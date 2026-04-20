La Capital | Zoom | La Capital+

Llega La Capital+: noticias que importan, historias que atraviesan

La nueva plataforma del diario La Capital se presenta en sociedad con figuras como Pachu Peña, Guido Zaffora, Inés Palombo y Martiniano Molina

20 de abril 2026 · 18:19hs
Las figuras de La Capital+

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Las figuras de La Capital+, el salto audiovisual del diario La Capital

La Capital+ está llegando. La nueva plataforma audiovisual de diario La Capital se prepara para irrumpir en la pantalla de Rosario y el país. Las grandes figuras combinarán información, entretenimiento e historias, sin perder la mirada actual sobre el día a día del ámbito nacional.

Entre las estrellas que llegan a La Capital + se destacan el multifacético Pachu Peña, el periodista Guido Zaffora, la actriz y modelo Inés Palombo y el chef Martiniano Molina.

A estas figuras se les suman la conducción de Ileana Luetic y Yoana Don, la mirada política y económica de Álvaro Maté y las entrevistas y el análisis de Tomás Trappé.

Además, los contenidos de salud y negocios del diario más antiguo del país dan el salto a lo audiovisual en busca de una experiencia multiplataforma.

La primera mañana podrá verse en simultáneo por el canal de YouTube de La Capital + y Telefe Rosario y contará con la conducción de Ileana Luetic, acompañada por Álvaro Maté, Mariano D’Arrigo y Carmela "Carsi" Gil Pujol para llevar las noticias que importan y las historias que nos atraviesan.

Este lunes se conoció el spot de presentación donde Pachu Peña, Zaffora, Palombo y Molina son convocados para llevar adelante el nuevo canal de streaming. Además de los protagonistas delante de la pantalla, la idea y realización estuvo bajo la producción general y dirección de Lucía Campos y Juana Baglietto, la dirección de fotografía y edición de Matías Ottonelli, la dirección de sonido de Lautaro Osorio y la locución de Maru Pezzoto.

La Capital+: el salto del multimedio al universo audiovisual

En un contexto de transformación de los medios, La Capital pone una marcha una apuesta estratégica que marca el pulso de su 2026. La Capital + es nueva pantalla pensada como ecosistema de contenidos en streaming y on demand. El proyecto, impulsado por el CEO del Multimedios La Capital, Vito Scaglione, y liderado por Fernanda Merdeni, quien regresó a Rosario tras dos décadas en Buenos Aires, busca expandir una marca histórica hacia formatos más flexibles, cercanos y competitivos. Estarán acompañados por Matías Salvatierra, como gerente de programación, y Lisandro Machain, encargado de la gerencia operativa.

La iniciativa se inscribe en una tendencia global donde los medios tradicionales amplían su alcance hacia plataformas audiovisuales, bajo el concepto del “más” como signo de evolución. En ese marco, La Capital + apuesta a construir comunidad, integrar nuevas audiencias y convocar talentos, muchos de ellos con raíz rosarina como Pachu Peña, en una grilla que combinará actualidad, entretenimiento y nuevas narrativas, con el objetivo de posicionarse en un escenario mediático cada vez más dinámico.

Noticias relacionadas
Oscar Martínez expresó sus condolencias tras la muerte de Luis Brandoni 

La muerte de Luis Brandoni: los mensajes de despedida de sus compañeros y colegas

El Padre Guilherme Peixoto brindó una show de música electrónica en honor al Papa Francisco. 

Quién es el Padre Guilherme, el sacerdote que convocó a 120 mil personas con electrónica en Buenos Aires

Murió Beto. Tenía 86 años. Luis Brandoni estaba internado en un sanatorio tras sufrir una caída en su casa 

Murió Luis Brandoni, una leyenda del cine, el teatro y la televisión de Argentina

Ante más de 25 mil personas, Tini convirtió el Colso en un punto de encuentro entre hits, emoción y sorpresas

Tini brilló en Rosario: una noche que sus fans no olvidarán

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones

Rosario sin agua: una invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Rosario sin agua: una invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Merecido, épico y emocionante, calificó Almirón al triunfo de Central ante Sarmiento

"Merecido, épico y emocionante", calificó Almirón al triunfo de Central ante Sarmiento

Newells arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Lo último

Newells fue el único que ganó entre los 5 equipos de abajo de la tabla anual

Newell's fue el único que ganó entre los 5 equipos de abajo de la tabla anual

Un tiroteo en un morro de Rio de Janeiro dejó turistas varados en la cima

Un tiroteo en un morro de Rio de Janeiro dejó turistas varados en la cima

Eventos masivos en Rosario: en la última semana detuvieron a 18 cuidacoches

Eventos masivos en Rosario: en la última semana detuvieron a 18 cuidacoches

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos

Jorge M. quedó en prisión preventiva acusado de participar del ataque a tiros contra una vivienda vinculada a Marisol Usandizaga. El hecho, perpetrado en 2018 e instigado por Guille Cantero, formó parte de la saga de atentados contra funcionarios judiciales por el juicio a Los Monos.

