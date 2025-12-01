Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi

Este fin de semana, Franco Colapinto cerrará su primer año en Alpine a la par de que tres pilotos pelearán por el título de la máxima categoría

La Fórmula 1 tendrá una de las definiciones más apasionantes de las últimas décadas este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos, con tres pilotos peleando por quedarse con el título. Por su parte, Franco Colapinto cerrará la temporada con Alpine , con las expectativas puestas de lleno en el 2026.

El argentino cumplió el domingo en Qatar después de haber largado desde el pit lane y cerró con un 14º puesto , aunque lejos de las posibilidades de sumar sus primeros puntos. Si bien todavía no sumó unidades esta temporada, manifestó que espera poder cambiar la cara el próximo año, ya con auto y motor nuevos.

En tanto, esta carrera que pondrá el punto final al 2025 de la F1 volverá a tener el principal atractivo de la definición del campeonato , tal como fue escenario de una mítica carrera en 2021 con la pelea mano a mano entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, que dejó el título en manos del neerlandés.

El vigente tetracampeón de la F1 protagonizó una histórica remontada en la segunda mitad de la temporada, tras los cambios de Red Bull, y mantiene la ilusión de seguir haciendo historia en el automovilismo, pero para eso deberá superar a ambos McLaren .

Lando Norris llega a esta carrera en la cima del campeonato y un podio le bastará para quedarse con su primer título, pero de no ser así deberá esperar que Verstappen no se lleve la victoria y mirar a Oscar Piastri, su compañero, de reojo. Los tres llegan con posibilidades de quedarse con el trofeo.

Abu Dhabi.jpg El circuito de Yas Marina, en Abu DHabi, será el escenario de la definición de la temporada.

Cuándo se disputa el GP de Abu Dhabi y dónde verlo

El Gran Premio de Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos se disputará desde el viernes 5 al domingo 7 de diciembre. La primera jornada contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el sábado será el turno de la tercera y luego la clasificación.

Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se definirá al nuevo campeón de la Fórmula 1 entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

>> Leer más: Fórmula 1: Franco Colapinto terminó catorce en Qatar, ganó Max y el campeonato está al rojo vivo

Toda la actividad del fin de semana en el circuito Yas Marina será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Abu Dhabi

Viernes 5 de diciembre

Prácticas Libres 1: 6.30

Prácticas Libres 2: 10

Sábado 6 de diciembre

Prácticas Libres 3: 17.30

Clasificación: 11

Domingo 7 de diciembre

Carrera: 10

* Horario en Argentina