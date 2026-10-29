Emerger mostró su ADN tecnológico: inteligencia artificial, conectividad y desarrollos propios

Grupo Emerger celebró su Ateneo 2026, un evento que destacó la adopción de inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia para potenciar su crecimiento en el sector de la medicina.

La tecnología forma parte de la identidad de Emerger. Está presente en la manera de coordinar sus recursos, conectar a sus equipos, gestionar información y acompañar cada atención. Esa transformación fue el eje del Ateneo 2026, realizado el sábado 24 de octubre, una jornada que reunió inteligencia artificial, soluciones digitales, desarrollos propios y robótica.

El encuentro permitió conocer un proceso que atraviesa a toda la organización: la evolución desde una operación apoyada en registros en papel y comunicaciones por radio hacia un ecosistema de sistemas integrados, aplicaciones móviles y herramientas conectadas. Una transformación que continúa avanzando y que expresa la visión de la empresa de crecer, desarrollar nuevas capacidades e incorporar tecnología a sus servicios de salud.

Desde la recepción de una llamada hasta el registro de una atención, la información conecta distintas etapas del servicio. Durante el Ateneo se presentaron las herramientas que sostienen esa integración: seguimiento de ambulancias mediante GPS, historia clínica electrónica y electrocardiogramas digitales que pueden visualizarse en tablets y vincularse con cada atención.

La telemedicina y las estaciones médicas digitales también formaron parte del recorrido, mostrando cómo la conectividad amplía las modalidades de acceso a la atención y permite desarrollar nuevas formas de interacción entre profesionales y pacientes.

Detrás de esas herramientas existe una infraestructura que acompaña la transformación: comunicaciones y telefonía en la nube, respaldo de información, plataformas de colaboración e integración entre sistemas. Su desarrollo forma parte de la capacidad tecnológica que Emerger construye para sostener su operación y acompañar su crecimiento.

Inteligencia artificial aplicada al trabajo cotidiano

La inteligencia artificial ocupó un lugar central con la presentación de una herramienta de asistencia a los operadores que permite transcribir llamadas, organizar información y sugerir preguntas o categorías operativas.

Su incorporación muestra cómo la IA comienza a integrarse en procesos concretos de la organización, aportando asistencia a los equipos, con supervisión y decisiones a cargo de las personas.

Innovación con una agenda de crecimiento

La presencia de Roberto, un robot humanoide que participó como anfitrión de las actividades, acercó una experiencia de interacción con la robótica. Los espacios participativos permitieron a los asistentes explorar las herramientas y vincular el recorrido tecnológico de Emerger con sus próximos desafíos.

Entre las líneas de trabajo presentadas se incluyeron agentes virtuales de voz, analítica y auditoría con inteligencia artificial, nuevas funcionalidades de la aplicación y tableros de gestión.

El Ateneo 2026 puso en escena una convicción que orienta a la organización: crecer es también transformar la manera de trabajar, conectar el conocimiento y desarrollar nuevas capacidades tecnológicas. Para Emerger, innovar forma parte de su identidad y de su compromiso con la evolución de la atención de la salud.