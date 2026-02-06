La Posta hotel & Refugio de montaña

Muy cerca del sol y las estrellas, donde Córdoba dialoga con el cielo y levanta vuelo con los cóndores, La Posta Hotel de Montaña brinda un estilo rústico y confortable para vivir un momento inolvidable.

Sus actividades de turismo activo y natural, más una cuidada propuesta gastronómica, harán que tu estadía en las Altas Cumbres cordobesas sea una experiencia donde sólo hay un único requisito indispensable: Disfrutar.

Ubicados en el Km 42 de Las Altas Cumbres a 2300 Metros de Atura se encuentra el hotel La Posta , un hotel de montaña con mucha historia donde la tranquilidad, el confort y el paisaje se encuentran.

La vieja ruta 14 fue paso obligado de carretas y caballos dándole albergue y comida a las personas que necesitaban cruzar las sierras en aquellos años. Hoy es un lugar que permite disfrutar de la inmensidad de las sierras.

La Posta Hotel ofrece estadía con desayuno y media pensión, servicio de restaurante al mediodía, con comidas caseras y cafetería por la tarde. Pileta cubierta climatizada de temporada.

Ofrece una amplia y variada gama de excursiones guiadas: Cabalgatas y trekking, dentro del predio de 700 hectáreas. Río subterráneo, cascadas, arroyos y muchos rincones para estar en contacto con la naturaleza. Mucho espacio para disfrutar de tus vacaciones en familia o en pareja.