CONVERGE 2026 se consolidó como el principal foro de la construcción en Rosario y la región
Converge 2026 reunió a 1800 asistentes en Rosario y se consolidó como el principal foro de la construcción en la región
13 de abril 2026·11:08hs
Con una convocatoria récord y entradas agotadas, el miércoles 8 de abril se realizó una nueva edición de Converge 2026 – Foro de la Construcción en la Bolsa de Comercio de Rosario, consolidándose como el evento más importante del sector de la construcción en Rosario y la región.
El encuentro reunió a 1800 asistentes, quienes colmaron el salón principal en una jornada enfocada en análisis económico, actualización profesional y networking en la industria de la construcción. Durante todo el día, el auditorio se mantuvo completo, reflejando el alto interés del sector.
El programa incluyó la participación del intendente de Rosario, Pablo Javkin, junto a autoridades provinciales, y destacados economistas argentinos como Claudio Zuchovicki, Esteban Domecq, Salvador Di Stéfano y Federico González Rouco, quienes analizaron el contexto económico en Argentina y las perspectivas del sector de la construcción.
En este marco, Javkin planteó la necesidad de una reforma estructural de impuestos al combustible, proponiendo su eliminación “automática y simultánea”, un tema clave para el costo logístico y la actividad productiva.
Además, referentes y profesionales compartieron tendencias en construcción, casos de éxito y experiencias concretas, consolidando una agenda de alto valor técnico.
El evento contó con el apoyo de sponsors del sector de la construcción en categorías Platino, Oro y Plata, destacándose empresas como Arneg, Klaukol, Sika, Saint-Gobain, Cementos Avellaneda y Provincia de Santa Fe, entre otras, evidenciando el fuerte compromiso del sector privado.
También participaron cámaras empresariales e inmobiliarias, como la Cámara Inmobiliaria de Rosario, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo y la Federación Gremial, fortaleciendo el ecosistema de desarrolladores, constructoras e inmobiliarias.
En materia de difusión, Converge fue acompañado por medios de comunicación y media partners como La Capital, Rosario3, Punto Biz y ON24, ampliando el alcance del evento.
De esta manera, Converge Rosario reafirma su posicionamiento como un foro clave para la construcción, impulsando el intercambio de conocimiento, el networking empresarial y el crecimiento del sector de la construcción en Rosario y Argentina.