Coeficiente App: un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000

Una medición económica busca determinar cuántos pedidos debe realizar un repartidor de plataformas de delivery para cumplir con sus necesidades básicas. Según el Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (App), un "rider" de Pedidos Ya o Rappi debe llevar casi 500 pedidos a destino para no ser pobre. Son 15 pedidos por día, si el trabajador no se “toma” ningún franco. Si tiene uno o dos días libres por semana, esta cifra aumenta.
Con mayor exactitud, un cadete de aplicación necesita 461 pedidos mensuales, sin contar propinas, para cubrir la canasta básica total de un hogar de cuatro integrantes ($1.213.800). De esta manera, el Coeficiente App mide cuánto cobran en promedio los repartidores por pedido y cuántos pedidos se necesitan para “sobrevivir”.
Los datos corresponden a septiembre de este año. Según relevó Fundación Encuentro, las plataformas de delivery más populares pagan a los repartidores en promedio por pedido $2.553,60 (sin propina). El informe remarca que “el pedido promedio de Rappi es de $2.393,40 y el de PedidosYa, de $2713,80".
Repartidores de delivery: trabajar de lunes a lunes
En el informe de Fundación Encuentro se destaca que, para cubrir las necesidades básicas de una familia tipo, los repartidores de Pedidos Ya o Rappi deben realizar 15 pedidos por día, si trabajan de lunes a lunes, sin ningún franco. Si tienen un día libre, deben realizar 20 pedidos por día, y si tienen dos jornadas sin trabajar por semana, 23 pedidos.
Un punto importante de este informe es que los datos se desprenden del precio promedio del pedido ($2.553,60), y no se tiene en cuenta la propina, lo que puede general un diferencial para el repartidor. Otra cuestión es que no se mide el gasto en nafta que deben cumplir los trabajadores que usan, por ejemplo, una moto para repartir.
Además, los datos de Fundación Encuentro se calcularon en base al costo de vida promedio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde para cubrir el alquiler promedio un repartidor necesitó realizar 271 pedidos.
Si se piensa en una familia de cuatro integrantes, en Rosario el alquiler de un tres ambiente promedia los $550.000. Entonces, un repartidor tuvo que realizar aproximadamente 215 pedidos tan solo para pagar el alquiler, lo que significa 8 pedidos diarios, si el trabajador trabaja 26 días al mes (con un franco semanal).
Puntos claves del Coeficiente App
Algunos de los puntos claves que releva el Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (App) son los siguientes:
- Para sostener un hogar tipo (de cuatro integrantes), un repartidor debió completar 461 pedidos promedio.
- El pedido promedio fue de $2.553,6, tomando el promedio entre Rappi ($2.393,4) y Pedidos Ya ($2.713,8).
- Para alcanzar el ingreso promedio individual de la Argentina al 2do trimestre de 2025, un repartidor debió completar 344 pedidos promedio.
- Para sostener un hogar individual (sin contar alquiler), debió hacer 149 pedidos.
- Para cubrir solo su alimentación (canasta alimentaria), 67 pedidos.
- Para criar un hijo (canasta de crianza), 190 pedidos.
- Para alcanzar un alquiler promedio en CABA, 271 pedidos. Para alquilar en Rosario, 215 pedidos, aproximadamente
- Para llegar a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), necesitó hacer 126 pedidos.
- Para llenar un tanque de nafta, 2 pedidos.
- Para pagar el Monotributo, tuvo que hacer 15 pedidos.