+Hogares con BNA: Una operatoria transparente y masiva

El BNA retoma el otorgamiento de crédito hipotecario para las familias de clase media

El 8 de mayo de 2024, el banco lanza su línea “+ Hogares con BNA” (Reglamentación N° 800) en línea con lo dispuesto en su Carta Orgánica (Ley 21.799) “otorgar créditos para la adquisición, construcción o refacción de viviendas”, a la importancia económica y social de este tipo de créditos y a la necesidad de crear un producto que permita al banco profundizar su estrategia de atraer y mantener clientes con plan sueldo que operen activamente con los productos y servicios del banco (cross-selling). La línea base fue diseñada para promover el crédito de las familias de clase media por lo que se estableció un tope para el precio de la primera vivienda que se adquiere e incluye como innovación la posibilidad de acceder a una cobertura CER-CVS que permite pagar la cuota ajustada por salario cuando la cuota ajustada por inflación es más alta. Para aquellos casos en que no se cumplieran los objetivos centrales de la línea (clientes que no transfirieran su plan sueldo al banco, que compraran una vivienda con valor más alto que el dispuesto como tope o compraran una segunda vivienda) debían pagar una tasa sustancialmente más alta (hoy UVA + 12% en lugar de UVA + 6% para la línea base) y no podían optar por la cobertura, lo que le permitía al banco competir con los grandes bancos privados cuyas ofertas no incluían las limitaciones de los objetivos centrales.

El crédito hipotecario para la vivienda ha decaído a lo largo del tiempo hasta niveles preocupantes producto de la falta de estabilidad financiera y de una moneda de largo plazo (la UVA fue un paliativo en este sentido). Hacia finales de los años ’90 representaba casi el 5% del PBI para luego decaer a lo largo de las décadas hasta niveles casi inexistentes (0,07% a diciembre de 2023) con el consecuente impacto en el acceso a la vivienda para las familias (solo las clases altas podían aspirar a comprar una vivienda) y la economía (la construcción es una de las actividades con mayor “derrame” en el empleo y otras actividades.

En diciembre de 2023 el 59,9% del Activo del banco estaba prestado al Sector Público y al BCRA y sólo 18,3% al Sector Privado (familias y empresas), representando el Crédito Hipotecario sólo el 5,4% del Activo y cayendo.

A febrero de 2026, el banco logró disminuir los préstamos al Sector Público y al BCRA al 40% de su Activo (unos 50.000 Millones de dólares) generando capacidad para prestar al Sector Privado que creció hasta el 38,5% de su Activo, con especial impacto en el Crédito Hipotecario que llegó a 9,9% de su Activo.

Actualmente, el banco lidera el mercado de crédito hipotecario para la vivienda. En enero de 2026 llegó a colocar el 96% de todas las nuevas hipotecas otorgadas en el sistema financiero y actualmente, cuando reflotó la competencia de algunos grandes bancos privados, está colocando el 84% de todos los nuevos préstamos.