¿Quiénes son los favoritos para ganar el Mundial de Qatar 2022?

Brasil, Francia y Argentina son considerados los tres equipos mejor equipados en la Copa del Mundo 2022 en Qatar. Brasil es el contendiente más probable para la victoria porque es el hogar de muchos jugadores talentosos y tiene un equipo competitivo que siempre es capaz de resolver un encuentro rápidamente. La selección gala tiene hambre de torneo, porque tras alzarse con el campeonato del mundo hace casi 25 años, en su propio país, no ha tenido posteriormente buenos resultados. Finalmente, la albiceleste. Argentina también es un fuerte competidor porque tiene a dos de los mejores jugadores del mundo, Lionel Messi y Paulo Dybala. Este último acelera su recuperación para poder estar en la cita mundialista. Según las cuotas de las casas de apuestas que podemos consultar en casasdeapuestas.com Argentina estaría dentro del top 3 de selecciones favoritas para ganar el Mundial, por detrás de Brasil y Francia, y por delante de Inglaterra o España.

Brasil

La selección más laureada del mundo, capaz de haber ganado 5 títulos mundiales y haber enamorado con su juego siempre. Brasil es fútbol, el país se vuelca cada vez que hay una cita mundialista. La selección brasileña siempre crea peligro y lo demuestra cada vez que el balón echa a rodar. En esta cita tratará de estar de nuevo arriba, calidad siempre va a tener para ello, por lo que, de momento, es el equipo que más posibilidades tienes. Salvo sorpresa de última hora, es más que probable que alcance sin demasiados problemas la semifinal.

Francia

Los galos son, en este momento, el equipo mejor posicionado para ganar el mundial. Se encuentra un paso más adelante que otras selecciones como España o Inglaterra. El combinado francés sabe hacer un juego inteligente, ya que cuenta con jugadores capaces de entender muy bien la posición del balón en cada punto del campo. Los franceses pueden volver a ser sorpresa este año, así que, tras Brasil, pueden ser los segundos favoritos al título. Algo que haría recobrar a todo el país la fe que han ido perdiendo.

Argentina

Nuestra selección tiene las mismas características que la brasileña, acá el fútbol es más que un deporte, sino un estilo de vida. El combinado tiene ganas de volver a alzar la copa de campeones, tal y como ha hecho en 2 ocasiones anteriores, en 1978 y 1986. La figura del genio Maradona seguirá sobrevolando siempre sobre nuestro equipo, ya que con él consiguió sus mejores glorias. Pero Messi ha sabido recoger el testigo y aupar con ilusión a todo un país, que espera que en Qatar se pueda hacer la magia. Este año hay más posibilidades que en años anteriores, por lo que la buena posición que ocupa el equipo puede dar alas a la esperanza. Soñar es gratis, así que llega el momento de hacerlo.

El Mundial 2022 de Qatar, polémico donde los haya

La Copa del Mundo de 2022 en Qatar será la primera vez que el evento se celebre en un país árabe. El torneo se jugará durante 32 días y comenzará el 21 de noviembre. Qatar es uno de los países más pequeños de Oriente Medio, pero ha sido capaz de hacerse un nombre en otras áreas, como la producción de petróleo y gas, las exportaciones de gas natural licuado y las finanzas. También es el hogar de Al Jazeera Media Network, que es una de las redes de noticias más grandes del mundo con más de 80 oficinas repartidas por todo el mundo.

Los problemas con los derechos humanos en Qatar han hecho que muchas personas se cuestionen seguir los encuentros. Pero está claro que el Mundial es, en esta edición, polémico. No es solo la primera vez que se celebra en un país árabe, sino que también se disputa en la estación de otoño y no en verano. Para suplir las altas temperaturas, no solo ha bastado con hacerlo en noviembre, sino que los estadios han sido debidamente climatizados con un novedoso sistema para que la temperatura de constante y de 27 grados. Condiciones ideales para la disputa del fútbol.

En todo caso, se espera que la celebración del Mundial 2022 transcurra sin incidencias y vuelva a ser una fiesta del fútbol. Todos soñamos con que Argentina nos vuelva a despertar la ilusión y borde una tercera estrella en su escudo. Esta edición promete ser tan emocionante como las otras, y, a buen seguro, veremos de nuevo grandes detalles que nos volverán a hacer soñar. ¿Será este año la posibilidad del regreso de la copa del mundo a nuestro país? En unas semanas lo sabremos.