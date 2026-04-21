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Central: el equipo que tiene en mente Almirón para el partido ante Estudiantes de Río Cuarto

El Canalla necesita al menos sumar un punto pensando en la clasificación, pero el DT tiene que pensar en el choque del marte por la Copa Libertadores

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

21 de abril 2026 · 14:25hs
Muchos de los que estuvieron ante Huracán podría repetir en Río Cuarto. Central va en busca de partidos clave.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Muchos de los que estuvieron ante Huracán podría repetir en Río Cuarto. Central va en busca de partidos clave.

La vuelta al trabajo en Central después de lo que fue la agónica victoria frente a Sarmiento ya fue con la cabeza puesta en el partido ante Estudiantes de Río Cuarto, pero mirando de reojo lo que será el choque por Copa Libertadores contra Universidad Central de Venezuela.

Por supuesto, en este meneo entre un torneo y otro es el cuerpo técnico el que más obligado está a pensar en lo que tiene que ver con el armado del equipo. Es demasiado pronto todavía para pronosticar un once, pero hay cuestiones que llevan a imaginar que la cosa vendrá con cambios.

A priori, para este encuentro por el torneo Apertura, habría que pensar en un equipo mucho más parecido al que jugó contra Huracán hace un par de fechas atrás que al que viene de actuar en el Gigante frente a Sarmiento.

Un resultado clave del Canalla

El resultado del pasado domingo en Arroyito fue clave en la decisión que, se estima, tomará finalmente el entrenador Jorge Almirón. Los tres puntos logrados le dieron al equipo el respiro suficiente como para pensar que la clasificación a octavos de final está prácticamente sellada. Por eso no hay demasiada exigencia en ese sentido.

>>Leer más: Central encontró el hilo del ovillo en el final para celebrar una victoria que tiene un peso gigante

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Enzo Copetti fue titular y anotó el tanto de Central en el partido contra Huracán.

Enzo Copetti fue titular y anotó el tanto de Central en el partido contra Huracán.

Si las cosas hubiesen ido mal con Sarmiento, las obligaciones serían mayores y cabía la posibilidad de que el técnico apueste por varios habitualmente titulares. Pero el oxígeno que tomó el Canalla pintó un panorama mucho más amigable.

Posibles nombres

En tren de imaginación, varios de los nombres que actuaron frente a Huracán serían los que estarían en Río Cuarto desde el arranque. Puede ser la chance nuevamente de Jorge Broun, Carlos Quintana, Luca Raffin, Alexis Soto, Federico Navarro, Gaspar Duarte, Guillermo Fernández, Enzo Copetti. A ellos se le podrían sumar algunos otros que no vienen teniendo mucha continuidad o bien otros que forman parte de la base titular.

Todo esto analizándolo dentro de un contexto de absoluta lógica, en el que Almirón tiene todo para guardar piezas pensando en el partido del próximo martes en Venezuela por Copa Libertadores. Es que en ese encuentro el Canalla se juega mucho. De ganar, encaminará su clasificación a octavos de final y es lógico que todos los cañones apunten a esos 90 minutos.

En Central, ese camino en el que la doble competencia suele imponer condiciones ya comenzó y la primera gran experiencia es la que vivió en la visita al Tomás A. Ducó. Un par de semanas después, y en la previa de un partido importante por la Copa Libertadores, todo va camino a que Almirón vuelva a la apuesta de la rotación.

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