La Capital | Información General | gobierno nacional

El polémico video que compartió el gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre

La Casa Rosada difundió una pieza audiovisual con críticas a los pueblos originarios. “La civilización prevaleció sobre el salvajismo”, sostuvieron.

12 de octubre 2025 · 16:38hs
El gobierno nacional publicó un video polémico para recordar el 12 de octubre 

El gobierno nacional publicó un video polémico para recordar el 12 de octubre 

Una vez más, el gobierno nacional desató la polémica entorno a los usos del pasado. Esta vez, el foco estuvo puesto en el 12 de octubre, fecha en la que se conmemora la llegada de los españoles a territorio americano y el comienzo de la "Conquista de América". En un video publicado en redes sociales, la Casa Rosada criticó a los pueblos originarios y destacó la figura de Cristóbal Colón como el impulsor de un "proceso de civilización, orden y progreso".

La fecha está en el centro de la disputa desde hace años. En 2010, durante la gestión de Cristina Kirchner la conmemoración conocida como Día de la Raza pasó a llamarse Día del Respeto a la Diversidad Cultural a través del decreto 1584. Sin embargo, bajo el gobierno de Javier Milei se retomó el nombre original en discursos y escritos oficiales aunque no hubo una modificación legislativa formal.

"La civilización prevaleció sobre el salvajismo"

“El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América dando inicio a una de las gestas más trascendentales de la historia: el comienzo de un proceso de civilización, orden y progreso que marcaría para siempre el inicio del continente”, sostiene la voz en off de la pieza audiovisual difundida desde la cuenta de X de Casa Rosada.

En la misma línea, asegura: “Colón supo enfrentar el caos desafiando la adversidad de tierras desconocidas tras una ardua y peligrosa travesías marítima. Navegó durante semanas enfrentando tormentas violentas, la incertidumbre de lo desconocido y el temor de sus propios hombres”.

“Su liderazgo mantuvo firme la expedición frente al riesgo constante de naufragios. Al arribar, encontró pueblos enfrentados y costumbres que incluiría rituales sangrientos, señales de un mundo sumido en la barbarie”, plantea en referencia a las civilizaciones que habitaban el continente americano previo a la conquista.

Asimismo, en plena disputa por la batalla cultural, el video continúa: “Estableció las primeras estructuras sociales y políticas fundadas en el derecho, la fe cristiana, los valores occidentales promoviendo el orden y sentando las bases del progreso en el Nuevo Mundo”.

“La civilización prevaleció sobre el salvajismo y el orden sobre el caos”, denuncia en otro pasaje del material audiovisual que dura poco más de un minuto y medio y que generó polémica en las redes sociales.

Finalmente, el video concluye: "En este fecha conmemoramos el inicio de algo mucho más grande que cada uno de nosotros: la civilziación occidental. Porque sin raíces no hay futuro. Hoy más que nunca honremos este legado que tanto costó construir".

