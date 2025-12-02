La Capital | Novedades | Coworking

El coworking y el boom del trabajo distribuido: por qué las empresas tech eligen Buenos Aires para operar sin oficina fija

2 de diciembre 2025 · 12:43hs
El coworking y el boom del trabajo distribuido: por qué las empresas tech eligen Buenos Aires para operar sin oficina fija

En el mundo de la tecnología, donde los equipos suelen estar repartidos entre países, horarios y proyectos simultáneos, la oficina tradicional dejó de ser el punto de encuentro natural

Una nueva forma de trabajar para la industria tecnológica

Las empresas tech trabajan hoy con talento distribuido que vive en distintas ciudades del país, en otros países de Latinoamérica o incluso en distintos continentes.

En ese escenario, Buenos Aires se convirtió en uno de los polos más dinámicos de trabajo flexible de la región. La ciudad combina talento calificado, cultura emprendedora, conectividad y una red creciente de espacios preparados para recibir a equipos híbridos.

Entre ese ecosistema en expansión, el coworking en Buenos Aires se volvió una pieza clave para que startups, scaleups y compañías globales puedan coordinar proyectos sin depender de una oficina fija ni imponer la presencialidad diaria.

La lógica es simple: si el talento está distribuido, el espacio también tiene que estarlo.

El coworking: el “punto de encuentro” de los equipos tecnológicos

Un coworking es más que un escritorio y una buena conexión. Para las empresas tecnológicas, funciona como un punto de encuentro estratégico.

Los coworkings en Palermo y otros barrios combinan infraestructura profesional con ambientes pensados para el ritmo del trabajo tech: salas de reuniones equipadas, cabinas para videollamadas y áreas sociales donde ocurren muchas de las conversaciones que terminan en nuevas ideas.

¿Por qué tantas compañías tecnológicas adoptan estos espacios?

1. Equipos distribuidos que se encuentran cuando importa

No hace falta tener a todo el equipo presencial todos los días. El coworking permite reunirse solo cuando se necesita: sprints de producto, demos, retrospectivas, workshops o sesiones de arquitectura.

2. Menos estructura, más agilidad

Las empresas tech crecen y se reestructuran de forma constante. Una oficina fija limita esa capacidad. Un coworking, en cambio, permite sumar o reducir puestos según la etapa del proyecto.

3. Entornos que estimulan la concentración y la colaboración

Los desarrolladores necesitan foco. Los diseñadores, estímulos. Los coworkings reúnen todo eso en un solo lugar.

4. Ahorro real para compañías globales y startups

Menos gastos fijos, menos mantenimiento, menos fricción administrativa. El presupuesto se concentra en lo importante: producto, equipo y tecnología.

5. Conexiones naturales dentro de la comunidad tech

En Buenos Aires, los coworkings son verdaderos nidos de talento. Se cruzan programadores, founders, data scientists, diseñadores, inversores y freelancers. Ese intercambio genera oportunidades que difícilmente suceden en una oficina tradicional.

Pluria: la plataforma que acompaña el modelo de trabajo flexible

Mientras el coworking en Núñez y en otros barrios crece, también crecen las herramientas que lo potencian.

Pluria es una de las plataformas que más presencia ganó entre compañías tecnológicas que trabajan con equipos híbridos o remotos.

A diferencia de tener un solo coworking como base, Pluria permite que los equipos tech elijan dónde trabajar según la necesidad del día.

A través de su red distribuida de espacios, empresas argentinas pueden gestionar de manera sencilla sus equipos híbridos, mientras adoptan un modelo flexible sin contratos largos.

Además de contar con ambientes preparados para el ritmo tech, la oferta de espacios de Pluria también le ayuda a instituciones en el país a ahorrar costos operativos que tendrían si utilizaran una oficina tradicional.

El futuro del trabajo en Buenos Aires es flexible, distribuido y conectado

Buenos Aires está viviendo un momento único. Las empresas tecnológicas locales e internacionales eligen la ciudad por su talento, su cultura creativa y su red de espacios preparados para un nuevo paradigma laboral.

