Coeficiente App: un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000

Los datos corresponden a septiembre del 2025 y fueron recabados por Fundación Encuentro. Responden repartidores de Pedidos Ya y Rappi

Las aplicaciones de delivery incrementaron sus cadetes al compás de la crisis económica.

Una medición económica busca determinar cuántos pedidos debe realizar un repartidor de plataformas de delivery para cumplir con sus necesidades básicas. Según el Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (App) , un "rider" de Pedidos Ya o Rappi debe llevar casi 500 pedidos a destino para no ser pobre. Son 15 pedidos por día , si el trabajador no se “toma” ningún franco. Si tiene uno o dos días libres por semana, esta cifra aumenta.

Con mayor exactitud, un cadete de aplicación necesita 461 pedidos mensuales, sin contar propinas, para cubrir la canasta básica total de un hogar de cuatro integrantes ($1.213.800). De esta manera, el Coeficiente App mide cuánto cobran en promedio los repartidores por pedido y cuántos pedidos se necesitan para “sobrevivir”.

Los datos corresponden a septiembre de este año. Según relevó Fundación Encuentro, las plataformas de delivery más populares pagan a los repartidores en promedio por pedido $2.553,60 (sin propina). El informe r emarca que “el pedido promedio de Rappi es de $2.393,40 y el de PedidosYa, de $2713,80".

En el informe de Fundación Encuentro se destaca que, para cubrir las necesidades básicas de una familia tipo, los repartidores de Pedidos Ya o Rappi deben realizar 15 pedidos por día, si trabajan de lunes a lunes, sin ningún franco . Si tienen un día libre, deben realizar 20 pedidos por día, y si tienen dos jornadas sin trabajar por semana, 23 pedidos.

UN REPARTIDOR REALIZA CASI 500 PEDIDOS PARA SOSTENER UN HOGAR Diseñamos APP, un nuevo coeficiente que busca estimar cuánto esfuerzo en pedidos debe realizar un repartidor para vivir en Argentina: desde sostener un hogar tipo hasta pagar un alquiler en CABA. pic.twitter.com/LCNMRM7PmV

Un punto importante de este informe es que los datos se desprenden del precio promedio del pedido ($2.553,60), y no se tiene en cuenta la propina, lo que puede general un diferencial para el repartidor. Otra cuestión es que no se mide el gasto en nafta que deben cumplir los trabajadores que usan, por ejemplo, una moto para repartir.

Además, los datos de Fundación Encuentro se calcularon en base al costo de vida promedio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde para cubrir el alquiler promedio un repartidor necesitó realizar 271 pedidos.

>> Leer más: Alquileres por las nubes en Rosario: un monoambiente ya cuesta $320.000 y la suba duplica a la inflación

Si se piensa en una familia de cuatro integrantes, en Rosario el alquiler de un tres ambiente promedia los $550.000. Entonces, un repartidor tuvo que realizar aproximadamente 215 pedidos tan solo para pagar el alquiler, lo que significa 8 pedidos diarios, si el trabajador trabaja 26 días al mes (con un franco semanal).

Puntos claves del Coeficiente App

Algunos de los puntos claves que releva el Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (App) son los siguientes: