Thiago Bartalini: "Fue un golpe artero, solo quería separar y terminé en el hospital"

El defensor de PSM Fútbol se refirió de la agresión que sufrió luego del partido ante Coronel Aguirre. Recibió 13 puntos en la boca

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

1 de diciembre 2025 · 21:31hs
Thiago Bartalini. El defensor con el rostro ensangrentado tras recibir un golpe cobarde en el final del partido ante Coronel Aguirre 

Thiago Bartalini. El defensor con el rostro ensangrentado tras recibir un golpe cobarde en el final del partido ante Coronel Aguirre  
“Terminé la noche del domingo con el labio cortado y con una cirugía. Sé que contra esta clase de equipos siempre terminamos de la misma forma. En el partido de ida, algo que mucha gente no sabe, en el entretiempo también vinieron al vestuario. Hubo una pelea, pero no pasó nada grave. Y lo del domingo fue muy triste. Una locura lo que se vio. Todo se desencadenó con las dos expulsiones y con el gol de Obregón. Nosotros estamos jugando en la Primera C y no buscamos problemas. En esta ocasión lo estábamos ganando, nunca buscamos líos y nos fuimos con nuestra gente al banco con los suplentes a festejar. Después la visita no se aguantó perder, nos vinieron a buscar, hubo corridas y también se metieron con nuestras familias, tirándole cosas a la tribuna. Fue un golpe artero, solo quería separar y terminé en el hospital”, dijo Thiago Bartalini, quien fue agredido en forma cobarde por hinchas de Aguirre.

Bartalini contó la barbarie

Con mucha bronca e impotencia a la vez, el lateral ex-Central y Argentino contó el momento que recibió el artero golpe de atrás. “Fue una situación muy fea que nos tocó vivir. Se ve en el video que trato de calmar la situación ya que conozco a todos los jugadores de Aguirre y de repente recibo ese golpe artero en la boca. Me di cuenta que no era de un jugador de Aguirre, fue una persona de la hinchada de ellos que había ingresado. En todo el tiempo de la pelea estuve en contacto con los jugadores de Aguirre ya que a la mayoría los conozco bien, es más, estuvimos separando con cuatro o cinco jugadores de ellos al igual que con el cuerpo técnico nuestro. Hasta que apareció esta persona, que no sé quién es, a pegarme. Primero me cruzó de frente, no me dijo nada y esperó tenerme de espalda para poder pegarme. Me dijeron los chicos que tenía algo en la mano, así que no sé con qué me habrá pegado. Mi familia me llevó al hospital, me hicieron una cirugía importante. Tengo muchos puntos internos, me tuvieron que reconstruir las venas porque las tenía todas cortadas en el labio”, sostuvo el defensor.

PSM Fútbol

Genes perdió un diente

Bartalini también se refirió de la agresión que sufrió Genes en el partido. “En el medio del cotejo, el número 11 de Aguirre (Cristofer Coronel) le rompió un diente a Genes. Ni el árbitro ni el línea vieron la acción cobarde. A partir de esa infracción el trámite del cotejo cambió. Fue más friccionado y terminó con los incidentes.

En la presente temporada PSM Fútbol contrató 13 jugadores de Argentino para disputar el Regional Amateur. Todos deben volver el 30 de diciembre a la institución de barrio Sarmiento.

Al respecto Bartalini manifestó: “Decidimos con varios jugadores ir a jugar el resto del año a PSM para tener ritmo de competencia y ganar unos pesos. Somos jugadores profesionales y te pasan estas cosas. La verdad que da bronca”, cerró el lateral por izquierda con mucho fastidio.

La segunda fase ante Racing de Teodelina

Por su parte el equipo de Puerto General San Martín clasificó a la segunda fase del torneo Regional Amateur donde deberá dos partidos en esta instancia. El próximo domingo 7 de diciembre visitará a Racing de Teodelina y la revancha será el domingo 14 en Puerto.

El clásico entre Atalaya y Sportsmen Unidos tuvo su capítulo en el cuadrangular final de la Superliga del básque rosarino.

Básquet de Rosario: el clásico de la Sexta tuvo un contundente ganador en el cuadrangular final

Provincial sigue siendo muy competitivo en la Liga Argentina de Básquet,

Liga Argentina de Básquet: Provincial ganó en Armstrong

Nicola Pietrangeli, gloria del tenis italiano, junto a Guillermo Vilas y su hija Andanin. 

Falleció Nicola Pietrangeli, leyenda del tenis y dueño de un récord en la Davis

La selección argentina de hockey venció a China en la ciudad de Chennai.

Con gemelos rosarinos, la selección argentina junior de hockey avanza en el Mundial

