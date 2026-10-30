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Cuidado de la ropa: errores comunes al lavar que acortan su vida

Si bien los fabricantes garantizan entre 15 y 20 lavados, los usuarios esperan hasta 50; la diferencia radica en los errores comunes al lavar ropa que deterioran las prendas.

30 de octubre 2026 · 13:24hs
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Cuidado de la ropa: errores comunes al lavar que acortan su vida

Imagina que compras un buzo que te encanta. Lo usas, lo lavas, lo secas, y a los pocos meses tiene bolitas, el color se apagó y las mangas quedaron más cortas. La reacción habitual es echarle la culpa a la calidad de la prenda. A veces es así. Pero muchas veces el problema empezó en el lavarropas y terminó en el secado.

Vale la pena tomarlo en serio, y no solo por el bolsillo. Según WRAP, una organización británica que estudia el desperdicio de recursos, extender la vida de la ropa nueve meses puede reducir hasta un 20 % su huella de carbono, de agua y de residuos. Los mismos estudios marcan un desfasaje: las pruebas de durabilidad vigentes exigen que una prenda resista entre 15 y 20 lavados, mientras que la gente espera que dure hasta 50. Entre lo que el fabricante garantiza y lo que vos esperas, hay un margen que depende de cómo la tratas.

Por qué se cometen

La mayoría de estos errores no vienen del descuido, sino de la costumbre. Aprendimos a lavar mirando cómo lo hacían en casa, con otros lavarropas, otros jabones y, sobre todo, otra ropa. Las telas de hoy mezclan fibras naturales y sintéticas, elastano, estampados y tratamientos que no existían hace unas décadas, y no todas reaccionan igual al agua caliente, la fricción o el calor del secado.

A eso se suma la falta de tiempo. Lavar se volvió una tarea que se resuelve en piloto automático: se junta todo, se aprieta un botón y listo. El resultado es que tratamos igual a una toalla y a una remera de algodón fino, y las prendas más delicadas pagan el costo.

Y hay un dato que casi nadie aprovecha: la información para hacerlo bien ya viene con la prenda. En la Argentina, el reglamento técnico del Mercosur sobre etiquetado de productos textiles obliga a que la etiqueta informe el tratamiento de cuidado para la conservación del producto. Está ahí, cosida en la costura, y en general la cortamos porque pica.

Error 1: lavar todo junto sin mirar la etiqueta

Es el error más extendido y, en mi opinión, el que más daño hace a largo plazo. Mezclar jeans con ropa interior, toallas con remeras o prendas oscuras con claras parece práctico, pero cada tipo de tela tiene su propia tolerancia.

Las telas pesadas, como el jean o las toallas, rozan contra las livianas durante todo el ciclo. Esa fricción es la que genera las bolitas y afina las fibras. Los cierres, ganchos y botones metálicos enganchan tejidos delicados. Y los colores nuevos, sobre todo en los primeros lavados, pueden desteñir sobre el resto de la carga.

La etiqueta resuelve buena parte del problema: indica cómo lavar, si admite blanqueador, cómo secar y cómo planchar. Aprender los símbolos lleva un rato, pero se aprende una sola vez. Separar por color, por peso de la tela y por indicación de cuidado es el cambio que más rinde con menos esfuerzo. Y cerrar los cierres y dar vuelta las prendas con estampado antes de meterlas al tambor completa la tarea.

Error 2: cargar de más el lavarropas y el jabón

Acá hay una intuición equivocada muy arraigada: que más jabón lava mejor y que llenar el tambor ahorra agua y luz. Ninguna de las dos cosas es tan simple.

Un tambor sobrecargado no deja que la ropa se mueva. Las prendas quedan apretadas, el agua no circula bien y el lavado es desparejo. Además, la fricción aumenta y el centrifugado exige más a las costuras. El manual de cada lavarropas indica la carga máxima; respetarla no es un capricho del fabricante.

Con el jabón pasa algo parecido. El exceso no se enjuaga del todo, queda en las fibras, las endurece y puede apagar los colores. También deja residuos en el lavarropas. La dosis correcta es la que indica el envase según la cantidad de ropa y el tipo de lavado, no la que “por las dudas” parece más segura.

La temperatura del agua es el tercer elemento de este combo. El agua caliente sirve para ciertas prendas, pero en muchas otras achica, destiñe o deforma. Otra vez, la etiqueta manda.

Error 3: el secado

Si tuviera que elegir un solo momento donde la ropa envejece más rápido, elegiría este. El calor, la fricción del tambor y el exceso de tiempo hacen más daño que el lavado mismo en muchas telas, sobre todo en las que tienen elastano o mezclas sintéticas.

El primer problema es secar todo con el mismo programa. Una toalla gruesa y una remera liviana no necesitan el mismo tiempo ni la misma temperatura. Cuando se secan juntas, la remera queda expuesta al calor mucho más de lo que necesitaba. El segundo es el sobresecado: dejar la ropa dando vueltas después de que ya está seca reseca las fibras, las vuelve ásperas y favorece que encojan.

El tercero es no distinguir entre equipos. Hay secarropas que solo centrifugan para sacar el exceso de agua, y otros que secan con aire caliente.

Si estás comparando opciones y buscas seca ropa así, separado, conviene que antes revises en la etiqueta de tus prendas cuáles admiten secado en máquina.

Elegir un secarropas según cómo es tu ropa, y no solo según el espacio disponible, cambia mucho el resultado a largo plazo. Y si el lavarropas o el secarropas ya muestran desgaste, las ofertas del Cyber Monday son un buen momento para comparar modelos que cuiden mejor la ropa.

En los modelos por calor, como un secarropas Whirlpool por calor, lo importante es usar el programa que corresponde a cada tipo de tela y no superar la carga que indica el fabricante en su manual.

Para las prendas que la etiqueta marca como no aptas para secarropas, el secado al aire sigue siendo la opción. A la sombra, para cuidar los colores, y en el caso de los tejidos de punto, extendidos en horizontal para que no se estiren por el peso del agua.

La recomendación

No hace falta cambiar todo de golpe. Mi propuesta es concreta y entra en el próximo lavado:

  • Antes de lavar: separa la ropa en tres pilas como mínimo: blancos y claros, oscuros, y delicados. Si una prenda es nueva y de color intenso, lávala aparte las primeras veces.
  • Al cargar: respeta la carga máxima del manual del lavarropas y usa la dosis de jabón que indica el envase.
  • Al secar: lee el símbolo de secado de cada prenda. Lo que no admite máquina va al aire, y lo que sí, con el programa que corresponde y sin dejarlo de más.
  • Una vez: dedica diez minutos a aprender los símbolos de las etiquetas. Es la información más útil que viene con cualquier prenda.

Cuidar la ropa no es una cuestión de obsesión por la limpieza. Es sacarle el máximo a algo que ya pagaste y que, si lo tratas bien, puede acompañarte bastante más de lo que imaginas

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