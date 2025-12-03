La Capital | Novedades | Federada Cobertura Médica

"Confiar de verdad" es más que confiar

En tiempos donde todo se mide, se compara y se promete, no se trata sólo de beneficios y prestaciones, sino de confianza.

3 de diciembre 2025 · 11:14hs
Confiar de verdad es más que confiar

¿Qué significa confiar de verdad? ¿Cuál es el verdadero capital de una marca con su público? La nueva campaña institucional de Federada Cobertura Médica explora estos interrogantes relacionados con los valores que más nos movilizan. Una declaración de principios que expresa, con lenguaje actual y cercano, el ADN de una marca que nació hace más de 60 años como fruto de la confianza entre personas y hoy se propone seguir construyéndola en cada vínculo, gestión y acompañamiento.

Se trata de una búsqueda más íntima que publicitaria, para dar vida a una campaña que refleja con honestidad el rol que ocupa Federada en la vida de sus asociados. Después de todo, optar por una cobertura médica es en realidad confiar en que habrá alguien para escuchar, contener y estar presente incluso en los momentos más difíciles.

“Confiar de verdad” no es, por lo tanto, un claim aspiracional. Es la síntesis de una identidad construida durante décadas entre personas, en gestos cotidianos, lejos de frases hechas y más cerca de la vida real. Por eso la nueva campaña de Federada Cobertura Médica retoma ese espíritu y lo traduce en un lenguaje directo pero cálido, que habla de problemas reales y pone sobre la mesa un tema que suele darse por hecho hasta que falta: sentir que alguien está ahí para acompañarnos.

Todas las piezas audiovisuales que conforman esta campaña son el reflejo de un proceso de rebranding que comenzó hace más de un año con el objetivo de volver a poner en valor lo más importante. La salud constituye el centro de la propuesta de servicios de Federada, pero no su único territorio, ya que también acompaña a sus asociados mediante su red de farmacias y vacunatorios, la protección financiera, los seguros y los servicios turísticos. En todos estos ámbitos, la confianza sigue siendo la base.

Noticias relacionadas
¿cuales son las principales diferencias entre el colageno y el msm?

¿Cuáles son las principales diferencias entre el colágeno y el MSM?

la guia definitiva de vpn para los rosarinos preocupados por su privacidad

La guía definitiva de VPN para los rosarinos preocupados por su privacidad

gran dia de mcdonalds en rosario: big mac solidario a beneficio de casa ronald y fundacion cimientos

Gran Día de McDonald's en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos

Ver comentarios

Las más leídas

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Lo último

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Confiar de verdad es más que confiar

"Confiar de verdad" es más que confiar

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza, un acto de necesidad"

El intendente firmó el acta este miércoles frente al Monumento a la Bandera y dijo que la resolución es un "grito de libertad responsable"

Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza, un acto de necesidad
Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra
Política

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

Prófugos más buscados: cayó en Chubut El Patrón Gallardo, investigado por un homicidio
Policiales

Prófugos más buscados: cayó en Chubut "El Patrón" Gallardo, investigado por un homicidio

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos
La Ciudad

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda
Policiales

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

El punto que demora la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

El punto que demora la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema de Santa Fe

Las más leídas
Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Ovación
Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales para la fase de grupos
Ovación

Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales para la fase de grupos

Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales para la fase de grupos

Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales para la fase de grupos

Asociación Rosarina de Básquet: las chicas de las formativas ya tienen sus primeros trofeos

Asociación Rosarina de Básquet: las chicas de las formativas ya tienen sus primeros trofeos

Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Policiales
Prófugos más buscados: cayó en Chubut El Patrón Gallardo, investigado por un homicidio
Policiales

Prófugos más buscados: cayó en Chubut "El Patrón" Gallardo, investigado por un homicidio

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

La Ciudad
Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza, un acto de necesidad
La Ciudad

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza, un acto de necesidad"

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios

Apuran los últimos trabajos para inaugurar la Plaza 25 de Mayo

Apuran los últimos trabajos para inaugurar la Plaza 25 de Mayo

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newells: Me faltó el respeto
OVACIÓN

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores
OVACIÓN

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas
La Región

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
La Ciudad

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel
Policiales

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

Disney celebra el mes de la Navidad en Brasil con un parque temático gratuito
Información General

Disney celebra el mes de la Navidad en Brasil con un parque temático gratuito

Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas
La Ciudad

Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas

Caída del poder adquisitivo: ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital
Economía

Caída del poder adquisitivo: ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital

El Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto
La Ciudad

El Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto

Fentanilo contaminado: presentaron el informe final de Diputados
Información general

Fentanilo contaminado: presentaron el informe final de Diputados

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso
La Ciudad

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura
Política

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura

La UNR le entrega a Fito Páez el título de doctor honoris causa
La Ciudad

La UNR le entrega a Fito Páez el título de doctor honoris causa

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína
Policiales

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza
La Ciudad

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA
Política

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA

¿El magnesio puede ser beneficioso para las personas con hígado graso?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

¿El magnesio puede ser beneficioso para las personas con hígado graso?

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los cuasi competidores
Economía

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los "cuasi competidores"

José Núñez integrará la bancada de Provincias Unidas en Diputados
Política

José Núñez integrará la bancada de Provincias Unidas en Diputados

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros
La Región

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros