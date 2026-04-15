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"La jubilación se planifica hoy"

Diálogo con la Contadora Alejandra Fernández sobre educación previsional.

15 de abril 2026 · 11:11hs
La jubilación se planifica hoy

La Seguridad Social es mucho más que un trámite o un descuento en el recibo de sueldo. Es un sistema construido sobre un principio básico: la solidaridad entre generaciones. Cada aporte realizado hoy permite que quienes ya no pueden trabajar reciban un ingreso digno, y a la vez construye la protección futura de quienes aportan.

Para entender por qué es importante comenzar a planificar la jubilación desde jóvenes -especialmente en un contexto de cambios demográficos y laborales- dialogamos con la Contadora Pública Alejandra Fernández, especialista en temas previsionales y directiva de la Caja de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe.

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¿Cómo definiría la Seguridad Social en pocas palabras?

“Es un sistema nacido de la ayuda mutua. Todas las personas aportan durante su vida activa para que, al llegar a la vejez o frente a una contingencia, puedan contar con un sostén económico. Es una red de protección no solo para el trabajador, sino también para su familia.”

¿Por qué cuesta tanto pensar en la jubilación cuando somos jóvenes?

“Hay varios motivos: sentimos que falta mucho, priorizamos gastos inmediatos o simplemente no recibimos educación previsional. Pero aunque parezca lejano, el futuro llega rápido, y lo que hagamos -o dejemos de hacer- hoy impacta directamente en la calidad de vida de mañana.”

¿Qué diferencias existen entre quienes trabajan en relación de dependencia y quienes lo hacen por cuenta propia?

“El trabajador en relación de dependencia tiene un aporte automático: todos los meses se descuenta y eso genera constancia.

En cambio, los profesionales, emprendedores, cuentapropistas y pequeños comerciantes tienen que autogestionar sus aportes. Deben inscribirse como autónomos o monotributistas, y ahí es donde muchas veces se generan vacíos previsionales.

Esto es clave: la informalidad hace que muchos dejen para más adelante un tema que debería planificarse desde el inicio de la vida laboral.”

¿Qué significa “planificar la jubilación”?

“Pensar el trabajo no solo como ingreso presente, sino como la base del respaldo futuro. Implica elegir la categoría correcta, conocer cuántos años de aporte se necesitan y sostener la regularidad.

Siempre uso una analogía sencilla: es como un seguro de autos. Uno espera no usarlo, pero paga para estar protegido si algo pasa.”

Hoy se requieren 30 años de aporte. ¿Ese número podría modificarse?

“Sí. Es un debate global. La esperanza de vida aumentó mucho y los nacimientos disminuyeron. Antes, alguien que se jubilaba cobraba en promedio unos 10 años; hoy la expectativa supera ampliamente ese período.

Muchos países están discutiendo llevar los años de aporte a 35 o 40, y Argentina no está ajena a esa conversación.

Por eso es tan importante empezar temprano, especialmente para quienes no tienen aportes automáticos.”

¿Cuáles pueden ser las consecuencias de no planificar a tiempo?

“Aportar tarde o de manera irregular puede significar tener que recurrir a moratorias -que no siempre estarán disponibles- o acceder a jubilaciones más bajas. La falta de previsión se paga en el futuro.”

Qué recomendaciones daría a un joven independiente o emprendedor?

“Que no espere. Que se asesore con profesionales, que consulte con ANSES, que evalúe opciones y empiece a generar sus aportes hoy. Formalizar la actividad, aunque sea pequeña. Tener presente que el trabajo -sea independiente o autónomo- es la base para financiar la jubilación de mañana. Incluso quienes realizan tareas en el hogar o actividades no formales pueden encontrar alternativas contributivas.

La clave es entender que el trabajo actual -sea independiente o autónomo- debe financiar la protección del mañana.”

En resumen, ¿por qué es importante empezar ya?

“Porque la jubilación no es un cierre, es un proyecto de vida. Cada aporte es una inversión en bienestar futuro.

Pensar en horizontes, en planificación y en previsión es tan importante como cualquier decisión económica del presente.”

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