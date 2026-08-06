Rosario recibirá una gala con Los Palmeras y más de 15 referentes de la cumbia santafesina Los Palmeras, Kaniche, La Contra y otros grandes artistas formarán parte del Recital de Gala de Cumbia Santafesina, un espectáculo que buscará recorrer la historia y la vigencia de uno de los géneros musicales más representativos de la provincia 6 de agosto 2026 · 16:30hs

El próximo 13 de agosto, el Teatro Broadway de Rosario será sede del Recital de Gala de Cumbia Santafesina, un espectáculo que reunirá a más de quince artistas del género en una misma noche para interpretar algunas de las canciones que marcaron distintas generaciones.

La propuesta convocará a referentes históricos y nuevas voces de la escena tropical. Entre los artistas confirmados se encuentran Los Palmeras, Chanchi, Sergio Morán, Vale, Azul y Marcos Castelló (Kaniche), Grupo La Contra, Carlitos Medina (La Groupera), Palmae, Brandon (Aclamado Amistad), Azul Saita, Sentite Banda, Ricky (Enero) y Ramiro Cardozo, entre otros.

Organizado por Sentidos Entertainment Group, que este año celebra 45 años de trayectoria en la producción de espectáculos y representación artística, junto a SentiTe en Vivo, el ciclo de streaming dedicado a la difusión de la música tropical, el recital buscará reunir en un mismo escenario a distintas generaciones de intérpretes de la cumbia santafesina.

Más que una sucesión de shows individuales, la propuesta estará basada en cruces musicales entre los artistas, interpretaciones compartidas y un repertorio integrado por clásicos que forman parte de la identidad del género. La intención es construir un recorrido por el pasado y el presente de la cumbia santafesina, en un formato especialmente pensado para la ocasión.

El espectáculo comenzará a las 21 en el Teatro Broadway (San Lorenzo 1223). Las entradas ya se encuentran disponibles a través de TuTicket.com.ar, además de la boletería del teatro, abierta de 10 a 20. Y, con la tarjeta de Beneficios La Capital podés acceder a un 20% de descuento o participar por sorteos en su página web en el siguiente link.