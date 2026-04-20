Llega La Capital+: noticias que importan, historias que atraviesan

La Capital+ está llegando. La nueva plataforma audiovisual de diario La Capital se prepara para irrumpir en la pantalla de Rosario y el país. Las grandes figuras combinarán información, entretenimiento e historias, sin perder la mirada actual sobre el día a día del ámbito nacional.

Entre las estrellas que llegan a La Capital + se destacan el multifacético Pachu Peña, el periodista Guido Zaffora, la actriz y modelo Inés Palombo y el chef Martiniano Molina.

A estas figuras se les suman la conducción de Ileana Luetic y Yoana Don, la mirada política y económica de Álvaro Maté y las entrevistas y el análisis de Tomás Trappé.

Además, los contenidos de salud y negocios del diario más antiguo del país dan el salto a lo audiovisual en busca de una experiencia multiplataforma.

La primera mañana podrá verse en simultáneo por el canal de YouTube de La Capital + y Telefe Rosario y contará con la conducción de Ileana Luetic, acompañada por Álvaro Maté, Mariano D’Arrigo y Carmela "Carsi" Gil Pujol para llevar las noticias que importan y las historias que nos atraviesan.

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Este lunes se conoció el spot de presentación donde Pachu Peña, Zaffora, Palombo y Molina son convocados para llevar adelante el nuevo canal de streaming. Además de los protagonistas delante de la pantalla, la idea y realización estuvo bajo la producción general y dirección de Lucía Campos y Juana Baglietto, la dirección de fotografía y edición de Matías Ottonelli, la dirección de sonido de Lautaro Osorio y la locución de Maru Pezzoto.

La Capital+: el salto del multimedio al universo audiovisual

En un contexto de transformación de los medios, La Capital pone una marcha una apuesta estratégica que marca el pulso de su 2026. La Capital + es nueva pantalla pensada como ecosistema de contenidos en streaming y on demand. El proyecto, impulsado por el CEO del Multimedios La Capital, Vito Scaglione, y liderado por Fernanda Merdeni, quien regresó a Rosario tras dos décadas en Buenos Aires, busca expandir una marca histórica hacia formatos más flexibles, cercanos y competitivos. Estarán acompañados por Matías Salvatierra, como gerente de programación, y Lisandro Machain, encargado de la gerencia operativa.

La iniciativa se inscribe en una tendencia global donde los medios tradicionales amplían su alcance hacia plataformas audiovisuales, bajo el concepto del “más” como signo de evolución. En ese marco, La Capital + apuesta a construir comunidad, integrar nuevas audiencias y convocar talentos, muchos de ellos con raíz rosarina como Pachu Peña, en una grilla que combinará actualidad, entretenimiento y nuevas narrativas, con el objetivo de posicionarse en un escenario mediático cada vez más dinámico.