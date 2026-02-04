La Capital | Novedades | dólar

El dólar no tiene buenas perspectivas para 2026, pero en Argentina no para de subir

John Cunningham - Periodista especializado en Finanzas

Por John Cunningham - Periodista especializado en Finanzas

4 de febrero 2026 · 13:01hs
El dólar no tiene buenas perspectivas para 2026, pero en Argentina no para de subir

El peso se licúa con la inflación, pero los tradicionales dólares en el colchón dejan de ser una opción atractiva para quienes saben mirar las señales del extranjero. En un contexto de "dólar débil", cada vez más argentinos abren una cuenta en un broker e intentan maniobrar a través de las criptomonedas. Cuál es el panorama de la economía que se viene.

¿Cuáles son las señales de debilidad del dólar en los mercados internacionales?

Según datos publicados por Bloomberg en diciembre, el índice que mide el desempeño del dólar contra una canasta de monedas lleva una caída del 8% en el año, lo que lo encamina a su peor desempeño anual desde 2017.

Para los operadores, el dato marca un "cambio de clima" en torno a la moneda que durante décadas funcionó como refugio de valor para millones de ahorristas en todo el globo.

Como muchos fenómenos de la economía, este retroceso no se explica por un único factor. Por un lado, el mercado descuenta que el ciclo de endurecimiento monetario en Estados Unidos ya quedó atrás, de la misma manera que varias economías desarrolladas muestran señales de resiliencia.

Ese factor relativiza la situación "excepcional" de Estados Unidos. Las tensiones fiscales, un escenario político cargado de incertidumbre y la "fiebre del oro" también aportan a la situación del dólar debilitado frente a otras monedas como el euro o el dólar australiano.

De acuerdo al análisis del medio internacional, no es una corrección puntual, sino una expectativa extendida en el tiempo. De hecho, muchos vaticinan que el dólar todavía "no tocó fondo".

¿Qué efecto podría tener la baja de tasas?

Si el dólar ya está golpeado, una baja de tasas podría darle el golpe de gracia. Si el costo del dinero en Estados Unidos baja, el atractivo del dólar como activo financiero también se reduciría en el extranjero.

Unas tasas más bajas implican menores rendimientos para quienes mantienen posiciones en dólares, lo que incentiva la salida de capitales hacia otros mercados y debilita al billete verde en el tablero global.

Sin embargo, los propios analistas advierten que este proceso no está exento de volatilidad. Un rebote puntual del dólar podría darse si los datos de actividad sorprenden al alza o si la inflación obliga a la Fed a recalibrar sus planes. Aun así, el consenso apunta a un 2026 con un dólar más débil que fuerte.

Mientras tanto, en Rosario supera la barrera de los $1.500

Mientras el dólar pierde brillo afuera, en Argentina la película es completamente distinta. En Rosario, el dólar blue superó los $1.500, por motivos totalmente distintos a los que se han mencionado hasta ahora en este artículo.

En el país operan otras preocupaciones, como las tensiones políticas, las redefiniciones del esquema cambiario y una persistente desconfianza en el peso argentino. El contraste es tan evidente que es casi como revelar una fotógrafía que muestra que el problema sigue siendo la moneda local, no la extranjera.

Aunque el esquema de bandas cambiarias busca ordenar expectativas y reducir la volatilidad, no logra disipar del todo la demanda de cobertura. El mercado mira de reojo el calendario de vencimientos de deuda, la necesidad de financiamiento y la velocidad a la que se licúa el poder adquisitivo.

En ese contexto, hasta un dólar "débil", como el que se ha visto a finales de 2025 y el que se espera para 2026, sube en el país. Así, sigue funcionando como termómetro del riesgo argentino.

Una "tormenta perfecta" para los ahorristas argentinos

En Argentina, al cierre del tercer trimestre del 2025, el INDEC calcula que hay 253 mil millones de dólares atesorados fuera del sistema financiero, en colchones, alacenas o cajas privadas en los bancos.

Semejante cifra, equivalente a casi la mitad del PBI argentino, solamente se explica por una profunda desconfianza de los ahorristas en el sistema bancario y en los gobiernos.

Eso que durante años fue una práctica recurrente de la clase media, la acumulación de dólares informales para el ahorro, ahora pierde atractivo por la situación de inflación y pérdida de valor de la moneda del norte.

Un dólar globalmente débil reduce el atractivo de guardar billetes como única forma de resguardo, especialmente si la inflación internacional y la baja de tasas erosionan su poder de compra.

Para los ahorristas argentinos más atentos, el escenario obliga a repensar decisiones, ya que no es suficiente con dolarizarse. También importa qué dólar y dónde. La coyuntura exige interesarse por alternativas que permitan diversificar riesgos, generar rendimiento y no quedar atrapados entre un peso frágil y una divisa que, afuera, ya no ofrece las certezas de antes.

De cara a 2026, el panorama sigue siendo desafiante. El dólar no muestra buenas perspectivas en el plano internacional, pero en Argentina continúa subiendo porque cumple una función que va más allá de su valor externo. Al final, es un refugio, pero también está dando algunas señales de alerta.

Noticias relacionadas
la deteccion temprana como aliada clave frente al cancer

La detección temprana como aliada clave frente al cáncer

Ver comentarios

Las más leídas

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Juicio por doble femicidio narco: El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo

Juicio por doble femicidio narco: "El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo"

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Lo último

Se cayó la estrella del ex Paseo Star: el emblemático edificio de Sarmiento 778 sigue en alquiler

Se cayó la estrella del ex Paseo Star: el emblemático edificio de Sarmiento 778 sigue en alquiler

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero: cómo es el registro en Arca

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero: cómo es el registro en Arca

Nina Suárez vuelve a Rosario en formato power trío

Nina Suárez vuelve a Rosario en formato power trío

Odontólogos denuncian a falsos profesionales que ofrecen servicios en redes sociales

Realizaron una presentación en el Ministerio Público de la Acusación para detener el accionar de profesionales "truchos". Cómo detectar si se trata de impostores
Odontólogos denuncian a falsos profesionales que ofrecen servicios en redes sociales
Dos extranjeros y una avioneta que no aparece: crece el misterio entre Chaco y Santa Fe
Policiales

Dos extranjeros y una avioneta que no aparece: crece el misterio entre Chaco y Santa Fe

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario
La Ciudad

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Arrancó juicio histórico por delitos ambientales contra productores y funcionarios de Pergamino

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Arrancó juicio histórico por delitos ambientales contra productores y funcionarios de Pergamino

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años de prisión
Policiales

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años de prisión

Ladrón se defendió a ladrillazos y huyó pero luego fue hallado en un contenedor de residuos
POLICIALES

Ladrón se defendió a ladrillazos y huyó pero luego fue hallado en un contenedor de residuos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Juicio por doble femicidio narco: El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo

Juicio por doble femicidio narco: "El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo"

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

¿Messi a Newells?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

¿Messi a Newell's?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

Ovación
Arrancó la Libertadores 2026: cuándo se sortea y en qué bombo estará Central
Ovación

Arrancó la Libertadores 2026: cuándo se sortea y en qué bombo estará Central

Arrancó la Libertadores 2026: cuándo se sortea y en qué bombo estará Central

Arrancó la Libertadores 2026: cuándo se sortea y en qué bombo estará Central

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newells por la salida de un volante?

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante?

Central busca recuperar la felicidad en una ciudad donde supo ser muy feliz

Central busca recuperar la felicidad en una ciudad donde supo ser muy feliz

Policiales
Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años de prisión
Policiales

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años de prisión

Dos extranjeros y una avioneta que no aparece: crece el misterio entre Chaco y Santa Fe

Dos extranjeros y una avioneta que no aparece: crece el misterio entre Chaco y Santa Fe

Ladrón se defendió a ladrillazos y huyó pero luego fue hallado en un contenedor de residuos

Ladrón se defendió a ladrillazos y huyó pero luego fue hallado en un contenedor de residuos

Juicio por doble femicidio narco: El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo

