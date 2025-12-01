Thiago Bartalini: "Fue un golpe artero, solo quería separar y terminé en el hospital"

“Terminé la noche del domingo con el labio cortado y con una cirugía. Sé que contra esta clase de equipos siempre terminamos de la misma forma. En el partido de ida, algo que mucha gente no sabe, en el entretiempo también vinieron al vestuario. Hubo una pelea, pero no pasó nada grave. Y lo del domingo fue muy triste. Una locura lo que se vio. Todo se desencadenó con las dos expulsiones y con el gol de Obregón. Nosotros estamos jugando en la Primera C y no buscamos problemas. En esta ocasión lo estábamos ganando, nunca buscamos líos y nos fuimos con nuestra gente al banco con los suplentes a festejar. Después la visita no se aguantó perder, nos vinieron a buscar, hubo corridas y también se metieron con nuestras familias, tirándole cosas a la tribuna. Fue un golpe artero, solo quería separar y terminé en el hospital”, dijo Thiago Bartalini, quien fue agredido en forma cobarde por hinchas de Aguirre.