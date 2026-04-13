CONVERGE 2026 se consolidó como el principal foro de la construcción en Rosario y la región

Converge 2026 reunió a 1800 asistentes en Rosario y se consolidó como el principal foro de la construcción en la región

Con una convocatoria récord y entradas agotadas , el miércoles 8 de abril se realizó una nueva edición de Converge 2026 – Foro de la Construcción en la Bolsa de Comercio de Rosario , consolidándose como el evento más importante del sector de la construcción en Rosario y la región .

El encuentro reunió a 1800 asistentes , quienes colmaron el salón principal en una jornada enfocada en análisis económico , actualización profesional y networking en la industria de la construcción . Durante todo el día, el auditorio se mantuvo completo, reflejando el alto interés del sector.

El programa incluyó la participación del intendente de Rosario, Pablo Javkin , junto a autoridades provinciales, y destacados economistas argentinos como Claudio Zuchovicki , Esteban Domecq , Salvador Di Stéfano y Federico González Rouco , quienes analizaron el contexto económico en Argentina y las perspectivas del sector de la construcción .

En este marco, Javkin planteó la necesidad de una reforma estructural de impuestos al combustible , proponiendo su eliminación “automática y simultánea”, un tema clave para el costo logístico y la actividad productiva .

Además, referentes y profesionales compartieron tendencias en construcción, casos de éxito y experiencias concretas, consolidando una agenda de alto valor técnico.

El evento contó con el apoyo de sponsors del sector de la construcción en categorías Platino, Oro y Plata, destacándose empresas como Arneg, Klaukol, Sika, Saint-Gobain, Cementos Avellaneda y Provincia de Santa Fe, entre otras, evidenciando el fuerte compromiso del sector privado.

También participaron cámaras empresariales e inmobiliarias, como la Cámara Inmobiliaria de Rosario, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo y la Federación Gremial, fortaleciendo el ecosistema de desarrolladores, constructoras e inmobiliarias.

En materia de difusión, Converge fue acompañado por medios de comunicación y media partners como La Capital, Rosario3, Punto Biz y ON24, ampliando el alcance del evento.

De esta manera, Converge Rosario reafirma su posicionamiento como un foro clave para la construcción, impulsando el intercambio de conocimiento, el networking empresarial y el crecimiento del sector de la construcción en Rosario y Argentina.

CONVERGE 2026 – Foro de la Construcción Rosario

Fecha: 8 de abril de 2026

Horario: 8 a 18 hs

Sede: Bolsa de Comercio de Rosario

https://converge.ar/

https://www.instagram.com/converge.ar/