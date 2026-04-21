Es de Arroyo Seco: el único campeón mundial de boxeo del país se quedó sin el título, aunque tiene premio

La Asociación Mundial de Boxeo le retiró la corona interina, que conquistó en 2025, pero ahora podrá combatir por el título absoluto.

El boxeador Mirco Cuello se convirtió en el primer retador del título de campeón mundial de los plumas AMB.

La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) le quitó el título interino en la categoría plumas al único campeón mundial argentino, aunque al mismo tiempo lo designó como el primer retador y eso le permitirá combatir por el título absoluto en los próximos meses.

La decisión de la AMB (WBA, por las siglas en inglés) involucra al pugilista santafesino Mirco Cuello, quien se quedó sin el título interino porque el rival ante el que iba a defenderlo se bajó de la pelea y no pudo revalidarlo sobre el ring.

El boxeador de la ciudad santafesina de Arroyo Seco, de 25 años, había conquistado el título mundial interino en agosto de 2025 en Libia al derrotar por nocaut en el segundo round al mexicano Sergio Ríos Jiménez. La semana pasada debía defenderlo ante el japonés Tomoki Kameda en Kirguistán, pero su rival se bajó de la pelea y lo dejó sin el cinturón por la simple razón de que no pudo defenderlo.

La decisión de la AMB de quitarle el título interino a Cuello fue acompañada de otra medida, ya que el organismo lo designó como el primer retador y eso le permitirá combatir, ahora sí, por el título absoluto.

El campeón actual de la AMB es Brandon Figueroa, el próximo objetivo de Cuello. La pelea todavía no tiene fecha ni escenario, pero para el boxeador santafesino será la gran oportunidad de consagrarse sin el condicionamiento de ser interino, como le ocurrió cuando ganó en Libia.