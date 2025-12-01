La Capital | Fórmula 1 | Fórmula 1

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi

Este fin de semana, Franco Colapinto cerrará su primer año en Alpine a la par de que tres pilotos pelearán por el título de la máxima categoría

1 de diciembre 2025 · 11:16hs
Lando Norris

AP

Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen pelearán por el título de la Fórmula 1 2025.

La Fórmula 1 tendrá una de las definiciones más apasionantes de las últimas décadas este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos, con tres pilotos peleando por quedarse con el título. Por su parte, Franco Colapinto cerrará la temporada con Alpine, con las expectativas puestas de lleno en el 2026.

El argentino cumplió el domingo en Qatar después de haber largado desde el pit lane y cerró con un 14º puesto, aunque lejos de las posibilidades de sumar sus primeros puntos. Si bien todavía no sumó unidades esta temporada, manifestó que espera poder cambiar la cara el próximo año, ya con auto y motor nuevos.

En tanto, esta carrera que pondrá el punto final al 2025 de la F1 volverá a tener el principal atractivo de la definición del campeonato, tal como fue escenario de una mítica carrera en 2021 con la pelea mano a mano entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, que dejó el título en manos del neerlandés.

El vigente tetracampeón de la F1 protagonizó una histórica remontada en la segunda mitad de la temporada, tras los cambios de Red Bull, y mantiene la ilusión de seguir haciendo historia en el automovilismo, pero para eso deberá superar a ambos McLaren.

Lando Norris llega a esta carrera en la cima del campeonato y un podio le bastará para quedarse con su primer título, pero de no ser así deberá esperar que Verstappen no se lleve la victoria y mirar a Oscar Piastri, su compañero, de reojo. Los tres llegan con posibilidades de quedarse con el trofeo.

Abu Dhabi.jpg
El circuito de Yas Marina, en Abu DHabi, será el escenario de la definición de la temporada.

El circuito de Yas Marina, en Abu DHabi, será el escenario de la definición de la temporada.

Cuándo se disputa el GP de Abu Dhabi y dónde verlo

El Gran Premio de Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos se disputará desde el viernes 5 al domingo 7 de diciembre. La primera jornada contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el sábado será el turno de la tercera y luego la clasificación.

Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se definirá al nuevo campeón de la Fórmula 1 entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

>> Leer más: Fórmula 1: Franco Colapinto terminó catorce en Qatar, ganó Max y el campeonato está al rojo vivo

Toda la actividad del fin de semana en el circuito Yas Marina será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Abu Dhabi

Viernes 5 de diciembre

Prácticas Libres 1: 6.30

Prácticas Libres 2: 10

Sábado 6 de diciembre

Prácticas Libres 3: 17.30

Clasificación: 11

Domingo 7 de diciembre

Carrera: 10

* Horario en Argentina

Noticias relacionadas
Franco Colapinto no pudo hacer nada con el Alpine. Largó último desde boxes, llegó último.

Franco Colapinto largó de boxes último y así llegó a la meta en una aburrida sprint en Qatar

Franco Colapinto disputa en Qatar su 26º semana de gran premio con el Alpine.

Colapinto no pudo hacer mucho con el Alpine y largará último la sprint con Pierre Gasly al lado

El Alpine de Franco Colapinto en el asfalto de Qatar, donde se corre la penúltima de la Fórmula 1.

Cómo le fue a Franco Colapinto en el único ensayo libre del GP de Qatar

Franco Colapinto: Uno de mis grandes sueños es correr en Argentina.

Cuándo corre Franco Colapinto: horarios de entrenamientos, clasificación y GP de Qatar

Ver comentarios

Las más leídas

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Lo último

Polémico final de la Fórmula 1 en Qatar: las acusaciones de Red Bull y un pedido de disculpas

Polémico final de la Fórmula 1 en Qatar: las acusaciones de Red Bull y un pedido de disculpas

Pullaro hace más cambios: sale la secretaria de Energía

Pullaro hace más cambios: sale la secretaria de Energía

El escándalo entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: dichos, reproches y ruptura inesperada

El escándalo entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: dichos, reproches y ruptura inesperada

Se fue Patricia Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en Rosario?

El operativo conjunto entre la provincia y Nación se mantiene. Juran que no habrá cambios tras la partida de una mentora del exitoso programa. ¿Qué viene?
Se fue Patricia Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en Rosario?