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos
Rosario sin agua: una invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes
La Ciudad

Rosario sin agua: una invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino y reportó movimientos sospechosos
Información General

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino y reportó movimientos sospechosos

Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

Femicidio seguido de suicidio: confirmaron que la escena del crimen de Sophia fue adulterada
Policiales

Femicidio seguido de suicidio: confirmaron que la escena del crimen de Sophia fue adulterada

Javkin cruzó al club de defensores de las ruinas y dio un mensaje a favor de la inversión y la obra pública

Javkin cruzó al "club de defensores de las ruinas" y dio un mensaje a favor de la inversión y la obra pública

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones

Rosario sin agua: una invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Rosario sin agua: una invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Merecido, épico y emocionante, calificó Almirón al triunfo de Central ante Sarmiento

"Merecido, épico y emocionante", calificó Almirón al triunfo de Central ante Sarmiento

Newells arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Paredes y su futuro con Di María: Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado

Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"

Ovación
Primera C: Leones FC se trajo un triunfo bárbaro de Ensenada ante Cambaceres y lidera la zona

Por Juan Iturrez
Ovacion

Primera C: Leones FC se trajo un triunfo bárbaro de Ensenada ante Cambaceres y lidera la zona

Primera C: Leones FC se trajo un triunfo bárbaro de Ensenada ante Cambaceres y lidera la zona

Primera C: Leones FC se trajo un triunfo bárbaro de Ensenada ante Cambaceres y lidera la zona

Arqueros Ya: la plataforma que llegó a Rosario para salvar a los equipos amateurs

Arqueros Ya: la plataforma que llegó a Rosario para salvar a los equipos amateurs

Rosario Central vs Newells en reserva: dónde ver el partido del torneo Apertura Proyección

Rosario Central vs Newell's en reserva: dónde ver el partido del torneo Apertura Proyección

Policiales
Intento de femicidio: imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos
Policiales

Intento de femicidio: imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos

Femicidio seguido de suicidio: confirmaron que la escena del crimen de Sophia fue adulterada

Femicidio seguido de suicidio: confirmaron que la escena del crimen de Sophia fue adulterada

Balearon un complejo de canchas de fútbol 5: el año pasado ya le habían tirado bombas molotov

Balearon un complejo de canchas de fútbol 5: el año pasado ya le habían tirado bombas molotov

La Ciudad
Eventos masivos en Rosario: en la última semana detuvieron a 18 cuidacoches
La Ciudad

Eventos masivos en Rosario: en la última semana detuvieron a 18 cuidacoches

Rosario sin agua: una invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Rosario sin agua: una invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

La historia de la avioneta narco encontrada en Santa Fe que terminará en una escuela de Santa Cruz

La historia de la avioneta narco encontrada en Santa Fe que terminará en una escuela de Santa Cruz

Santa Fe registró 65 amenazas a escuelas en un solo día: No es una broma, es un delito

Santa Fe registró 65 amenazas a escuelas en un solo día: "No es una broma, es un delito"

El gobierno de Santa Fe cobrará los operativos a quienes hagan las falsas amenazas a escuelas
Policiales

El gobierno de Santa Fe cobrará los operativos a quienes hagan las falsas amenazas a escuelas

Balearon un complejo de canchas de fútbol 5: el año pasado ya le habían tirado bombas molotov
Policiales

Balearon un complejo de canchas de fútbol 5: el año pasado ya le habían tirado bombas molotov

Agua: investigadores rosarinos trabajan en biosensores que detectan contaminantes

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Agua: investigadores rosarinos trabajan en biosensores que detectan contaminantes

Este fin de semana, Rosario estuvo al tope de la capacidad hotelera por shows y congresos
La Ciudad

Este fin de semana, Rosario estuvo al tope de la capacidad hotelera por shows y congresos

De foros clandestinos a TikTok: la violencia sexual contra mujeres se normaliza y gana terreno
Información General

De foros clandestinos a TikTok: la violencia sexual contra mujeres se normaliza y gana terreno

Violento partido de fútbol en Funes: agarró a piñas al árbitro y quedó preso
POLICIALES

Violento partido de fútbol en Funes: agarró a piñas al árbitro y quedó preso

El tiempo en Rosario: lunes con descenso de la máxima y posibles lluvias
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con descenso de la máxima y posibles lluvias

Murphy: fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó
Policiales

Murphy: fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó

Ruta 11 detonada: crearon un Paseo de la fama y bautizaron los pozos con nombres de políticos
La Región

Ruta 11 detonada: crearon un "Paseo de la fama" y bautizaron los pozos con nombres de políticos

Alumbrado público: en tres meses instalaron 900 luces led
La Ciudad

Alumbrado público: en tres meses instalaron 900 luces led

De Bolivia a General Lagos: sentencian a Manudo por 427 kilos de cocaína
Policiales

De Bolivia a General Lagos: sentencian a Manudo por 427 kilos de cocaína

Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras
Política

Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones
Información General

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones

Fabián Noguera: Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Fabián Noguera: "Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newell's"

Rally en Córdoba: un auto perdió el control, volcó y murió un espectador
Información General

Rally en Córdoba: un auto perdió el control, volcó y murió un espectador

Santa Fe: piden cuatro años para un policía que golpeó a un niño y a un adolescente
Policiales

Santa Fe: piden cuatro años para un policía que golpeó a un niño y a un adolescente

Fuertes brechas de ingresos entre regiones: en el norte no llegan a u$s9 diarios
Economía

Fuertes brechas de ingresos entre regiones: en el norte no llegan a u$s9 diarios

Tomás López, MVP de la liga francesa de vóley, y la meta de volver a la selección argentina: Es mi sueño

Por Leandro Garbossa
Ovación

Tomás López, MVP de la liga francesa de vóley, y la meta de volver a la selección argentina: "Es mi sueño"

Subastaron por 900 mil dólares el chaleco salvavidas de sobreviviente del Titanic
Información General

Subastaron por 900 mil dólares el chaleco salvavidas de sobreviviente del Titanic

En la media maratón de robots, el ganador superó el récord mundial humano
Información General

En la media maratón de robots, el ganador superó el récord mundial humano