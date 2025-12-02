Dos heridos en una balacera en zona norte llegaron en moto hasta el Hospital Alberdi Dos jóvenes de 19 años fueron atacados cuando se desplazaban por avenida Sorrento a la altura de barrio Toba. Uno de ellos sufrió fractura de peroné. 2 de diciembre 2025 · 08:32hs

Foto: La Capital / Archivo. Los heridos en la balacera en zona norte llegaron en moto al Hospital Alberdi

Dos jóvenes de 19 años resultaron heridos en una balacera ocurrida este lunes al atardecer en un predio ubicado en la zona noroeste de Rosario. Las víctimas fueron atacadas mientras iban en moto y en ese mismo vehículo pudieron llegar hasta el Hospital Alberdi. Luego, uno de ellos fue derivado al Clemente Álvarez, porque la herida que sufrió requería atención más compleja: sufrió fractura de peroné.

Según indicaron fuentes oficiales, el incidente se conoció alrededor de las 19.30 de ayer cuando dos jóvenes que presentaban heridas de balas en las piernas llegaron en moto hasta el Hospital Alberdi.

Mientras eran asistidos en el efector de salud, Oscar D. y Lautaro G., ambos de 19 años, declararon que minutos antes, cuando circulaban en moto por avenida Sorrento a la altura de barrio Toba, se desató una balacera en la que resultaron heridos en las piernas.

De inmediato, según ese relato, se dirigieron al Hospital Alberdi en la misma moto. Según el parte médico, Oscar D. sufrió una herida de bala en muslo izquierdo sin compromiso óseo, mientas que Lautaro G. sufrió por un balazo factura de peroné izquierdo, por lo que se dispuso su traslado al Heca en un móvil del Sies.