El futuro de Julián Álvarez: tres gigantes de Europa se disputan el fichaje del argentino

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Narcóticos Anónimos cumple 30 años en Rosario: distinción en el Concejo
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Imputaron a otro acusado por la balacera a una casa vinculada a la jueza que condenó a Los Monos
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Murió uno de los camioneros que habían chocado por la mañana en la ruta 14
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El tiempo en Rosario: un martes con 21º de máxima que arrancaría con lluvia
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Rosario sin agua: invasión de camalotes complicó la toma del Paraná y provocó cortes
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Un banco de Rosario cerró cuentas ligadas a la pareja de Toviggino
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Detectan rastros de cocaína en dos nenes internados en Rosario
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Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada
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Javkin cruzó al "club de defensores de las ruinas" y ensalzó la obra pública
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Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto
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Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"
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Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros
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Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos
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Llegó a Rosario Arqueros Ya, una plataforma para salvar a los equipos amateurs
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Hallaron un cadáver flotando en el río, frente a Náutico Sportivo Avellaneda
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México: balacera en las pirámides de Teotihuacán deja al menos dos muertos
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Un tiroteo en un morro de Rio de Janeiro dejó turistas varados en la cima
La Ciudad
La avioneta narco hallada en Santa Fe que terminará en una escuela de Santa Cruz
El Mundo
Perú sigue contando votos y todavía falta un candidato en la segunda vuelta
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Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso