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El tiempo en Rosario: un martes con 21º de máxima que arrancaría con lluvia

El SMN anunció posibles lluvias aisladas hasta el mediodía y luego estaría mayormente nublado

20 de abril 2026 · 23:01hs
El tiempo en Rosario: un martes con 21º de máxima que arrancaría con lluvia

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 21 de abril en Rosario una temperatura máxima de 21º, posibles lluvias aisladas hasta la mañana y cielo mayormente nublado desde la tarde.

La madrugada del martes llega con vientos moderados del sur, con un registro de 19º y hasta un 70 por ciento de probabilidades de lluvias aisladas que hacia la mañana bajarían a un 40 por ciento. Para la tarde se espera cielo mayormente nublado con una máxima de 21º, que en la noche bajaría a 18º.

El miércoles empezaría despejado para cambiar a algo nublado, con 20º de máxima y apenas 11º de mínima.

El jueves tendría un leve ascenso en las marcas, con una máxima de 23º y una mínima de 14º, y cielo algo nublado.

Para el viernes anticipan cielo algo nublado y temperaturas entre 23º y 13º.

El fin de semana arrancaría casi sin cambios, con un sábado con 23º de máxima, 13º de mínima y cielo parcialmente nublado. El domingo tendría una máxima de 21º con cielo mayormente nublado cambiando a ligeramente nublado.

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