La Capital | Novedades | Asociación Médica

"Nunca vas a estar solo". Saludo de la Asociación Médica a las médicas y los médicos en su día

3 de diciembre 2025 · 08:00hs
Nunca vas a estar solo. Saludo de la Asociación Médica a las médicas y los médicos en su día

“Nunca vas a estar solo. Hay una casa y hay una historia; hay principios y hay una red”. Con este mensaje la Asociación Médica de Rosario y las organizaciones que conforman su Red gremial, prestacional y social saludaron a las médicas y los médicos en su día, resaltando su compromiso con la defensa del trabajo médico y con el bienestar general de las y los profesionales de la Salud.

“Desde los comienzos y durante toda su carrera, los profesionales saben que hay una Red que los acompaña para su desarrollo profesional, para mejorar su calidad de vida; y que no los deja solos nunca”, observan y resaltan una de las tradiciones de la institución: el homenaje que cada 3 de diciembre se realiza a quienes han cumplido cincuenta años de graduados.

dia del medico

Día del Médico

el coworking y el boom del trabajo distribuido: por que las empresas tech eligen buenos aires para operar sin oficina fija

El coworking y el boom del trabajo distribuido: por qué las empresas tech eligen Buenos Aires para operar sin oficina fija

“Aun en momentos difíciles, ellos saben que trabajamos día a día en la defensa de sus derechos, en ampliar las posibilidades de trabajo y en preservar un entorno laboral de respeto y de no agresión, que es fundamental en la relación médico-paciente”, señalaron desde la entidad, que en mayo de este año lanzó la innovadora aplicación “Mi Médico”, un buscador de profesionales digital que permite a los pacientes buscar y localizar a los más de 4.000 profesionales de la RED AMR.

Además, consideran que “la crisis del sistema de salud también afecta las relaciones humanas, los colegas están expuestos a destrato y hasta agresiones; y creemos que eso no se debe tolerar; y, por el contrario, apostamos a una buena relación de los profesionales con los pacientes y sus allegados, porque esto es clave para la calidad de la atención”.

Además, agregan “la Asociación Médica es una institución comprometida, que cumple con su palabra y sus acuerdos. Lo mismo hacen sus asociados, aun cuando las otras partes del sistema no lo hagan; nunca hemos dejado pacientes sin atender”.

Lo dicho, lleva a que concluyan resaltando: “Es que más allá de la defensa de nuestros derechos, las médicas y los médicos abrazamos una profesión que se compromete con el derecho a la salud de toda la población”.

IG:@amrorgar

Asociación Médica médicos AMR
Noticias relacionadas
¿cuales son las principales diferencias entre el colageno y el msm?

¿Cuáles son las principales diferencias entre el colágeno y el MSM?

la guia definitiva de vpn para los rosarinos preocupados por su privacidad

La guía definitiva de VPN para los rosarinos preocupados por su privacidad

gran dia de mcdonalds en rosario: big mac solidario a beneficio de casa ronald y fundacion cimientos

Gran Día de McDonald's en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos

Ver comentarios

Las más leídas

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Lo último

Arca: cuáles son los nuevos topes de facturación del monotributo para diciembre

Arca: cuáles son los nuevos topes de facturación del monotributo para diciembre

Cuándo llega Spotify Wrapped 2025, el resumen musical del año

Cuándo llega Spotify Wrapped 2025, el resumen musical del año

Cómo afecta el calor al auto y qué controles reforzar para evitar fallas

Cómo afecta el calor al auto y qué controles reforzar para evitar fallas

Apuran los últimos trabajos para inaugurar la Plaza 25 de Mayo

El acto será el domingo, a las 19. Con la apertura del espacio público se completan las obras de puesta en valor de la manzana fundacional de Rosario

Apuran los últimos trabajos para inaugurar la Plaza 25 de Mayo

Por Carina Bazzoni

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave
Politica

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero
La Ciudad

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero

Bancos contra las billeteras virtuales: Pagar salarios ahí es un peligro
Economía

Bancos contra las billeteras virtuales: "Pagar salarios ahí es un peligro"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas

Ovación
Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Los Pumas deben madrugar: este miércoles se sortea el Mundial de Rugby con Argentina cabeza de serie

Los Pumas deben madrugar: este miércoles se sortea el Mundial de Rugby con Argentina cabeza de serie

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Policiales
Balacera en Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda
Policiales

Balacera en Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

La Ciudad
Apuran los últimos trabajos para inaugurar la Plaza 25 de Mayo

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Apuran los últimos trabajos para inaugurar la Plaza 25 de Mayo

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero

Fentanilo contaminado: presentaron el informe final de Diputados
Información general

Fentanilo contaminado: presentaron el informe final de Diputados

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso
La Ciudad

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura
Política

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura

La UNR le entrega a Fito Páez el título de doctor honoris causa
La Ciudad

La UNR le entrega a Fito Páez el título de doctor honoris causa

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína
Policiales

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza
La Ciudad

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA
Política

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA

¿El magnesio puede ser beneficioso para las personas con hígado graso?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

¿El magnesio puede ser beneficioso para las personas con hígado graso?

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los cuasi competidores
Economía

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los "cuasi competidores"

José Núñez integrará la bancada de Provincias Unidas en Diputados
Política

José Núñez integrará la bancada de Provincias Unidas en Diputados

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros
La Región

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales
LA CIUDAD

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales

Frigorífico de Villa G. Gálvez en crisis: trabajadores quieren una cooperativa
LA REGION

Frigorífico de Villa G. Gálvez en crisis: trabajadores quieren una cooperativa

Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina

Por Morena Pardo
Zoom

Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina

Demoraron a diez personas por pintadas vinculadas a las elecciones en un sindicato
La Ciudad

Demoraron a diez personas por pintadas vinculadas a las elecciones en un sindicato

Monteoliva asume en Seguridad y ratifica la doctrina Bullrich
POLITICA

Monteoliva asume en Seguridad y ratifica la "doctrina Bullrich"

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario
La Región

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario