La Capital | Pablo Javkin

Constructores privados respaldan a Pablo Javkin y cuestionan al "club de defensores de las ruinas"

Respaldaron al intendente Pablo Javkin que cuestionó a quienes traban desarrollos para hacer viable la conservación de muchos inmuebles históricos

21 de abril 2026 · 16:20hs
“Prefieren que una propiedad se caiga antes de generar una solución que permita sostenerla”

“Prefieren que una propiedad se caiga antes de generar una solución que permita sostenerla”, dijo Pablo Javkin 

Los constructores de obras privadas de Rosario que están nucleados en la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV) respaldaron la postura del intendente Pablo Javkin que agitó el debate al calificar del “club de defensores de las ruinas”: sectores que sostienen una mirada "antidesarrollo" y que frenan inversiones, proyectos y el desarrollo urbano.

En la Cámara Argentina de la Construcción, el intendente cuestionó posiciones que no contemplan generar valor económico para hacer viable la conservación de muchos inmuebles históricos. “Prefieren que una propiedad se caiga antes de generar una solución que permita sostenerla”.

Enfrente está el Colegio de Arquitectos y Urbanismo de Rosario, que se sumaron al debate por el desarrollo en un inmueble histórico de avenida Belgrano al 500 el cual, argumentan, tendrá impacto en el área de protección histórica por su altura. El proyecto quedó en estudio en el Concejo municipal.

Pablo Javkin y la construcción

Por eso, Javkin dijo que “pincha” al sector privado para que no lo dejen “solo la pelea”, como forma de pedir respaldo en los cambios normativos en propiedades de valor patrimonial. Y la Asociación de Empresarios de la Vivienda lo hizo.

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El intendente Pablo Javkin en el congreso de la Cámara Argentina de la Construcción.

El intendente Pablo Javkin en el congreso de la Cámara Argentina de la Construcción.

Primero brindó apoyo “a toda iniciativa que contribuya a generar viviendas de calidad y a recuperar el valor urbano”. “Entendemos que es natural y necesario que los reglamentos y códigos urbanos se ajusten con el paso del tiempo".

"Las transformaciones en la realidad económica y social exigen revisiones periódicas que permitan mantener la coherencia y eficacia de las normas. No se trata de descalificar lo anterior ni de sobredimensionar lo actual, sino de reconocer que la evolución normativa es parte del desarrollo de una ciudad dinámica”.

Y reafirmó: “Consideramos que la actual gestión de gobierno se encuentra transitando ese camino, lo cual valoramos positivamente”. Por último la AEV sostuvo que continúan “acompañando y realizando aportes en los proyectos actualmente en tratamiento, convencidos de que la ciudad se construye a partir de una articulación virtuosa entre las políticas impulsadas por los gobiernos y las contribuciones de las instituciones intermedias".

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