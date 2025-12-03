"Nunca vas a estar solo". Saludo de la Asociación Médica a las médicas y los médicos en su día 3 de diciembre 2025 · 08:00hs

“Nunca vas a estar solo. Hay una casa y hay una historia; hay principios y hay una red”. Con este mensaje la Asociación Médica de Rosario y las organizaciones que conforman su Red gremial, prestacional y social saludaron a las médicas y los médicos en su día, resaltando su compromiso con la defensa del trabajo médico y con el bienestar general de las y los profesionales de la Salud.

“Desde los comienzos y durante toda su carrera, los profesionales saben que hay una Red que los acompaña para su desarrollo profesional, para mejorar su calidad de vida; y que no los deja solos nunca”, observan y resaltan una de las tradiciones de la institución: el homenaje que cada 3 de diciembre se realiza a quienes han cumplido cincuenta años de graduados.

“Aun en momentos difíciles, ellos saben que trabajamos día a día en la defensa de sus derechos, en ampliar las posibilidades de trabajo y en preservar un entorno laboral de respeto y de no agresión, que es fundamental en la relación médico-paciente”, señalaron desde la entidad, que en mayo de este año lanzó la innovadora aplicación “Mi Médico”, un buscador de profesionales digital que permite a los pacientes buscar y localizar a los más de 4.000 profesionales de la RED AMR.

Además, consideran que “la crisis del sistema de salud también afecta las relaciones humanas, los colegas están expuestos a destrato y hasta agresiones; y creemos que eso no se debe tolerar; y, por el contrario, apostamos a una buena relación de los profesionales con los pacientes y sus allegados, porque esto es clave para la calidad de la atención”.

Además, agregan “la Asociación Médica es una institución comprometida, que cumple con su palabra y sus acuerdos. Lo mismo hacen sus asociados, aun cuando las otras partes del sistema no lo hagan; nunca hemos dejado pacientes sin atender”. Lo dicho, lleva a que concluyan resaltando: “Es que más allá de la defensa de nuestros derechos, las médicas y los médicos abrazamos una profesión que se compromete con el derecho a la salud de toda la población”. IG:@amrorgar