Por Facundo Borrego
Los reclamos de consumidores crecieron 29% en Rosario: cuáles fueron los más frecuentes
La Ciudad

Los reclamos de consumidores crecieron 29% en Rosario: cuáles fueron los más frecuentes

Crimen en el barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa
Policiales

Crimen en el barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Pullaro hace más cambios: sale la secretaria de Energía
Política

Pullaro hace más cambios: sale la secretaria de Energía

La EPE avanza en obras que buscan bajar la frecuencia de cortes en verano
LA CIUDAD

La EPE avanza en obras que buscan bajar la frecuencia de cortes en verano

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección

Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección

Ovación
Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi
Ovación

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi

Insólito: destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata

Insólito: destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata

Esgrima: Covani, un touch lo dejó sin el oro y con sed de revancha

Esgrima: Covani, un touch lo dejó sin el oro y con sed de revancha

Policiales
Sufrió lesiones graves en Empalme Graneros: investigan si lo apuñaló su hermana
Policiales

Sufrió lesiones graves en Empalme Graneros: investigan si lo apuñaló su hermana

Crimen en el barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Crimen en el barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada

La Ciudad
Los reclamos de consumidores crecieron 29% en Rosario: cuáles fueron los más frecuentes
La Ciudad

Los reclamos de consumidores crecieron 29% en Rosario: cuáles fueron los más frecuentes

Se fue Patricia Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en Rosario?

Se fue Patricia Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en Rosario?

Apuestas online: jugadores de Newells y Central se suman a la campaña #No Garpa

Apuestas online: jugadores de Newell's y Central se suman a la campaña #No Garpa

La EPE avanza en obras que buscan bajar la frecuencia de cortes en verano

La EPE avanza en obras que buscan bajar la frecuencia de cortes en verano

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida
La Ciudad

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Verano 2026: así será el clima en la Costa Atlántica, en Rosario y en todo el país
Información General

Verano 2026: así será el clima en la Costa Atlántica, en Rosario y en todo el país

El salto de dos diputados rosarinos del PRO a LLA desata una guerra interna
Política

El salto de dos diputados rosarinos del PRO a LLA desata una guerra interna

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas por cobrar dos veces un vuelo
La Ciudad

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas por cobrar "dos veces" un vuelo

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia
Información General

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección
Ovación

Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección

Facundo Marín: No juego más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera

Por Juan Iturrez
Ovación

Facundo Marín: "No juego más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera"

Quini 6 vacante: cuatro santafesinos ganaron $19,8 millones en el Siempre Sale
Información General

Quini 6 vacante: cuatro santafesinos ganaron $19,8 millones en el Siempre Sale

Se viene el Quini 6 especial navideño con un Siempre Sale de $6.000 millones
Información General

Se viene el Quini 6 especial navideño con un Siempre Sale de $6.000 millones

El gurú rosarino del blue y un diagnóstico contundente: En diciembre el dólar baja
Economía

El gurú rosarino del blue y un diagnóstico contundente: "En diciembre el dólar baja"

Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors y se metió en las semis del Torneo Clausura
Ovación

Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors y se metió en las semis del Torneo Clausura

Beneficios para la salud física y mental: Aikido, con su dojo oficial en Rosario

Por Leandro Garbossa
Ovación

Beneficios para la salud física y mental: Aikido, con su dojo oficial en Rosario

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada
Policiales

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada

Alcoholemia en Rosario: un conductor tenía 2,50 g/l y otro causó un choque
La Ciudad

Alcoholemia en Rosario: un conductor tenía 2,50 g/l y otro causó un choque

Aumentan los casos de tos convulsa: 57 en la provincia, la mayoría en Rosario
La Ciudad

Aumentan los casos de tos convulsa: 57 en la provincia, la mayoría en Rosario

Miguel Russo, Ricardo Iorio y Miguel Lifschitz tendrán calles con su nombre
La Ciudad

Miguel Russo, Ricardo Iorio y Miguel Lifschitz tendrán calles con su nombre

Tiroteo en California: buscan a un hombre que mató a tres nenes y un adulto
Información General

Tiroteo en California: buscan a un hombre que mató a tres nenes y un adulto

Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan
La Ciudad

Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

Beccani: La industria es trabajo calificado y movilidad social
Economía

Beccani: "La industria es trabajo calificado y movilidad social"