Juicio por doble femicidio narco: "El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo"

La Ciudad
Se cayó la estrella del ex Paseo Star: el emblemático edificio de Sarmiento 778 sigue en alquiler
La Ciudad

Se cayó la estrella del ex Paseo Star: el emblemático edificio de Sarmiento 778 sigue en alquiler

Fuerte viento: un árbol cayó encima de una pareja que iba en moto en Pichincha

Fuerte viento: un árbol cayó encima de una pareja que iba en moto en Pichincha

Aguas Santafesinas analiza suba de tarifa: se viene un aumento para el segundo bimestre

Aguas Santafesinas analiza suba de tarifa: se viene un aumento para el segundo bimestre

Casi 70 reclamos por árboles y ramas caídas tras las fuertes ráfagas de viento en Rosario

Casi 70 reclamos por árboles y ramas caídas tras las fuertes ráfagas de viento en Rosario

Una de cal y una de arena en el reclamo de Santa Fe por el gas sin sobrecostos
Economía

Una de cal y una de arena en el reclamo de Santa Fe por el gas sin sobrecostos

Textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: Lo dice atrás de un escritorio
Economía

Textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: "Lo dice atrás de un escritorio"

Caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente
POLICIALES

Caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente

Pullaro: Santa Fe apuesta por ser la capital nacional del deporte
Política

Pullaro: "Santa Fe apuesta por ser la capital nacional del deporte"

Alquileres en barrios privados: las zonas más codiciadas y cuánto cuestan
La Ciudad

Alquileres en barrios privados: las zonas más codiciadas y cuánto cuestan

El ajuste económico destruyó casi 320.000 empleos formales
Economía

El ajuste económico destruyó casi 320.000 empleos formales

Turismo en Santa Fe: la provincia hizo un balance positivo
La Región

Turismo en Santa Fe: la provincia hizo un balance positivo

Central irá a Mar del Plata sin hinchas visitantes: No iban a poder recorrer la ciudad

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central irá a Mar del Plata sin hinchas visitantes: "No iban a poder recorrer la ciudad"

El Colo Ramírez y su vuelta a Newells: Vengo por revancha, por algo estoy acá

Por Hernán Cabrera
Ovación

El Colo Ramírez y su vuelta a Newell's: "Vengo por revancha, por algo estoy acá"

El Vaticano retoma un juicio que salpica hasta al fallecido Papa Francisco
Información General

El Vaticano retoma un juicio que salpica hasta al fallecido Papa Francisco

Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó a un portaaviones
El Mundo

Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó a un portaaviones

Mercados: las acciones argentinas en Wall Street caen hasta 32 por ciento
Economía

Mercados: las acciones argentinas en Wall Street caen hasta 32 por ciento

Operación Bolsa de Basura: polémica por los nombres de las redadas de ICE en EEUU
El Mundo

"Operación Bolsa de Basura": polémica por los nombres de las redadas de ICE en EEUU

Australia: un chico de 13 años nadó cuatro horas para salvar a su familia
Información General

Australia: un chico de 13 años nadó cuatro horas para salvar a su familia

Allanaron oficinas de Elon Musk en París por imágenes sexualizadas con IA
Información General

Allanaron oficinas de Elon Musk en París por imágenes sexualizadas con IA

Quedó preso por matar de una puñalada al ex de su pareja en barrio Belgrano
Policiales

Quedó preso por matar de una puñalada al ex de su pareja en barrio Belgrano

La ministra de Seguridad y Romina Diez confirman que sigue el Plan Bandera
Política

La ministra de Seguridad y Romina Diez confirman que sigue el Plan Bandera

Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio y Santa Fe busca equilibrar
Política

Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio y Santa Fe busca equilibrar

Renunció la directora del Museo Histórico Nacional por la polémica del sable
Política

Renunció la directora del Museo Histórico Nacional por la polémica del sable

El Congreso apunta al Indec y a Caputo por el freno al nuevo índice de inflación
Economía

El Congreso apunta al Indec y a Caputo por el freno al nuevo índice de inflación