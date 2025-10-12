La Capital | Economía | guru

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: "El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos"

Salvador Di Stefano resaltó el paquete de ayuda que anunció EEUU y aconsejó a los inversores: "Comprá pesos, olvidate del dólar, que hasta ahora con lo que yo te recomendé te fue bien y de acá en adelante te va a ir mejor"

12 de octubre 2025 · 17:06hs
La confirmación del apoyo financiero de Estados Unidos a la Argentina generó impacto sobre las cotizaciones del dólar. Tras el anuncio del swap con el Tesoro estadounidense y su intervención en el mercado de cambios argentino, el tipo de cambio -que llegó a tocar $1.470 este jueves- cayó 50 pesos para cerrar la última jornada de la semana a $1.420.

Más contundente fue el retroceso que mostraron los dólares financieros. Tanto el MEP y el CCL también operaron a la baja, con un descenso de 5,7% en el caso del primero, hasta los $ 1.440,81, y de 5,8% para el segundo, que se ubicó en $ 1.453,22.

En este escenarios, las acciones ganaron hasta un 25% y los bonos soberanos en Wall Street tuvieron un fuerte rally y subieron 9%. Esto permite romper parcialmente el negativismo con el que operaba el mercado en las últimas semanas.

>>Leer más: Dólar a $1.380 y lluvia de críticas al gurú rosarino del blue por alentar ventas en $1.150

"Lo que pasó (el jueves) no es magia, ni rescate, es consecuencia de un plan económico que tuvo superávit fiscal", destacó el analista financiero Salvador Di Stefano, más conocido como el gurú rosarino del blue.

Qué impacto tendrá el acuerdo con EE.UU, según el gurú del blue

Di Stefano resaltó que el reciente apoyo financiero de Estados Unidos otorga garantías a los inversores internacionales, lo que podría beneficiar a la economía argentina con una reducción de las tasas de interés y mejorando el acceso al crédito.

"Acá hay un efecto cascada. Porque si Argentina hoy tiene que colocar plata en los mercados internacionales, tenía que colocar plata al quince por ciento. Una vez que esto se ponga en marcha, el riesgo país va a bajar y seguramente Argentina podrá acceder pagando una tasa del ocho por ciento. Las empresas van a salir a los mercados internacionales y conseguirán probablemente una tasa del cinco por ciento", explicó.

>>Leer más: Maslatón picanteó al gurú rosarino del blue: ahora está lleno de "dudas" y "será sepultado por la realidad"

Eso, planteó el gurú del blue, podría resultar en una mejorar en el acceso al crédito: "Vamos a poder conseguir un crédito personal a una tasa más razonable, la PYME tendrá un crédito no al cincuenta por ciento, sino al veinticinco por ciento anual. Y eso te va a generar más empleo, más salario y más reactivación económica".

El gurú del blue anticipó qué pasará con el dólar

Respondiendo sobre el impacto que tendrá sobre la cotización del dólar, el analista ratificó que, en un contexto de superávit fiscal, la divisa "va a bajar". "El dólar no puede subir. Siempre he dicho: 'No compres dólares, porque te vas a clavar', dijo.

Y a modo de recomendación, añadió: "Evidentemente, una vez más se cumple que lo que hay que hacer con la plata es invertirla en el peso argentino".

"Si este país tiene superávit, comprá las acciones de este país e invertí en pesos (...) Yo te diría: 'Comprá pesos, olvidate del dólar, que hasta ahora con lo que yo te recomendé te fue bien y de acá en adelante te va a ir mejor'", concluyó.

