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D'Ricco.com evoluciona su red comercial y fortalece su presencia regional

La cadena rosarina D'Ricco.com mantiene 15 sucursales en dos provincias y más de 7.000 m² de exhibición, y se prepara para el Cyber Monday del 2 al 4 de noviembre

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

30 de octubre 2026 · 00:00hs
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DRicco.com evoluciona su red comercial y fortalece su presencia regional

Después de 43 años acompañando a las familias de Rosario y la región, D'Ricco.com continúa transformándose para responder a una manera de comprar que integra cada vez más la experiencia presencial y digital.

En ese marco, el próximo sábado 31 de octubre será el último día de atención de la sucursal de San Martín, en la zona sur de Rosario. La decisión forma parte de una estrategia de reorganización y concentración de recursos orientada a fortalecer la operación y proyectar una nueva etapa de la compañía.

D'Ricco.com continúa con una amplia estructura comercial de 15 sucursales, con presencia en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Funes y Esperanza, en la provincia de Santa Fe; y en San Francisco y Arroyito, en la provincia de Córdoba, además de sus canales digitales.

En conjunto, su red representa más de 7.000 m² de exhibición y atención, una estructura que permite comparar productos, acceder a primeras marcas, recibir asesoramiento profesional y elegir dónde y cómo comprar, con distintas alternativas de retiro y entrega de acuerdo con las necesidades de cada cliente.

Hoy el consumidor compara precio, financiación, beneficios, disponibilidad y servicio. Por eso la propuesta de la Cadena combina precios competitivos, promociones bancarias, alternativas de retiro y entrega y un servicio posventa preparado para acompañar cada compra.

Las formas de comprar cambian. La confianza se construye con el tiempo. En un mercado donde comparar un producto es cada vez más sencillo, creemos que también importa quién está detrás, quién asesora y quién responde cuando aparece una necesidad.

Dejar la ubicación de San Martín tiene un significado especial por su historia y por el vínculo construido con la zona sur de Rosario. Al mismo tiempo, forma parte de una transformación de la red comercial y abre una nueva etapa para una esquina emblemática de la ciudad, que podrá recibir otras marcas o actividades cuya estrategia requiera hoy una exposición física diferente.

El negocio de la empresa avanza hacia una integración cada vez mayor entre exhibición, asesoramiento, financiación, tecnología, logística, atención digital y servicio posventa. No se trata solamente de tener locales, sino de estar donde el cliente necesita y de la manera en que hoy elige comprar.

Además de su red física y de D'ricco.com.ar, sus clientes pueden comunicarse directamente por WhatsApp al +54 9 341 698-2022 para ventas online, entregas, servicio técnico, posventa, cambios, devoluciones o cualquier consulta. Desde allí podrán elegir el canal o punto de atención que mejor responda a su necesidad.

Y ya se encuentran preparando el próximo Cyber Monday, con cientos de ofertas seleccionadas, oportunidades especiales, opciones de retiro inmediato y entrega a domicilio sin cargo en productos y compras seleccionadas, de acuerdo con las condiciones de cada promoción.

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