Express Telecomunicaciones congela sus precios y refuerza su compromiso con la ciudad

La Libertad Avanza triunfó con holgura en Santa Fe y dejó lejos al peronismo y Provincias Unidas
La ola violeta también llegó al departamento Rosario: quién ganó en cada localidad
Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo de Milei"
Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: "Fue una elección muy difícil"
El presidente y un triunfo que resultó inesperado por su magnitud
Santa Fe: una mayoría silenciosa movida por el apoyo a Milei, el rechazo al pasado y el miedo
"No pudimos, pero sepan que no están solos", le dijo Caren Tepp al peronismo
"Comprá, campeón": el dólar cripto se desploma y cae debajo del oficial
Batacazo de Milei: las acciones argentinas vuelan hasta 16 % en Wall Street
El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso
Javkin habló tras el triunfo de LLA: "Rosario no quiere volver atrás"
Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli ganó por muy poco
Córdoba: se confirma el triunfo de LLA y la derrota del schiarettismo
Bullrich cosechó el 50 % en la elección de senadores en ciudad de Buenos Aires
Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52 %
Romina Diez: "La Libertad Avanza es la alternativa, no hay escenario de tercios"
Balance positivo de Kicillof: "De 15 diputados, renovamos los 15 y sumamos uno"
Decepción en el búnker de Provincias Unidas tras los resultados de Santa Fe
Scaglia: "Vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más"
Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes