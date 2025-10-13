Caliente disputa para el final del Clausura: las definiciones en los dos extremos de la tabla anual

Los equipos rosarinos mantienen la atenta mirada en la tabla general del 2025. Central apunta a la Libertadores, pero Newell's relojea la permanencia

A cuatro fechas para el final, la definición del torneo Clausura se enciende en los dos extremos de la tabla anual , donde algunos equipos luchan por clasificarse a copas internacionales y otros por permanecer en primera división. Central y Newell's mantienen la atenta mirada en ella , mientras la clasificación a octavos de final pasa a ser casi una consecuencia.

El Canalla es líder absoluto de la tabla anual , consolidado como el que más puntos sumó entre Apertura y Clausura , pero también con solamente una derrota en lo que va del año. La victoria ante Vélez y la caída de River frente a Sarmiento le otorgó una distancia aún mayor y sueña con concretar su clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Por su parte, la Lepra atraviesa una crítica situación futbolística e institucional que todavía lo mantiene con un ojo puesto en la lucha por la permanencia . Con dos empates como local y dos goleadas en contra como visitante en los últimos cuatro partidos, complicó su panorama y deberá sumar puntos para no sufrir. Como si fuera poco, varios de los equipos que tiene por debajo ganaron este fin de semana.

El agónico triunfo frente al Fortín en Liniers alejó a Central de sus perseguidores en la tabla anual: River y Boca. Con 27 partidos disputados en el año, el conjunto auriazul sumó 56 puntos y es el único líder , pero además cuenta con 45 minutos pendientes frente a Sarmiento.

El Xeneize no disputó su partido de este fin de semana ante Barracas Central por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. También con un partido menos que los demás, Boca suma 50 puntos y se ubica 2º por debajo de los canallas, ambos con los cupos directos a la próxima edición del máximo certamen continental.

>> Leer más: El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

En tanto, el Millonario cayó ante el Verde de Junín como local y dejó escapar nuevamente puntos importantes por la pelea, ya que se ubica en el 3º puesto con 49 unidades y un partido más que Boca y Central. Los de Gallardo se encuentran en el único lugar que entrega boleto a la fase previa de la Libertadores.

A su vez, Argentinos Juniors es quien más se acerca a dar batalla por arrebatar un lugar, ya que cuentan con 48 puntos y buscarán, al menos, uno de los tres cupos. Detrás del conjunto de la Paternal aparece Deportivo Riestra con 47 unidades y el objetivo de una histórica clasificación a copas internacionales.

Newell's no puede relajarse

Luego de la histórica goleada sufrida en la Bombonera, Newell's cosechó un empate como local ante Tigre que no le sirve para despegarse de la lucha por la permanencia. El tenso clima en el Coloso fue apenas una señal del caótico fin de semana para la Lepra.

Aldosivi, San Martín de San Juan, Sarmiento y Talleres ganaron en esta fecha 12 y acortaron distancia con el equipo de Cristian Fabbiani, reduciendo la diferencia que parecía cómoda hasta hace unas semanas. El Tiburón y el Santo sanjuanino pelean en los últimos dos lugares tanto la tabla anual como los promedios, por lo que actualmente serían los dos relegados. El punto a tener en cuenta para Newell's es que, en caso de coincidir el último equipo en ambas tablas, el penúltimo de la anual será el otro que descienda.

>> Leer más: La joya surgida en Newell's que emigró a Inter Miami y está en boca de todos en el Mundial sub-20

La Lepra tiene 30 puntos al igual que Sarmiento (que cuenta con el pendiente ante Central) y se ubica a siete unidades de San Martín y seis de Aldosivi. A la vez, Talleres y Godoy Cruz suman 27 unidades, Banfield 28 y Gimnasia 29, todos con posibilidades hacia el final del campeonato.

Los de Fabbiani deberán sumar al menos una victoria para no llegar a la última fecha con el agua al cuello, debido a que todavía restan varios cruces entre estos rivales directos (incluido Aldosivi vs San Martín en la última jornada).

Tabla anual 2025

Tabla anual 2025 13-10

Promedios