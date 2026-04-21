La Capital | Ovación | campeón

Es de Arroyo Seco: el único campeón mundial de boxeo del país se quedó sin el título, aunque tiene premio

La Asociación Mundial de Boxeo le retiró la corona interina, que conquistó en 2025, pero ahora podrá combatir por el título absoluto.

21 de abril 2026 · 16:16hs
El boxeador Mirco Cuello se convirtió en el primer retador del título de campeón mundial de los plumas AMB.

El boxeador Mirco Cuello se convirtió en el primer retador del título de campeón mundial de los plumas AMB.

La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) le quitó el título interino en la categoría plumas al único campeón mundial argentino, aunque al mismo tiempo lo designó como el primer retador y eso le permitirá combatir por el título absoluto en los próximos meses.

La decisión de la AMB (WBA, por las siglas en inglés) involucra al pugilista santafesino Mirco Cuello, quien se quedó sin el título interino porque el rival ante el que iba a defenderlo se bajó de la pelea y no pudo revalidarlo sobre el ring.

Leer más: Son referentes históricos de Newell's, ya se enfrentaron en una final y vuelven a jugar un partido decisivo

Mirco Cuello, excampeón mundial interino

El boxeador de la ciudad santafesina de Arroyo Seco, de 25 años, había conquistado el título mundial interino en agosto de 2025 en Libia al derrotar por nocaut en el segundo round al mexicano Sergio Ríos Jiménez. La semana pasada debía defenderlo ante el japonés Tomoki Kameda en Kirguistán, pero su rival se bajó de la pelea y lo dejó sin el cinturón por la simple razón de que no pudo defenderlo.

La decisión de la AMB de quitarle el título interino a Cuello fue acompañada de otra medida, ya que el organismo lo designó como el primer retador y eso le permitirá combatir, ahora sí, por el título absoluto.

El campeón actual de la AMB es Brandon Figueroa, el próximo objetivo de Cuello. La pelea todavía no tiene fecha ni escenario, pero para el boxeador santafesino será la gran oportunidad de consagrarse sin el condicionamiento de ser interino, como le ocurrió cuando ganó en Libia.

Noticias relacionadas
show de goles en el clasico de reserva: central y newells jugaron un partidazo 

Show de goles en el clásico de reserva: Central y Newell's jugaron un partidazo 

Julián Álvarez atraviesa un gran momento en Atlético de Madrid. 

El futuro de Julián Álvarez: tres gigantes de Europa se disputan el fichaje del argentino

Muchos de los que estuvieron ante Huracán podría repetir en Río Cuarto. Central va en busca de partidos clave.

Central: el equipo que tiene en mente Almirón para el partido ante Estudiantes de Río Cuarto

Alfredo Berti y Darío Franco, dos entrenadores con un origen común en Newells que ya jugaron una final y este fin de semana vuelven a enfrentarse.

Son referentes históricos de Newell's, jugaron una final y vuelven estar frente a frente

Ver comentarios

Las más leídas

Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Luis Rubio, un central limitado, pero expeditivo que le dio forma a un Éber Ludueña rústico

Luis Rubio, "un central limitado, pero expeditivo" que le dio forma a un Éber Ludueña rústico

Lo último

Tan Biónica desafió la lluvia y reunió a cientos de fans en un show sorpresa en Rosario

Tan Biónica desafió la lluvia y reunió a cientos de fans en un show sorpresa en Rosario

Rosario frente a una cifra dramática: ya hay 800 personas que duermen en la calle

Rosario frente a una cifra dramática: ya hay 800 personas que duermen en la calle

Show de goles en el clásico de reserva: Central y Newells jugaron un partidazo 

Show de goles en el clásico de reserva: Central y Newell's jugaron un partidazo 

Rosario frente a una cifra dramática: ya hay 800 personas que duermen en la calle

El relevamiento del gobierno federal ubicó a Santa Fe como la segunda provincia con más personas en situación de calle. En Rosario alertan por el impacto de la crisis y la falta de políticas nacionales.

