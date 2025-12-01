La Capital | Novedades | colágeno

¿Cuáles son las principales diferencias entre el colágeno y el MSM?

1 de diciembre 2025 · 12:54hs
¿Cuáles son las principales diferencias entre el colágeno y el MSM?

La conversación sobre suplementos destinados al bienestar articular suele dividirse entre compuestos estructurales y compuestos de soporte metabólico. Dentro de ese cruce aparecen dos de los productos más consultados: el colágeno y el metilsulfonilmetano, conocidos por participar en procesos diferentes, aunque relacionados, según la etapa de cuidado o prevención que cada persona esté trabajando. En Argentina, la variedad de marcas favorece que muchas personas elijan opciones accesibles sin necesidad de profundizar demasiado en formulaciones complejas.

En este panorama se destaca la presencia del MSM, un compuesto de azufre orgánico que suele aparecer en suplementos destinados a acompañar la recuperación de tejidos conectivos. Su uso se conversa especialmente en rutinas que mezclan actividad física, movilidad y descanso activo, ya que se lo asocia a la regulación de la inflamación moderada después de esfuerzos repetidos.

A lo largo de los últimos años, muchas personas comparan este tipo de productos con colágeno hidrolizado porque, aunque los objetivos puedan solaparse, la forma en que actúa cada uno es técnicamente distinta. Esa distinción genera dudas que conviene desarmar con calma y con un enfoque práctico.

Aunque no existe el “suplemento perfecto”, sí hay diferencias claras entre los compuestos que conviene revisar antes de armar una estrategia semanal. Y como parte de esas diferencias aparece la elección entre variedad de presentaciones, entre ellas las colágeno cápsulas, que suelen resultar más cómodas para quienes prefieren dosificaciones estables.

61185970_collagen-powder-and-capsules-on-the-table-selective-focus

Las bases químicas y funcionales de cada compuesto

Antes de comparar efectos, conviene repasar qué es cada sustancia y cómo interactúa con el organismo. La estructura molecular y la forma de absorción son dos puntos que marcan diferencias relevantes y que terminan influyendo en la elección final.

Qué caracteriza al colágeno como proteína estructural

El colágeno forma parte de cartílagos, piel, ligamentos y tendones. Es una proteína larga, compuesta principalmente por glicina, prolina e hidroxiprolina. Cuando se consume de manera hidrolizada, se fragmenta en péptidos pequeños que el cuerpo utiliza como señales para reconstruir tejido conectivo.

Las presentaciones pueden incluir únicamente péptidos o combinar vitaminas como C y minerales que participan de la síntesis interna. En general, la eficacia depende tanto de la frecuencia de consumo como de la calidad del proceso de hidrólisis que indique la etiqueta.

Cómo se define el MSM dentro del grupo de compuestos sulfurados

A diferencia del colágeno, el metilsulfonilmetano no aporta estructuras proteicas. Su función más conversada se vincula a la disponibilidad de azufre orgánico, un mineral esencial para la formación de enlaces en tejidos conectivos y para el funcionamiento de rutas antioxidantes.

En muchas charlas deportivas se lo menciona como un compuesto que ayuda a moderar la inflamación leve después de esfuerzos prolongados, especialmente cuando se combina con descanso suficiente.

Diferencias en absorción y tiempos de uso

Aunque ambos productos se orientan al cuidado del sistema músculo-esquelético, sus tiempos de acción y la forma en que se integran a la rutina son dispares. Esa diferencia obliga a pensar en expectativas realistas, algo fundamental cuando se buscan cambios sostenidos.

Velocidad de absorción y estabilidad en sangre

El colágeno hidrolizado se absorbe de manera progresiva según el tamaño de los péptidos. En cambio, el MSM se absorbe rápido y se distribuye con facilidad, lo que favorece su uso en esquemas de entrenamientos intensos. La elección final depende del tipo de molestia o del objetivo semanal.

61185982_collagen-powder-and-capsules-on-the-table-selective-focus

Relación entre dosis, regularidad y efectos medibles

Mientras que el colágeno suele requerir varias semanas de consumo continuo para mostrar efectos visibles, el MSM puede generar sensaciones más tempranas en quienes buscan alivio leve postejercicio. Sin embargo, en ambos casos se necesita constancia y acompañamiento profesional.

