Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Valentín Alcida tenía una activa cuenta en X donde dejaba mensajes supremacistas y en contra del movimiento de mujeres. Varios de sus tuits exponen una actitud violenta

Valentín Alcida, mostró un viaje a La Patagonia a través de sus redes sociales

El femicidio de Sophia Civarelli, seguido del suicidio de Valentín Alcida , aún conmociona a Rosario. Según los fiscales del caso todo indica que se trataría de crimen por condiciones de género. En ese marco Alcida quedó en el centro de la investigación y sus redes sociales exponen parte de su perfil.

Según las últimas investigaciones, a Civarelli la asesinaron el jueves por la tarde con un corte con un cuchillo en el cuello, además se presume que Alcida intentó adulterar la escena del crimen antes de suicidarse a unas 10 cuadras de la casa donde convivía con Sophia. Luego del femicidio, los testimonios y las pericias sobre los celulares de los fallecidos dieron cuenta de una relación traumática de la cual Civarelli intentaba salir.

La fiscal del caso, Carla Ranciari , contó que había una carta en la vivienda de 3 de Febrero al 2400 escrita de puño y letra por Alcida “en la cual decía que su pareja se había quitado a vida y que luego él también decidió suicidarse porque no pudo salvarla”. Alcida fue hasta la casa de una amiga en 3 de Febrero a 1100 y se arrojó al vacío. A partir de allí se inició una investigación que comenzó como muerte dudosa, pero luego se encaminó hacia el femicidio.

No obstante, las amigas de Sophia fueron las primeras en apuntar que Alcida había matado a la joven de 22 años y en el pedido de justicia adjuntaron mensajes de Alcida a través de X.

El perfil de X de Valentín Alcida

Muy activo en redes sociales, Alcida tenía la costumbre de repostear publicaciones. También firmaba alguno de los comentarios, casi siempre citando tuits o videos de otros usuarios.

En sus mensajes y reposteros predominaban comentarios homofóbicos, xenofóbicos, racistas y antiteístas, sobre todo contra los judíos y musulmanes. Además, festejaba la portación de armas y lamentó la muerte de Charles Kirk, militante conservador de Estados Unidos.

Pocas veces mostraba mensajes positivos, pero se presentaba como fanático de la Fórmula 1, aunque era reacio al fanatismo por Franco Colapinto. Los mensajes supremacistas eran recurrentes y sostenía al catolicismo como única religión posible.

Mensajes contra mujeres

Los tuits y resposteos de Valentín Alcida en redes sociales se caracterizaban por los insultos y la proliferación del odio, muchas veces contra las mujeres o el feminismo. “Son abanderadas del empoderamiento para generar conflicto, pero cuando todo se complica, buscan al hombre protector, al que se cansaron de ensuciar, para que resuelva sus problemas, sobre todo los económicos. Así operan las que proclaman feminismo y odio al 'macho'”, escribió en un posteo en el que citó criticaban a Mauro Icardi por dejar sin obra social a Wanda Nara.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlcidaValen/status/1943688618972737826&partner=&hide_thread=false Son abanderadas del empoderamiento para generar conflicto, pero cuando todo se complica, buscan al hombre protector, al que cno dudaron de ensuciar, para que resuelva sus problemas, sobre todo los económicos. Así operan las que proclaman feminismo y odio al 'macho'. https://t.co/AMIzTCxhJK — Valentín (@AlcidaValen) July 11, 2025

También apuntó contra Alberto Fernández luego de que el expresidente compartiera una foto mofándose de una entrevista entre Javier Milei y Jonatan Viale: “Como vas a pegarle a una mujer, viejo cobarde”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlcidaValen/status/1892035685617459498&partner=&hide_thread=false Como vas a pegarle a una mujer viejo cobarde — Valentín (@AlcidaValen) February 19, 2025

En otro de sus posteos, Alcida criticó a una mujer, hincha de Boca que criticó al periodista Gabriel Anello y mostró los preparativos antes de un partido en la Bombonera. “Conjuntito de boca, tatuajes villeros, crazy eyes, rosario en el cuello (milita el aborto), socialista/comunista. La negra más negra que vas a ver en tu negrísima vida”, señaló Valentín.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlcidaValen/status/1921966415495438460&partner=&hide_thread=false Conjuntito de boca, tatuajes villeros, crazy eyes, rosario en el cuello (milita el aborto), socialista/comunista. La negra más negra que vas a ver en tu negrisima vida. https://t.co/azAT0ovK6w — Valentín (@AlcidaValen) May 12, 2025

Otro de los mensajes, criticó a “las minas que queman etapas antes de los 25 y después parece que les pasó un camión por encima gracias a una vida salvaje”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlcidaValen/status/1907586232902898160&partner=&hide_thread=false Ya que esta semana se toco el tema incel en esta red social, se tiene que hablar tambien de las minas que queman etapas antes de los 25 años y despues parece que les paso un camion por encima gracias a un vida salvaje. https://t.co/949nP8r9cv — Valentín (@AlcidaValen) April 3, 2025

Mensajes de odio

Además de apuntar contra mujeres y feminismo, Alcida reconoció ser racista contra un actor y militante de Identidad Marrón: “Uno intenta no ser racista (no lo intento), pero esta gente se esfuerza para que los odie. Que les cuesta ser, no sé, ¿normales? Son eternos adolescentes que se tienen que sentir identificados con algo para pensar que son especiales. Aborigen, volvé a tu país de aborígenes".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlcidaValen/status/1909368302524051724&partner=&hide_thread=false Uno intenta no ser racista (no lo intento), pero esta gente se esfuerza para que los odie. Que les cuesta ser, no se, normales? Son eternos adolecentes que se tienen que sentir identificados con algo para pensar que son especiales. Aborigen, volve a tu país de aborígenes. https://t.co/NQVqmmFuuN — Valentín (@AlcidaValen) April 7, 2025

Insultos a la comunidad hippie y explicaciones para ser “legítimo usuario” de un arma o exigir a venezolanos, boliviano o paraguayos que regresen a su país de origen: “Acá no los queremos ni los recibimos con los brazos abiertos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlcidaValen/status/1936094217853714589&partner=&hide_thread=false Si sos de Venezuela, Bolivia o Paraguay, por ejemplo, deberías volver a tu país y exigir condiciones óptimas en tu suelo, no en el mío. Acá no los queremos ni los recibimos con los brazos abiertos. La prioridad siempre será el argentino. https://t.co/wosjOPiHHw — Valentín (@AlcidaValen) June 20, 2025