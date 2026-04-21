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El futuro de Julián Álvarez: tres gigantes de Europa se disputan el fichaje del argentino

El delantero de la selección argentina Julián Álvarez atraviesa un gran momento con el Atlético de Madrid de Simeone y cambiaría de equipo tras el Mundial

21 de abril 2026 · 16:45hs
Julián Álvarez atraviesa un gran momento en Atlético de Madrid. 

Julián Álvarez atraviesa un gran momento en Atlético de Madrid. 

El delantero argentino Julián Álvarez, quien actualmente juega en el Atlético Madrid de España, estaría bajo el radar de tres grandes del fútbol europeo. Se trata del Barcelona de España, el Arsenal de Inglaterra, y el Paris Saint-Germain de Francia, todos ellos con un muy buen presente tanto a nivel local como internacional.

El Barcelona está muy cerca de conseguir el bicampeonato en La Liga de España y, si bien quedó eliminado en los cuartos de final de esta Champions League, pudo volver a generar respeto a nivel internacional.

El Arsenal, por su parte, es uno de los equipos protagonistas de esta temporada, en la que podría terminar con unas enormes alegrías o con uno de los mayores fracasos de su historia.

Esto se debe a que el equipo de la capital inglesa tenía prácticamente asegurado el título en la Premier League para cortar con la sequía de 22 años, pero en las últimas fechas se complicó de manera insólita y ahora pelea mano a mano con el Manchester City.

Además, si bien está en las semifinales de la Champions League, donde justamente se enfrentará con el Atlético Madrid de Álvarez, el nivel de los “Gunners” en las últimas semanas genera más dudas que certezas. Allí el ayudante de campo es el exNewell's, Gabriel Heinze.

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A Julián Álvarez también lo miran desde Francia

Por último, aparece el Paris Saint-Germain de Francia, que en la actualidad es el mejor equipo del mundo. En la última temporada ganaron su primera Champions League y, luego de ser goleados en la final del Mundial de Clubes, se recuperaron rápidamente para ir en busca del bicampeonato en el torneo de clubes más importante de Europa.

En la presente temporada, Julián Álvarez demostró un gran nivel con el Atlético, donde anotó 19 goles y repartió 9 asistencias en 47 partidos. La Araña también fue clave en los cuartos de final de la Champions League gracias al golazo de tiro libre que le hizo al Barcelona.

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