Presentaciones disponibles y criterios prácticos de selección

En el mercado local aparecen múltiples formatos con diferencias de comodidad, pureza y combinación con otros nutrientes. Para facilitar la comparación, conviene revisar algunos criterios generales que ayudan a determinar qué elegir según cada perfil de uso.

Cápsulas, polvos y sobres listos para mezclar

Las cápsulas suelen ser más prácticas para rutinas laborales ajustadas. Los polvos permiten ajustar dosis con más precisión y suelen resultar más económicos en consumos prolongados. Los sobres o sticks individuales simplifican la portabilidad y evitan errores en la medición diaria.

Combinaciones con vitaminas, minerales y extractos vegetales

Muchos productos incorporan vitamina C, magnesio o extractos antioxidantes para mejorar la síntesis de colágeno o acompañar funciones fisiológicas del MSM. La decisión de elegir mezclas o formatos puros depende de la tolerancia digestiva y del tipo de rutina semanal que cada persona sostiene.

Parámetros técnicos que marcan diferencias reales

Para comparar productos de colágeno y MSM, conviene fijarse en indicadores medibles. Algunas tablas nutricionales incluyen datos de calidad que ayudan a evaluar si un suplemento se ajusta o no a lo que se necesita.

Grado de hidrólisis y contenido de péptidos bioactivos

Los colágenos hidrolizados difieren en el tamaño de sus péptidos. Cuanto más pequeña es la cadena, más fácil resulta la absorción. Las etiquetas que incluyen “bajo peso molecular” o “tipo I y III” suelen marcar procesos de fabricación más específicos.

Pureza del MSM y métodos de destilación

En el caso del MSM, la pureza suele indicarse en porcentajes cercanos al 99%. Los productos obtenidos por destilación, en general, presentan menos impurezas que los logrados por cristalización. Revisar este dato es importante para evitar compuestos innecesarios.

Situaciones donde uno puede complementar al otro

Aunque muchos usuarios comparan colágeno y MSM para elegir solo uno, en varios esquemas aparecen combinados. En general, la superposición se da cuando se busca sostener movilidad, acompañar rutinas deportivas o suavizar molestias posteriores a sesiones exigentes.

Protocolos usados en entrenamientos regulares

Quienes entrenan fuerza o resistencia suelen alternar días de consumo según recuperación, intensidad del plan y tolerancia digestiva. La clave es no sobrecargar la suplementación y respetar descansos semanales.

Casos donde se prioriza estructura o donde se prioriza regulación inflamatoria

Cuando el objetivo principal es reforzar estructuras, suele priorizarse colágeno. Cuando la incomodidad aparece por sobreuso o por sesiones intensas, el MSM puede tener mayor protagonismo. Sin embargo, la decisión final siempre se ajusta al historial individual.

Elementos adicionales que ayudan a orientar la elección

Para integrar mejor la información técnica, puede resultar útil revisar algunos puntos comparativos generales:

Antes de detallar los puntos, conviene aclarar que estos criterios no sustituyen recomendaciones profesionales, sino que ayudan a ordenar la información que aparece en etiquetas y comentarios entre usuarios.

  • Tipo de objetivo: estructura vs. regulación inflamatoria.

  • Presentación preferida: cápsulas, polvo, sobres individuales.

  • Frecuencia de uso: diaria, alternada o por etapas.

  • Presencia de vitaminas y minerales añadidos.

  • Nivel de pureza indicado en la tabla nutricional.

En conjunto, estos elementos permiten trazar un panorama más claro y evitar compras impulsivas basadas solo en tendencias o comentarios puntuales.

En conclusión, el colágeno y el MSM cumplen funciones diferentes y complementarias dentro del cuidado articular y del tejido conectivo. Las elecciones más acertadas aparecen cuando se combina información técnica con observación personal, sin exagerar el consumo ni esperar efectos inmediatos. Con constancia y un plan ordenado, ambos pueden integrarse de manera equilibrada según necesidades reales.

