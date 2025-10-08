Preocupa el estado de salud de Verónica Castro, en silla de ruedas y con oxígeno

La actriz mexicana fue vista muy debilitada en el aeropuerto de la Ciudad de México. Una periodista señala a su hijo Cristian como el responsable de una agresión

La actriz mexicana Verónica Castro, madre del cantante Cristian Castro , generó preocupación entre sus seguidores luego de ser vista en silla de ruedas y con oxígeno portátil en el aeropuerto de la Ciudad de México. En este contexto, una periodista denunció que Crisian Castro la había golpeado y agredido.

A sus 72 años, la artista se mostró debilitada, lo que despertó rumores sobre un posible deterioro en su salud. Si bien la propia Verónica salió a aclarar que se encuentra bien, una polémica versión difundida por la periodista Maxine Woodside asegura que su hijo Cristian estaría involucrado en las causas de su delicado estado. Según la periodista, el cantante habría agredido físicamente a su madre.

“No me molesta que me pregunten por mi salud, lo feo es que siempre quieran tocar ese tema negativo”, expresó la actriz en declaraciones recientes.

Qué dijo la periodista

Tras difundirse las imágenes de Verónica Castro en silla de ruedas, en los medios de comunicación mexicanos se reavivaron los rumores que indican que su hijo la había agredido físicamente.

Fue la periodista Maxine Woodside, quien aseguró en su programa de tevé que el cantante la había golpeado en un episodio familiar. “Le dio unos golpes feroces y le destrozó la columna”, dijo Maxine.

Y agregó: "Verónica está muy mal, no puede caminar bien y está con mucho dolor”.

Cómo fue el supuesto episodio familiar

Por su parte, en el programa de televisión argentino DDM (América TV), el periodista mexicano Maximiliano Lumbia, brindó más detalles sobre los rumores que circulan en los medios de comunicación de México.

"Está muy mal de salud, ha sido muy fumadora y tiene problemas de columna. Esto se agravó por unos golpes feroces que le dio Cristian hace unos años", dijo el periodista.

En este sentido, agregó que la actriz habría sido hospitalizada e intervenida debido a la gravedad de los golpes y sumó: "La intervención duró seis horas, las patadas que le dio Cristian fueron feroces y le destrozó la columna. Y ahora hay consecuencias de esa situación", afirmó.

El periodista dio detalles acerca del supuesto episodio familiar que habrían protagonizado el cantante y su madre: "Verónica se encontraba en la casa de su madre fallecida, Socorro. Allí, Cristian, acompañado de Valeria Liberman, buscaba unas escrituras. Verónica, muy enojada, comenzó a insultar a Valeria y Cristian reaccionó, golpeándola, tumbándola al suelo y peleándola salvajemente".