Rosario frente a una cifra dramática: ya hay 800 personas que duermen en la calle

Por Carina Bazzoni
Es perverso: la ministra de Salud de Santa Fe cargó contra Milei por la falta de vacunas
Salud

"Es perverso": la ministra de Salud de Santa Fe cargó contra Milei por la falta de vacunas

El crimen de Peladito Ramírez: una emboscada por la que piden perpetua para Fran Riquelme

Por Martín Stoianovich
Policiales

El crimen de Peladito Ramírez: una emboscada por la que piden perpetua para Fran Riquelme

Rosario se suma a la cuarta marcha federal universitaria contra Milei por presupuesto y salarios
La Ciudad

Rosario se suma a la cuarta marcha federal universitaria contra Milei por presupuesto y salarios

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo
LA REGION

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

El norte de Santa Fe, otra vez golpeado por las lluvias: cayeron más de 200 milímetros en pocas horas
la region

El norte de Santa Fe, otra vez golpeado por las lluvias: cayeron más de 200 milímetros en pocas horas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Las razones de la apuesta de Central por Almirón, expresadas en las cifras comparativas con 2024

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Luis Rubio, un central limitado, pero expeditivo que le dio forma a un Éber Ludueña rústico

Luis Rubio, "un central limitado, pero expeditivo" que le dio forma a un Éber Ludueña rústico

Llega La Capital+: noticias que importan, historias que atraviesan

Llega La Capital+: noticias que importan, historias que atraviesan

Ovación
Show de goles en el clásico de reserva: Central y Newells jugaron un partidazo 

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Show de goles en el clásico de reserva: Central y Newell's jugaron un partidazo 

Show de goles en el clásico de reserva: Central y Newells jugaron un partidazo 

Show de goles en el clásico de reserva: Central y Newell's jugaron un partidazo 

El futuro de Julián Álvarez: tres gigantes de Europa se disputan el fichaje del argentino

El futuro de Julián Álvarez: tres gigantes de Europa se disputan el fichaje del argentino

Es de Arroyo Seco: el único campeón mundial de boxeo del país se quedó sin el título, aunque tiene premio

Es de Arroyo Seco: el único campeón mundial de boxeo del país se quedó sin el título, aunque tiene premio

Policiales
El crimen de Peladito Ramírez: una emboscada por la que piden perpetua para Fran Riquelme

Por Martín Stoianovich
Policiales

El crimen de Peladito Ramírez: una emboscada por la que piden perpetua para Fran Riquelme

Femicidio de Sophia Civarelli: convocan a una manifestación para pedir justicia

Femicidio de Sophia Civarelli: convocan a una manifestación para pedir justicia

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros

La Ciudad
Tan Biónica desafió la lluvia y reunió a cientos de fans en un show sorpresa en Rosario

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Tan Biónica desafió la lluvia y reunió a cientos de fans en un show sorpresa en Rosario

Rosario frente a una cifra dramática: ya hay 800 personas que duermen en la calle

Rosario frente a una cifra dramática: ya hay 800 personas que duermen en la calle

Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Amenazas en escuelas: encontraron una bala en el baño de un colegio privado

Amenazas en escuelas: encontraron una bala en el baño de un colegio privado

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos
POLICIALES

Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos

Murió uno de los camioneros que habían chocado por la mañana en la ruta 14
La Región

Murió uno de los camioneros que habían chocado por la mañana en la ruta 14

El tiempo en Rosario: un martes con 21º de máxima que arrancaría con lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con 21º de máxima que arrancaría con lluvia

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes
La Ciudad

Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino
Información General

Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino

Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada
Policiales

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Javkin cruzó al club de defensores de las ruinas y ensalzó la obra pública
La Ciudad

Javkin cruzó al "club de defensores de las ruinas" y ensalzó la obra pública

Newells arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Por Hernán Cabrera
OVACION

Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto

Paredes y su futuro con Di María: Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado
Ovación

Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros
POLICIALES

Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos
Policiales

Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos

Llegó a Rosario Arqueros Ya, una plataforma para salvar a los equipos amateurs

Por Fermín Sanchez Duque
Ovación

Llegó a Rosario Arqueros Ya, una plataforma para salvar a los equipos amateurs

Hallaron un cadáver flotando en el río, frente a Náutico Sportivo Avellaneda
POLICIALES

Hallaron un cadáver flotando en el río, frente a Náutico Sportivo Avellaneda

México: balacera en las pirámides de Teotihuacán deja al menos dos muertos
Información General

México: balacera en las pirámides de Teotihuacán deja al menos dos muertos

Un tiroteo en un morro de Rio de Janeiro dejó turistas varados en la cima
Información General

Un tiroteo en un morro de Rio de Janeiro dejó turistas varados en la cima

La avioneta narco hallada en Santa Fe que terminará en una escuela de Santa Cruz
La Ciudad

La avioneta narco hallada en Santa Fe que terminará en una escuela de Santa Cruz

Perú sigue contando votos y todavía falta un candidato en la segunda vuelta
El Mundo

Perú sigue contando votos y todavía falta un candidato en la segunda vuelta

Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso
Información General

Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso

Jan De Nul desmintió a Deme: Es una falacia malintencionada
Economía

Jan De Nul desmintió a Deme: "Es una falacia malintencionada"