Ver comentarios

Las más leídas

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Lo último

Lanzan el primer medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina

Lanzan el primer medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina

Meri Deal habló por primera vez de los rumores de romance con Franco Colapinto: Nos presentó Biza

Meri Deal habló por primera vez de los rumores de romance con Franco Colapinto: "Nos presentó Biza"

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Por estos días, tres entrañables cafeterías de la ciudad se despidieron de sus clientes en un escenario marcado por menor consumo y mayores costos

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas
Coeficiente App: un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000
Información General

Coeficiente App: un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario
La Región

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

Lanzan el primer medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina
Salud

Lanzan el primer medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina

Se fue Patricia Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en la ciudad?

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Se fue Patricia Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en la ciudad?

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa
Policiales

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección

Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección

Ovación
Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi
Ovación

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi

Insólito: destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata

Insólito: destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata

Esgrima: Covani, un touch lo dejó sin el oro y con sed de revancha

Esgrima: Covani, un touch lo dejó sin el oro y con sed de revancha

Policiales
Sufrió lesiones graves en Empalme Graneros: investigan si lo apuñaló su hermana
Policiales

Sufrió lesiones graves en Empalme Graneros: investigan si lo apuñaló su hermana

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada

La Ciudad
Ajustan horarios de los vuelos Rosario-San Pablo para mejorar las conexiones internacionales
La Ciudad

Ajustan horarios de los vuelos Rosario-San Pablo para mejorar las conexiones internacionales

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Entusiasmo de agencias de viaje por la venta de vuelos Rosario-Madrid

Entusiasmo de agencias de viaje por la venta de vuelos Rosario-Madrid

La UNR cumple 57 años: más carreras, más estudiantes y un acto en el Monumento

La UNR cumple 57 años: más carreras, más estudiantes y un acto en el Monumento

Insólito: destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata
Ovación

Insólito: destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata

Graduaciones, casamientos y eventos: cuánto cuesta el outfit de un hombre
La Ciudad

Graduaciones, casamientos y eventos: cuánto cuesta el outfit de un hombre

El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes y 24º de temperatura máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes y 24º de temperatura máxima

Quini 6 récord: de cuánto es el pozo vacante más alto de su historia
Información General

Quini 6 récord: de cuánto es el pozo vacante más alto de su historia

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico
Policiales

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida
La Ciudad

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas por cobrar dos veces un vuelo
La Ciudad

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas por cobrar "dos veces" un vuelo

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia
Información General

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección
Ovación

Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección

Facundo Marín: No juego más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera

Por Juan Iturrez
Ovación

Facundo Marín: "No juego más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera"

Quini 6 vacante: cuatro santafesinos ganaron $19,8 millones en el Siempre Sale
Información General

Quini 6 vacante: cuatro santafesinos ganaron $19,8 millones en el Siempre Sale

Se viene el Quini 6 especial navideño con un Siempre Sale de $6.000 millones
Información General

Se viene el Quini 6 especial navideño con un Siempre Sale de $6.000 millones

El gurú rosarino del blue y un diagnóstico contundente: En diciembre el dólar baja
Economía

El gurú rosarino del blue y un diagnóstico contundente: "En diciembre el dólar baja"

Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors y se metió en las semis del Torneo Clausura
Ovación

Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors y se metió en las semis del Torneo Clausura

Beneficios para la salud física y mental: Aikido, con su dojo oficial en Rosario

Por Leandro Garbossa
Ovación

Beneficios para la salud física y mental: Aikido, con su dojo oficial en Rosario

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada
Policiales

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada

Alcoholemia en Rosario: un conductor tenía 2,50 g/l y otro causó un choque
La Ciudad

Alcoholemia en Rosario: un conductor tenía 2,50 g/l y otro causó un choque

Aumentan los casos de tos convulsa: 57 en la provincia, la mayoría en Rosario
La Ciudad

Aumentan los casos de tos convulsa: 57 en la provincia, la mayoría en Rosario

Miguel Russo, Ricardo Iorio y Miguel Lifschitz tendrán calles con su nombre
La Ciudad

Miguel Russo, Ricardo Iorio y Miguel Lifschitz tendrán calles con su nombre

Tiroteo en California: buscan a un hombre que mató a tres nenes y un adulto
Información General

Tiroteo en California: buscan a un hombre que mató a tres nenes y un adulto