaron el suministro de energía eléctrica para burlar el sistema de alarma. 13 de octubre 2025 · 10:58hs

Foto: La Capital / Marcelo Bustamante. Policía de Santa Fe en el lugar donde se produjo el multimillonario robo. Fue en un local de Pago Fácil en Echesortu.

Un local destinado al cobro de impuestos y servicios en Mendoza al 4200, en barrio Echesortu, fue blanco de un impactante robo. Según las primeras informaciones, los delincuentes habrían cortado suministro de energía para dejar fuera juego al sistema de alarma y así poder sustraer una suculenta cantidad de dinero, que rondaría en los 100 millones de pesos.

La posibilidad de un corte de luz intencional era una de las hipótesis que no pudo ser confirmada oficialmente y no había en los primeros minutos información oficial sobre cómo habrían ingresado los ladrones. Al parecer ningún vecino, en una zona muy transitada de Echesortu, tomó conocimiento de lo ocurrido hasta que advirtieron la llegada de la Policía. Tampoco eran visibles daños en el frente del local

El atraco fue perpetrado bajo la modalidad de “escruche”, es decir cuando el local estaba cerrado al público y no había empleados en el lugar. El lugar asaltado pertenece a la red de Pago Fácil, pero también se pueden hacer trámites para la empresa internacional Wester Union.

El delito fue descubierto por personal que ingresó a trabajar este lunes a la mañana temprano. Según se podía apreciar desde la calle, el sitio cuenta con cámaras de videovigilancia en el frente