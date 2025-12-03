"Confiar de verdad" es más que confiar En tiempos donde todo se mide, se compara y se promete, no se trata sólo de beneficios y prestaciones, sino de confianza. 3 de diciembre 2025 · 11:14hs

¿Qué significa confiar de verdad? ¿Cuál es el verdadero capital de una marca con su público? La nueva campaña institucional de Federada Cobertura Médica explora estos interrogantes relacionados con los valores que más nos movilizan. Una declaración de principios que expresa, con lenguaje actual y cercano, el ADN de una marca que nació hace más de 60 años como fruto de la confianza entre personas y hoy se propone seguir construyéndola en cada vínculo, gestión y acompañamiento.

Se trata de una búsqueda más íntima que publicitaria, para dar vida a una campaña que refleja con honestidad el rol que ocupa Federada en la vida de sus asociados. Después de todo, optar por una cobertura médica es en realidad confiar en que habrá alguien para escuchar, contener y estar presente incluso en los momentos más difíciles.

“Confiar de verdad” no es, por lo tanto, un claim aspiracional. Es la síntesis de una identidad construida durante décadas entre personas, en gestos cotidianos, lejos de frases hechas y más cerca de la vida real. Por eso la nueva campaña de Federada Cobertura Médica retoma ese espíritu y lo traduce en un lenguaje directo pero cálido, que habla de problemas reales y pone sobre la mesa un tema que suele darse por hecho hasta que falta: sentir que alguien está ahí para acompañarnos.

Todas las piezas audiovisuales que conforman esta campaña son el reflejo de un proceso de rebranding que comenzó hace más de un año con el objetivo de volver a poner en valor lo más importante. La salud constituye el centro de la propuesta de servicios de Federada, pero no su único territorio, ya que también acompaña a sus asociados mediante su red de farmacias y vacunatorios, la protección financiera, los seguros y los servicios turísticos. En todos estos ámbitos, la confianza sigue siendo la base.