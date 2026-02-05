La Capital | Novedades | Costa Atlántica

¿Cuánto cuesta vacacionar en la Costa Atlántica este verano?

Pasajes, playa y comida: cuánta plata se necesita para vacacionar en la Costa Atlántica y qué destinos implican mayor o menor gasto.

5 de febrero 2026 · 10:25hs
¿Cuánto cuesta vacacionar en la Costa Atlántica este verano?

Viajar a la Costa Atlántica ya no es solo una cuestión de ganas o kilómetros. Para muchas familias, la decisión empieza y termina en una cuenta concreta: cuánto cuesta salir, cuánto se gasta por día y si el presupuesto alcanza para sostener una semana sin sobresaltos. Con precios que se mueven casi a diario, anticipar números antes de comprar un pasaje dejó de ser una recomendación y pasó a ser una necesidad.

1- Mar del Plata

Mar del Plata mantiene un atractivo difícil de discutir. Es una ciudad grande, con movimiento constante, donde conviven playas urbanas, gastronomía variada, espectáculos y la posibilidad de armar tanto escapadas cortas como estadías largas. La eligen familias que buscan servicios, parejas que priorizan opciones culturales y también grupos de amigos que valoran la vida nocturna.

¿Qué micros van a Mar del Plata y cuánto sale el pasaje?

Desde Rosario hay una oferta estable y variada de pasajes en micro con destino a Mar del Plata, que se intensifica durante la temporada alta. Operan empresas como Chevallier, Costera Criolla, Empresa Argentina y Zenit, con servicios que van desde semicama hasta categorías superiores de mayor confort.

El viaje dura alrededor de 9 horas, una opción elegida por quienes prefieren viajar de noche y llegar por la mañana sin perder un día de playa. El precio del pasaje varía según la anticipación de compra y el tipo de servicio. Como referencia, los valores arrancan en torno a los $105.000 por tramo en semicama.

¿Cuánto cuesta pasar un día de playa en Mar del Plata?

El presupuesto para un día de playa depende mucho de la zona elegida. En Punta Mogotes, el alquiler diario de una carpa ronda los $80.000, mientras que en Playa Grande o en sectores del sur puede superar los $110.000. En promedio, los valores se ubican entre $55.000 y $85.000.

Además del alquiler de carpa o sombrilla, el gasto diario suele completarse con consumos típicos de playa. Entre los más habituales, la docena de churros se vende alrededor de $11.000 y los choclos desde $5.000, mientras que opciones rápidas como panchos, hamburguesas o choripanes parten desde los $3.000 a $6.000, según el producto y la zona.

Las bebidas también suman al presupuesto: una botella de agua o saborizada cuesta desde $2.000 y las gaseosas pueden llegar a los $5.000.

¿Cuánto cuesta comer afuera en Mar del Plata?

Comer afuera sigue siendo uno de los gastos más previsibles. Un restaurante de precio moderado, con platos principales y bebida, implica un desembolso cercano a los $90.000 para una familia tipo de cuatro personas.

¿Cuánto necesita una familia para vacacionar en Mar del Plata?

Sumando alojamiento y gastos básicos, una familia tipo necesita alrededor de $2.779.767 para pasar una semana en Mar del Plata. Se trata de uno de los destinos de la Costa Atlántica que mejor combina variedad de servicios, opciones para todos los gustos y un presupuesto relativamente equilibrado.

2- Pinamar

Pinamar tiene un perfil marcado. Playas amplias, fuerte presencia de turismo joven y un clima que invita a escapadas de fin de semana o vacaciones cortas, aunque con costos elevados. Es un destino elegido por quienes priorizan servicios de playa más exclusivos y una vida social activa.

¿Qué empresas de micro llegan a Pinamar y cuánto sale el pasaje?

Pinamar cuenta con una buena conectividad desde Rosario, con servicios operados por empresas como Fono Bus, Zenit y Brown. El viaje tiene una duración aproximada de 8 horas y 45 minutos, con múltiples opciones de salida y distintos niveles de confort. Revisar con anticipación horarios y precios resulta clave para adaptar el traslado a escapadas cortas o fines de semana largos sin desordenar el presupuesto.

Los precios de los pasajes se mueven en una franja similar entre las distintas empresas: Fono Bus ofrece pasajes desde $103.200 por tramo, Zenit desde $113.000 y Brown desde $102.000.

¿Cuánto cuesta pasar un día de playa en Pinamar?

El costo de playa es uno de los puntos más altos del presupuesto. En balnearios tradicionales como Cocodrilo, las carpas diarias rondan los $86.000. En paradores premium, como Negroni, el valor puede escalar hasta los $120.000. Incluso llevando heladerita, una familia de cuatro suele gastar alrededor de $50.000 en consumos básicos como churros, choclos y bebidas.

¿Cuánto cuesta comer afuera en Pinamar?

Almorzar en un parador cuesta entre $25.000 y $40.000 por persona. Por la noche, una cena con alcohol eleva el gasto y puede llegar a los $50.000 por comensal, un punto a tener en cuenta al armar el presupuesto semanal.

¿Cuánto necesita una familia para vacacionar en Pinamar?

Pinamar es el destino más caro del listado. Para una semana completa, una familia tipo necesita unos $8.026.847, impulsado principalmente por el alto valor de los alquileres temporarios.

3- Villa Gesell

Costa 2

Villa Gesell combina dos públicos que conviven sin grandes conflictos. Familias que buscan precios más contenidos y jóvenes atraídos por un verano activo. Sus playas extensas y una estructura urbana más sencilla la vuelven una opción intermedia dentro de la Costa Atlántica.

¿Qué empresas de micros llegan a Villa Gesell y cuánto cuesta el pasaje?

Las principales empresas que cubren el trayecto son Fono Bus, Zenit y Brown. En temporada alta, especialmente en enero, los servicios se refuerzan y el viaje tiene una duración aproximada de 9 horas y 25 minutos, según el tipo de recorrido.

Los valores son similares a los de otros destinos de la zona: Fono Bus ofrece pasajes desde $103.200 por tramo, Zenit desde $113.000 y Brown desde $102.000.

¿Cuánto cuesta pasar un día de playa en Villa Gesell?

El alquiler de sombra es más accesible que en Pinamar. Las carpas se consiguen desde $45.000 a $50.000 por día. En cuanto a consumos, los precios de los vendedores ambulantes se mantienen en niveles parecidos a Mar del Plata, con docenas de churros entre $10.000 y $12.000.

¿Cuánto cuesta comer afuera en Villa Gesell?

Alejarse de la avenida principal ayuda a cuidar el bolsillo. En bodegones y restaurantes de barrio se consiguen menús familiares por $70.000 a $80.000.

¿Cuánto necesita una familia para vacacionar en Villa Gesell?

Es el destino más accesible del grupo. Una familia tipo necesita aproximadamente $2.188.670 para pasar siete días en enero.

Entre números que se estiran y decisiones que se ajustan, la Costa Atlántica sigue ofreciendo alternativas para distintos bolsillos. La clave suele estar en anticiparse, comparar opciones y organizar el viaje con tiempo. Para quienes prefieren resolver el traslado sin pasar por la terminal, una opción práctica es comprar los pasajes desde el celular: descargá la App Android de Central de Pasajes y tené todo listo antes de empezar a armar las valijas.

