Alberto Fernández, a un paso del juicio oral por violencia de género

Negaron el pedido de “nulidad” al expresidente y se acerca la confirmación del proceso por la denuncia de la exprimera dama Fabiola Yáñez

Frente a la negativa del juez federal Daniel Rafecas al pedido de nulidad de parte de la defensa de Alberto Fernández , el expresidente quedó a un paso de ocupar el banquillo de los acusados en el juicio oral por violencia de género contra Fabiola Yáñez , la exprimera dama.

El exmandatario deberá responder a las acusaciones de dos hechos de lesiones leves, más un tercero de lesiones graves. El vínculo de pareja entre Fernández y Yáñez, más el abuso de poder y las amenazas coactivas, son agravantes para el presidente de la Argentina en el período 2019-2023.

Rafecas actuó considerando que no corresponde retrotraer la causa y así convalidó lo actuado. Además, sostuvo que el alejamiento del juez Julián Ercolini no da lugar a invalidar las medidas que ya fueron tomadas y realizadas .

La defensa de Fernández, a cargo de la abogada Silvina Carreiro , había presentado la moción de nulidad técnica de todas las actuaciones dictadas por Ercolini, quien dio curso al inicio del trámite.

En ese sentido, la letrada defensora había argumentado que el planteo del magistrado no era imparcial respecto del imputado y estaba “plagado de una animadversión”.

Pero, frente a la negativa de Rafecas, al recibir el rechazo sobre el mencionado planteo de nulidad del caso, ahora la investigación que fue impulsada por el fiscal Ramiro González complica la situación de Fernández, quien seguramente deberá enfrentar un juicio oral.

Al filo del juicio oral

Según el texto de la causa, Yáñez habría sufrido daños en su salud al recibir violencia física, como también psicológica por parte de Fernández previo, durante y posteriormente a su mandato como presidente de los argentinos. Los hechos, en un contexto de relación asimétrica de poder, se habrían producido entre 2016 y 2024.

En un contexto adverso para el expresidente, será un Tribunal Oral Federal el que deberá, en el juicio, establecer la culpabilidad o la inocencia ante la denuncia por violencia de género realizada ante la Justicia por la expareja del otrora jefe del Estado.