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Rosario se suma a la cuarta marcha federal universitaria contra Milei por presupuesto y salarios

La movilización fue convocada para el 12 de mayo por el Consejo Interuniversitario Nacional, en medio del reclamo para que el gobierno cumpla la ley de financiamiento y actualice salarios y becas.

21 de abril 2026 · 16:19hs
Rosario se suma a la cuarta marcha federal universitaria contra Milei por presupuesto y salarios

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde están representadas las casas de estudio públicas de todo el país, definieron fecha para una nueva marcha federal universitaria para reclamar mayor presupuesto para el sistema de educación superior. La movilización será el próximo martes 12 de mayo y será la cuarta desde la asunción del gobierno de Javier Milei. En Rosario, estudiantes, docentes y no docentes movilizarán por las calles del centro.

El reclamo que aspira a repetir masividad en todo el país tiene como objetivo que la administración nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, reglamentada en octubre pasado pero suspendida en su aplicación. Los rectores recurrieron a la Justicia para hacer cumplir la normativa, tuvieron dos fallos favorables. Pero el gobierno nacional presentó un recurso extraordinario para no actualizar los salarios docentes ni los programas de becas, tal como lo ordenaron los fallos de dos jueces, de primera y segunda instancia.

La convocatoria a una nueva marcha federal se produce a cinco días de la jornada que llevó como lema "La universidad no se apaga" y tuvo a las facultades públicas de todo el país abiertas las 24 horas, con clases públicas y actividades culturales abiertas a la comunidad. Una maratónica muestra del potencial del sistema universitario público y de lo que produce todos los días.

En Buenos Aires, la marcha tendrá como destino la Casa Rosada, pero las movilizaciones se repetirán en todas las localidades del país donde las universidades públicas tienen presencia. En Rosario se espera que la marcha cruce el centro para llegar al Monumento Nacional a la Bandera.

Según advierten los rectores, las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6 por ciento desde el inicio de la gestión de Milei. "Estamos funcionando a la mitad, con todas las dificultades que eso genera. Pero sin salarios dignos no hay Universidad de calidad, por lo que lo más urgente es resolver la angustiante e injusta situación salarial de docentes y no docentes y la necesaria actualización de los programas de becas a estudiantes", señala el último comunicado del CIN.

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