El coworking ya no es una alternativa. Es una herramienta estratégica para coordinar equipos que están repartidos en distintos puntos del mapa.

Y plataformas como Pluria acompañan esa transición con un modelo que entiende cómo trabajan los equipos tech: rápido, distribuido, colaborativo y siempre en movimiento.

Porque si el talento puede trabajar desde cualquier parte del mundo, los espacios también tienen que estar listos para adaptarse.

Noticias relacionadas
gran dia de mcdonalds en rosario: big mac solidario a beneficio de casa ronald y fundacion cimientos

Gran Día de McDonald's en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos

Ver comentarios

Las más leídas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Lo último

Los hinchas de River en una encrucijada: por qué necesitan que Boca sea campeón

Los hinchas de River en una encrucijada: por qué necesitan que Boca sea campeón

Maxi López habló sobre el supuesto romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson: Hay algo

Maxi López habló sobre el supuesto romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson: "Hay algo"

El insólito récord de Alpine esta temporada y el trabajo enfocado en 2026

El insólito récord de Alpine esta temporada y el trabajo enfocado en 2026

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

"El hecho de que no se vacunen las embarazadas, ni vacunen a sus hijos es la única razón por la que vuelve esta enfermedad", dijo el pediatra Aníbal Krivoy

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

Por Florencia O’Keeffe

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
La Ciudad

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

El gobernador Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura
Política

El gobernador Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso
La Ciudad

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta
La Ciudad

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los cuasi competidores
Economía

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los "cuasi competidores"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

Ovación
El insólito récord de Alpine esta temporada y el trabajo enfocado en 2026
Ovación

El insólito récord de Alpine esta temporada y el trabajo enfocado en 2026

El insólito récord de Alpine esta temporada y el trabajo enfocado en 2026

El insólito récord de Alpine esta temporada y el trabajo enfocado en 2026

Central: los primeros tres años de Belloso superan en títulos y clásicos a los de Vesco

Central: los primeros tres años de Belloso superan en títulos y clásicos a los de Vesco

Kimi Antonelli, la AFA y la maraña de las impiadosas redes sociales

Kimi Antonelli, la AFA y la maraña de las impiadosas redes sociales

Policiales
Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales
LA CIUDAD

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales

Dos heridos en una balacera en zona norte llegaron en moto hasta el Hospital Alberdi

Dos heridos en una balacera en zona norte llegaron en moto hasta el Hospital Alberdi

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

La Ciudad
La UNR le entrega a Fito Páez el título de Doctor Honoris Causa
La Ciudad

La UNR le entrega a Fito Páez el título de Doctor Honoris Causa

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

Entre cuerdas y letras cierra esta noche el año con una gala solidaria en La Comedia

"Entre cuerdas y letras" cierra esta noche el año con una gala solidaria en La Comedia

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros
La Región

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario
La Región

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

Por Carlos Durhand
Ovación

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros
La Ciudad

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco
POLICIALES

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000
Información General

Un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000

Lanzan un medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina
Salud

Lanzan un medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes
La Ciudad

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa
Policiales

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre
POLICIALES

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años
Policiales

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura
Cultura

Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi
Ovación

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi

Según Oxford, la palabra del año enoja a mucha gente: rage bait
Información General

Según Oxford, la palabra del año enoja a mucha gente: rage bait

Por el calentamiento global, proponen un impuesto a la emisión de gases de vacas 
Información General

Por el calentamiento global, proponen un impuesto a la emisión de gases de vacas 

Se fue Patricia Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en la ciudad?

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Se fue Patricia Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en la ciudad?

El gobierno definió la redacción del proyecto de reforma laboral
Economía

El gobierno definió la redacción del proyecto de reforma laboral

Consultoras estiman que la inflación de noviembre estará cerca del 2,5 %
Economía

Consultoras estiman que la inflación de noviembre estará cerca del 2,5 %

El Banco Central pagó Bopreal y canceló deuda con importadores
Economía

El Banco Central pagó Bopreal y canceló deuda con importadores

Reclamos de consumidores crecieron 29 por ciento: los más frecuentes
La Ciudad

Reclamos de consumidores crecieron 29 por ciento: los más frecuentes